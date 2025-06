Mercato Roma: Angeliño e Ndicka i candidati per la cessione, lunedì Paredes al Boca

Roma 29 giugno 2025 - Sta diventando poco a poco una corsa contro il tempo quella della Roma contro i paletti imposti dalla Uefa e il loro piano di rientro del Fair Play Finanziario. I capitolini hanno bisogno di incassare circa 13 milioni di euro entro fine mese per evitare sanzioni da parte della federazione internazionale. Allora è caccia agli acquirenti e caccia ai possibili sacrificabili per andare poi a rinforzare la rosa del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Massara è quindi fin da subito messo sotto lo stress test delle cessioni e al momento avrebbe ormai individuato nei due soliti noti i principali sacrificabili, ovvero Evan N'Dicka e Angeliño. Le ore disponibili per compiere questo volgono ormai al termine e il lavoro a Trigoria è per questo frenetico.

Al momento l'uomo più desiderato tra i giallorossi è senza dubbio il difensore centrale ivoriano. Arrivato ormai due anni fa a parametro zero dall'Eintracht di Francoforte, il giocatore è diventato poco a poco uno dei leader tecnici e carismatici della squadra. Il suo percorso non è stato privo di difficoltà, ma ha conquistato in sequenza la fiducia di tutti gli allenatori passati dalla panchina romanista negli ultimi 24 mesi. Le sue prestazioni hanno convinto anche i tifosi più scettici e oggi è senza dubbio il migliore del reparto insieme a Mile Svilar. Per questo le sue prestazioni hanno attirato tanti estimatori in giro per l'Europa.

Inizialmente si era provato a impostare uno scambio con il Marsiglia, con Belardi, centrale classe 1999, come possibile pedina insieme a un conguaglio economico, ma questa pista al momento è molto fredda. Chi invece ha mosso passi concreti in avanti è stato il Galatasaray. I giallorossi di Turchia hanno fatto delle prime avances per il giocatore ivoriano, valutato circa 30 milioni di euro da parte dei capitolini. La trattativa deve entrare nel vivo a breve termine per soddisfare i tempi romanisti del Fair Play Finanziario. La speranza per la verità in quel di Trigoria è quella di un'offerta dalla Premier League, considerata come l'opzione più redditizia in termini economici per questa trattativa. L'agente del giocatore è al lavoro per agevolare la cessione del club capitolino.

Nonostante il grande interesse generato dall'ivoriano, forse tra i due quello con maggiori probabilità di partire è proprio lo spagnolo ex Manchester City e RB Lipsia. Il giocatore spagnolo è già stato vicinissimo lasciare la Roma poco prima del Mondiale per Club, con l'interessamento importante dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. La gestione pessima della trattativa da parte di Florent Ghisolfi ha congelato questa chance per il momento, riavvicinando il club saudita al loro obiettivo iniziale, ovvero Theo Hernandez. Ci si aspettava la firma in poche ore, ma per ora il francese si fa attendere e questo tiene vigile la pista saudita per lo spagnolo.

Nelle ultime ore si sarebbe però fatto avanti un nuovo pretendente alla già lunga lista di club cui Angeliño è stato accostato. Dopo una stagione strana infatti anche il Girona avrebbe chiesto informazioni alla Roma per il giocatore iberico. Il Girona è reduce da un campionato disastroso, dove non solo non ha confermato la grande Champions League dello scorso anno, ma ha rischiato addirittura di retrocedere, con la salvezza aritmetica arrivata solo nelle ultime tre giornate di campionato. Questo ha spinto la proprietà, ovvero lo stesso gruppo a cui fa da vertice il Manchester City di dover nuovamente investire sul mercato, mettendo nel mirino lo spagnolo della Roma.

I giallorossi restano sulla loro valutazione intorno ai 20 milioni di euro per privarsi del loro esterno. Per il giocatore nello specifico il passaggio al Girona si tratterebbe di un ritorno in una squadra in cui ha già militato all'inizio della sua carriera da professionista. In un interessante incrocio di mercato con protagonista ancora Theo Hernandez, lo spagnolo è diventato anche uno degli obiettivi principali dell'Atletico Madrid per rinforzare la rosa dei Colchoneros. Sulle tracce del giocatore ha mosso passi importanti anche l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, uno dei principali rivali dell'Al-Hilal in Saudi Pro League. La Premier League segue però a propria volta il galiziano, con la neopromossa Sunderland, insieme a Crystal Palace e Bournemouth a tenere sotto stretta visione il giocatore ispanico.

Per quanto riguarda il capitolo cessioni resta viva anche la pista che porterebbe Tammy Abraham verso la Russia, nello specifico allo Zenit di San Pietroburgo. Venerdì c'è stato il primo approccio da parte del club, con tanto di offerta da circa 20 milioni per convincere la Roma. I giallorossi hanno bisogno di questi fondi e anzi renderebbe non necessario il sacrificio (per ora) di uno dei due sopracitati. Il giocatore però non è convinto della destinazione. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra le parti, ma non ci sono stati passi avanti significativi.

Paredes: domani lo scambio di documenti e il pagamento della clausola

La seconda parentesi di Leandro Paredes sta per arrivare alla fine, il giocatore è pronto a tornare a casa. I dettagli del suo ritorno al Boca Juniors sono stati ormai definiti e lunedì il suo addio sarà realtà. L'argentino, tra i protagonisti del Mondiale 2022 vinto dall'Albiceleste, torna dove è nato calcisticamente, nella squadra di cui è tifoso, ritorna alla Bombonera. La Roma ha infatti trovato la quadra con gli Xeneizes e domani avverrà lo scambio ultimo di documenti e il pagamento della clausola rescissoria dal valore di 3,5 milioni in favore dei giallorossi.

L'ingaggio di Paredes da parte del presidente del Boca, Juan Roman Riquelme, è un segnale importante per una piazza non di certo soddisfatta degli ultimi risultati. Fuori dalla Libertadores, non brillante in campionato ed eliminata subito al Mondiale per Club. Per la Roma invece si tratta del primo incasso vero per raggiungere il gruzzoletto necessario a evitare sanzioni da parte della Uefa. Oltre a questo si va a ridurre il monte ingaggi di un contratto importante, aggiungendo così spazio di manovra per potenziali nuovi acquisti quando si aprirà la sessione di calciomercato.