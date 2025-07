Roma: tutti i giocatori al rientro dai prestiti e chi saluta, la situazione in giallorosso

Roma 30 giugno 2025 - Oggi è l'ultimo giorno ufficiale della vecchia stagione, oggi è il giorno in cui si risolvono tutti i nodi della stagione precedente. Oggi è il giorno in cui, per l'Europa si conclude l'annata calcistica, dove chi è in scadenza finalmente si svincola e dove chi è in prestito verrà riscattato per obbligo o per diritto della squadra a cui è stato ceduto, oppure tornerà a casa. La Roma in questo senso è una delle squadre con il maggior numero di nodi da sciogliere, alcuni per la verità già risolti, altri invece che potrebbero veder necessarie settimane per avere una risoluzione. Ecco tutti i casi specifici della squadra giallorossa.

I giocatori in prestito alla Roma: nessuno resta

Il primo caso è quello forse che fa più male. Se infatti è vero che i diversi romanisti sono rientrati alla base, alcuni romanisti della scorsa stagione invece sono tornati alle proprie squadre di origine, avendo la Roma deciso di non esercitare il riscatto su di loro, o non avendolo mai avuto all'inizio. Di questi il caso più eclatante è sicuramente quello legato ad Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga rientrerà al Milan dopo la stagione vissuta nella Capitale. Grande protagonista, dell'annata nonostante qualche infortunio a minarne la continuità di rendimento e impiego, a livello numerico è stato il suo miglior anno in Serie A. In appena 1400' di campionato, il bottino è mostruoso per un esterno con 7 gol segnati e 5 assist, meglio anche dello scorso anno, dove era uno dei leader tecnici del Bologna di Thiago Motta.

Questi numeri hanno senza dubbio impressionato tutti, non solo in casa romanista, ma anche al Milan, squadra proprietaria del cartellino. In estate si era discusso di un possibile riscatto, ma senza mai arrivare a una cifra che mettesse d'accordo le due formazioni. Durante l'anno i colloqui tra le parti non sono mancate, ma la richiesta dei rossoneri era sempre intorno ai 15-18 milioni di euro, mentre i capitolini non hanno mai alzato dai 10-12 la propria asticella. Il risultato fin qui è il rientro a Milano del giocatore ex Anderlecht. Senza dubbio Massara farà un tentativo per convincere i meneghini a riportare nella Capitale il ragazzo classe 1999, ma non è detto che la sua duttilità, specialmente da quinto di centrocampo, come ha fatto vedere alla Roma, non possa tornare utile ad Allegri e al suo metodo di gioco.

Altri due giocatori che non rimarranno la prossima stagione in giallorosso sono Victor Nelsson e Lucas Gourna-Douath. Il difensore danese non è riuscito a ottenere il favore di Claudio Ranieri, scendendo in campo in appena cinque partite, di cui una sola giocata per intero da titolare. Troppe poche per convincere la società romanista della sua permanenza, per questo il centrale è rientrato al Galatasaray. Per lui non si seguono dunque le tracce di Angeliño. Un discorso analogo vale per Lucas Gourna-Douath. Il centrocampista francese era arrivato in prestito dal Red Bull Salisburgo, un mediano dall'alto tasso agonistico e dal fisico importante. Qualche chance in più rispetto al collega difensore, il francese lo ha avuto, ma ancora troppo poco per una conferma. Anche per lui solo sei le presenze con la maglia romanista, di cui una sola da titolare, in maniera analoga al collega scandinavo.

I giocatori al rientro dal prestito: Abraham già ceduto, Kumbulla ed Hermoso da rivalutare

Il secondo tema è quello dei giocatori al rientro da una stagione o un periodo vissuto lontano dall'Olimpico. Il primo nome in questa lista è senza dubbio quello di Tammy Abraham. Come scritto in mattinata, il giocatore inglese è stato già ceduto al Besiktas, per una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni citati, ma lo stesso sufficienti per evitare la stangata dal Fair Play Finanziario. Una pedina chiave che paga così la grande stagione al Milan, non tanto con un rilancio in Serie A, ma con una cessione importante in un club comunque dal profilo internazionale in un campionato competitivo com'è quello turco.

Tanta curiosità invece intorno alle scelte relative a due difensori per quanto riguarda la Roma. Marash Kumbulla rientrerà in giallorosso dopo la stagione di rilancio vissuta all'Espanyol. Protagonista di un infortunio pesante due anni fa, l'albanese è stato ai box per 9 mesi, prima del rientro in campo che è praticamente coinciso, nel gennaio 2024, con la sua cessione al Sassuolo. Quell'esperienza terminò male con la retrocessione degli emiliani, ma lui non fu tra i peggiori dei neroverdi, tanto da convincere la seconda squadra di Barcellona a dargli una chance. Il risultato è stato un campionato di Liga molto convincente, dove è sceso in campo ben 35 volte più 1 in Coppa del Re. Per lui anche 3 gol e una nuova chance in giallorosso, dove verrà valutato da Gian Piero Gasperini.

Non è stato altrettanto convincente nel suo passaggio in Germania Mario Hermoso. Arrivato un anno fa a parametro zero, Il centrale ha giocato appena cinque partite con la maglia del Bayer Leverkusen, prima di accusare un infortunio al pettorale. Annata sfortunata tra le difficoltà alla Roma prima e quelle con le aspirine di Xabi Alonso poi, verrà rivalutato proprio come l'albanese Kumbulla, ma il suo futuro sembra indicare lontano dalla Capitale.

Gli altri giocatori in rientro dal prestito invece saranno tutti considerati ancora come possibili partenti. Riccardo Pagano dopo l'ottima annata a Catanzaro è finito nell'orbita del Bari e dovrebbe trasferirsi proprio in Puglia. Ebrima Darboe dopo la salvezza con il Frosinone potrebbe tornare a propria volta in Serie B, da capire però ancora quale destinazione per lui. Sembra invece probabile un ritorno in patria per Ola Solbakken, dopo un anno così così con la maglia dell'Empoli, sulle sue tracce si muove con grande interesse il Rosenborg. Infine dopo l'anno alla Carrarese, Luigi Cherubini è sul taccuino di Sassuolo e Genoa, con neroverdi molto interessati alle sue prestazioni.

Va necessariamente fatto un discorso completamente diverso per Edoardo Bove. Dopo lo spavento, il giocatore della Fiorentina non è stato riscattato e al momento non ha ancora ottenuto il via libera dei medici per il ritorno all'attività agonistica.

I giocatori che verranno riscattati: Le Fée, Zalewski e Dahl ai saluti

L'ultima situazione è quella relativa ai giocatori che sono stati ceduti in prestito e infine riscattati. A cominciare da Enzo Le Fée, il centrocampista francese era arrivato con grandi aspettative in Italia, ma un po' per gli infortuni, un po' per la confusione in giallorosso nella prima parte di stagione, un po' per prestazioni altalenanti, il giocatore non ha brillato. Per questo a gennaio si è accettata la corte del Sunderland. In Championship il francese ha fatto la sua parte, riportando i Black Cats in Premier League, facendo così scattare l'obbligo di riscatto a 23 milioni, di fatto andando ad azzerare la spesa fatta 12 mesi fa dalla Roma stessa.

Sono stati esercitati invece i diritti di riscatto di Nicola Zalewski e Samuel Dahl, rispettivamente da Inter e Benfica. L'italo-polacco ha convinto Chivu della sua validità e spinto il club nerazzurro ad esercitare l'opzione di 6,5 milioni di euro per il suo cartellino. Un finale auspicabile e prevedibile per un giocatore che per la prima volta nella sua vita vestirà una maglia di club diversa da quella romanista. Plusvalenza inaspettata quella dell'esterno svedese. Arrivato in estate a circa 5 milioni e mezzo dal Djurgarden, in Italia non ha pressoché trovato spazio. Le sue qualità però restano, tanto da convincere a febbraio il Benfica a a portarlo a Lisbona in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni più 2 di bonus e il 20% della futura rivendita. Sotto la guida di Bruno Lage lo scandinavo gioca, non solo in Liga Portoghese, ma anche in Champions League. Le sue prestazioni convincono dirigenza, allenatore e tifosi, arrivando così con sorpresa a una plusvalenza importante a un solo anno di distanza dal suo acquisto.