Mercato Roma: Angeliño tentato dall'Atletico Madrid, Kumbulla vuole convincere Gasperini

Roma 26 giugno 2025 - La Roma deve rientrare economicamente entro la fine del mese di giugno per rispettare le regole imposte dalla Uefa per il Fair Play Finanziario e va a caccia del miglior offerente. Nelle ultime giornate il sacrificabile sembrava poter essere Evan N'Dicka, la cui valutazione è alta ma l'interesse generato dalle squadre di Premier League e del Real Madrid potevano giocare in favore dei capitolini. Dalla Spagna però rimbalzano altre voci ed ecco come la pedina sacrificabile iniziale potrebbe tornare in cima alla lista partenti nell'ennesimo incrocio di mercato di questa sessione estiva alle porte.

Una delle cause che è costata a Florent Ghisolfi il posto qualche settimana fa è stata la pessima gestione della trattativa con l'Al-Hilal per Angeliño. La squadra saudita, dopo l'annuncio di Simone Inzaghi come nuovo tecnico già in vista del Mondiale per Club, voleva regalare all'allenatore piacentino un esterno di sinistra dalla Serie A per il suo schieramento. La scelta iniziale era ricaduta su Theo Hernandez del Milan, ma la formazione della Saudi Pro League aveva incassato il rifiuto del giocatore, dopo il sì del Milan. Il francese infatti puntava a un passaggio in Spagna, con l'Atletico Madrid molto interessato. Questo aveva portato la formazione saudita a virare proprio sullo spagnolo della Roma, prima poi che la trattativa naufragasse e costasse l'addio al giallorosso del direttore sportivo ex Lens.

Ora però la situazione si è letteralmente ribaltata e potrebbe essere Angeliño a tornare in patria e vestire la maglia dei Colchoneros. La trattativa tra Theo Hernandez, il Milan e l'Atletico è infatti naufragata all'improvviso, lasciando sia il francese, sia i rossoneri con il cerino in mano. Nel frattempo l'Al-Hilal ancora non aveva rinunciato all'idea di portare in Arabia Saudita il francese e a un secondo assalto le parti avrebbero trovato un accordo complessivo e potrebbe portare alla cessione del giocatore del Milan. Questo avrebbe spostato l'obiettivo dell'Atletico Madrid proprio sul giocatore della Roma ex Galatasaray. La concorrenza è serrata, con Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace già in contatto con i capitolini e in casa giallorossa si sogna a una sorta di asta per arrivare ai 25 milioni con cui la squadra valuta il proprio esterno. Come scritto anche nella giornata di ieri, il suo addio finanzierebbe l'ingaggio del suo sostituto, con Maxim De Cuyper del Club Brugge in cima alla lista dei desideri romanisti.

Intanto la Roma si appresta a riabbracciare a Trigoria Marash Kumbulla. Il difensore centrale albanese è reduce da una travagliata storia personale recente e quest'anno ha cercato e trovato un rilancio in prestito. Infortunatosi alla fine della stagione 2022-23, il ragazzo aveva sulle spalle tante aspettative, diventato leader della difesa del Verona molto giovane, arriva ventenne in giallorosso, pagato 28 milioni tra il prestito oneroso e il suo riscatto. Le prestazioni sono altalenanti e i suoi errori costano punti, ma il giocatore cresce ed è un vero peccato arrivare poi all'infortunio poco prima della finale di Europa League contro il Siviglia, dove si rompe il legamento crociato.

Un anno intero prima del recupero e rientro in campo, con il passaggio in prestito nello scorso finale di stagione al Sassuolo. In neroverde il giocatore cresce a vista d'occhio, ma nonostante tutto non riesce a evitare la retrocessione in Serie B degli emiliani. Troppo poco dunque per ottenere una riconferma, così la scorsa estate si accetta la corte dell'Espanyol e si concede all'albanese una stagione in prestito in Liga spagnola. Nella squadra di Barcellona Kumbulla gioca ed è un grande protagonista in campo. Per lui la bellezza di 35 presenze nel massimo campionato spagnolo e ben 3 reti segnate. Numeri importanti che fanno credere al giocatore di potersi giocare così le sue chance con Gian Piero Gasperini in panchina. Al tecnico di Grugliasco dunque la sentenza sul futuro del giocatore balcanico, il quale sarebbe pronto a considerare nuovamente l'opzione di uscita in caso di bocciatura da parte del nuovo allenatore.

Contatti positivi con la Cremonese per Shomurodov, Dybala punta il rinnovo

Nonostante l'importante interessamento dall'estero, potrebbe non essere ancora arrivata alla fine l'esperienza in Serie A di Eldor Shomurodov. Il centravanti uzbeko è oggi un obiettivo della neopromossa Cremonese e nelle ultime ore i contatti tra le due squadre si sarebbero intensificati, con esiti positivi. I grigiorossi cercano un uomo di esperienza, capace sia di fare reparto da solo, sia di giocare con i compagni. Nella sua parentesi sotto la guida di Claudio Ranieri l'attaccante asiatico ha mostrato di poter essere questo e anche qualcosa di più. Generoso sia in fase di spinta, sia in quella di pressione, ha trovato una meravigliosa connessione con Dybala prima, poi è riuscito anche ad adattarsi a un compagno di reparto molto più fisico come Artem Dovbyk.

Tutte caratteristiche che piacciono molto alla Cremonese e stanno facendo fare grandi passi avanti in questa trattativa. La valutazione dell'uzbeko si aggira intorno agli otto milioni di euro, non una cifra di poco conto ma alla portata dei lombardi. Nella prossima settimana potrebbe esserci un'accelerata in questa trattativa. Lo scorso anno sono stati 7 i gol segnati da Shomuroov in 37 partite giocate.

Non si risolverà invece a breve il futuro di Paulo Dybala, il quale però mai come oggi sembra essere vicino a ottenere il rinnovo in giallorosso. La Joya al momento si allena tra le spiagge di Miami, in vacanza, in attesa di concludere il proprio percorso di riabilitazione dall'infortunio dello scorso finale di stagione. Il contratto dell'argentino è tra i più onerosi in carico al club, per questo in passato le parti si erano tenute lontane da un possibile nuovo accordo. La scadenza 2026 porta però a considerazioni nuove a riguardo e durante il raduno di Trigoria a metà luglio potrebbe aprire le porte alle trattative per il prolungamento dello stesso. Si parla di un nuovo accordo triennale con il contratto spalmato sui tre anni, passando così da un accordo di 8 mliioni netti a stagione a uno da 5 ma con scadenza nel 2028. Massara e l'entourage del giocatore sono attesi a nuovi colloqui circa questa trattativa.