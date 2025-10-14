Mercato Roma: Çelik verso il rinnovo, Dybala ancora in stand-by

Roma, 13 ottobre 2025 - La pausa per le Nazionali permette di allentare per qualche giorno la tensione degli allenamenti a Trigoria, in attesa del ritorno di tutti i protagonisti della stagione giallorossa. Nel frattempo chi è rimasto lavora sotto l'attenta guida di Gian Piero Gasperini. L'avvio di stagione è stato ideale, non perfetto, ma senza dubbio di altissimo livello. La classifica di Serie A vede una Roma in copia con il Napoli davanti a tutto il gruppo, celebrando il cinismo e la qualità di una squadra capace di aggiungere un tassello alla propria crescita gara dopo gara.

Questi risultati stanno facendo volare l'entusiasmo della piazza e all'interno degli uffici di Trigoria ragionare su come cementificare le fondamenta su cui si sta costruendo la squadra. Tra questi in queste settimane si sta confermando fondamentale anche sotto la guida del Gasp, Zeki Çelik. Il giocatore ex Lille e Bursaspor in questa pausa Nazionali ha trovato il suo terzo gol con la maglia della Turchia, confermando il momento super che sta vivendo. Proprio questo tipo di prestazioni gli stanno valendo il rinnovo in maglia romanista. La dirigenza capitolina avrebbe infatti cominciato i primi discorsi con l'entourage del ragazzo classe 1997 per mettere nero su bianco un nuovo accordo.

Il difensore attualmente ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Arrivato dal Lille nell'estate del 2022, il suo percorso nella Capitale non è stato lineare, ma ha visto una repentina crescita dopo una seconda stagione in chiaroscuro. Se infatti dopo una annata di debutto solida, non brillante ma senza dubbio sufficiente, sembrava esserci stata una sorta di ripensamento nei suoi confronti, il turco ha saputo tenere la testa bassa e riguadagnarsi la fiducia di allenatori e piazza. Dall'arrivo di Ranieri sulla panchina romanista, il giocatore turco è diventato imprescindibile sulla corsia di destra, sia schierato come terzo di difesa, sia eventualmente come esterno. Un ruolo confermato anche da Gasperini quando l'allenatore di Grugliasco è arrivato nella Capitale.

Çelik al momento percepisce poco meno di 2 milioni di euro netti nel proprio contratto e questa cifra potrebbe diventare proprio quella a cui portare il contratto per ottenere il sì al rinnovo. Senza dubbio le parti si aggiorneranno non appena il giocatore tornerà a Trigoria dopo gli impegni per le qualificazioni Mondiali con la Turchia.

Resta invece in stand-by la trattativa con Paulo Dybala per il suo rinnovo in giallorosso. Così come Çelik il contratto dell'argentino andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma a differenza del turco lo stipendio percepito dal sudamericano è ben più alto. La Joya è il giocatore più pagato per distacco del club e con il nuovo contratto si cercherà di spalmare il suo ingaggio da ben 7 milioni netti annui. La trattativa però non è semplice, nonostante da parte del giocatore ci sia la disponibilità a un ingaggio ridotto per il futuro. Le parti sono distanti ma c'è ottimismo circa la permanenza della Capitale del ragazzo classe 1993. Non mancano però le sirene dall'estero a tentare il fantasista giallorosso. Il Boca Juniors, su suggerimento di Leandro Paredes, non si è mai nascosto dietro l'interesse di riportare in patria il Campione del Mondo 2022. L'Arabia Saudita in passato ha già sondato la pista per Dybala e senza dubbio anche tantissimi altri club si metterebbero presto in fila alle porte di Trigoria per mettere addosso alla Joya la propria casacca.