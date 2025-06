Mercato Roma: De Cuyper se parte Angeliño; Kristovic e Gudmundsson per l'attacco

Roma 15 giugno 2025 - Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico 32 squadre si contendono il titolo di Campione del Mondo con Inter e Juventus a rappresentare la Serie A. Nonostante le grandi stagione europee, la Roma non è riuscita a rientrare tra le rappresentanti Uefa a questo trofeo, a cui però possono assistere con attenzione, mentre tra le segrete stanze di Trigoria si programma la prossima sessione di mercato. Si è infatti conclusa la parentesi extra di trattative, aperta solo ed esclusivamente ai sopracitati 32 club partecipanti alla nuova competizione targata Fifa, ora si attende invece il via libera per tutti. A partire dal primo luglio infatti sarà possibile depositare i nuovi contratti e i ufficializzare le trattative tra i vari club. La formazione giallorossa anche in questa stagione di trattative estive sarà obbligata a muoversi all'interno degli stringenti parametri del Fair Play Finanziario, nel loro accordo di rientro.

Durante la prima piccola parentesi però sono emerse alcune trattative di rilievo relative ai giocatori romanisti. Nello specifico l'Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi, aveva bussato in Serie A a caccia di un giocatore che potesse giocare sia come terzino, sia come quinto esterno a sinistra. Il primo nome fatto era quello di Theo Hernandez, ma nonostante l'offerta economica fosse molto allettante, con un Milan pronto a dire sì, alla fine è stato il francese a rifiutare. Per lui possibile un ritorno all'Atletico Madrid, oppure una cessione altrove, visti i rapporti fortemente incrinati con il club rossonero. La squadra dell'Arabia Saudita aveva così virato su un altro obiettivo italiano, nello specifico proprio Angeliño della Roma.

Lo spagnolo è stato molto vicino a volare verso Riyad, ma all'ultimo minuto l'affare si è complicato, impedendo così il trasferimento prima della deadline legata al Mondiale per Club. Il discorso tra le parti non sembra però essersi ancora chiuso e con questa consapevolezza, la Roma avrebbe bussato alle porte del Club Bruges per Maxim De Cuyper. Il giocatore classe 2000 è un esterno di fascia sinistra, schierato principalmente nel ruolo di terzino, ma con caratteristiche molto offensive, per questo capace anche di giocare nel ruolo di quinto di centrocampo. De Cuyper ha un piede mancino molto efficace ed è uno specialista dei calci di punizioni e dei tiri da fermo in generale. Titolarissimo e capitano nella squadra belga è uno dei giocatori spesso protagonista nell'undici anche della Nazionale belga, avendo pure segnato in una delle sfide contro l'Italia in Nations League.

La chiave però per arrivare a lui è legata molto alla cessione proprio dello spagnolo della Roma. Ghisolfi sta infatti sondando la pista per cautelarsi in caso di nuovo tentativo dell'Al-Hilal per Angeliño. Si parla addirittura di un'offerta potenzialmente dal valore di 25 milioni, andando così a realizzare una plusvalenza importante da parte dei giallorossi sul giocatore. Di questi soldi, una buona parte verrebbero investiti proprio nella caccia al sostituto, nel tentativo di ottenere De Cuyper dal Club Bruges. Si parla di circa 20 milioni, bonus compresi per arrivare al sì della formazione belga per privarsi del suo giocatore più rappresentativo, nonché capitano. Ne consegue come la chiave per questa trattativa sia senza dubbio la cessione da parte della Roma del suo esterno titolare. Senza quei fondi difficile immaginare un investimento così importante.

Prosegue invece il rebus per quanto riguarda la fascia sinistra. Gian Piero Gasperini valuterà la rosa una volta iniziato il ritiro di Trigoria, fino ad allora si cercherà di arrivare con diversi piani pronti per completare la rosa, secondo le debolezze individuate dal tecnico di Grugliasco. In particolare resta un rebus la fascia di destra. La Roma sperava di trattenere Saelemaekers, ma al momento il Milan non è disposto a fare sconti. La valutazione dei rossoneri resta tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per questo si sondano anche diversi nomi per le fasce, con Abde Ezzalzouli l'ultimo in ordine temporale a venire associato ai giallorossi. Giocatore di proprietà del Real Betis di Siviglia, ha giocato e segnato nella finale di Conference League con gli spagnoli. Valutato su cifre simili, ha però due anni di meno e un contratto meno remunerativo del belga di proprietà del Milan.

Capitolo attacco: il Lecce fissa il prezzo di Kristovic, Gudmundsson alternativa?

Come è noto la Roma è alla ricerca di un rinforzo in attacco, per andare a completare il reparto composto al momento da Dovbyk, Shomurodov e Abraham, rientrante dal prestito al Milan. Tra questi molto probabilmente l'inglese lascerà in estate, facendo spazio a un rinforzo. Tra i nomi già accostati alla Roma spicca quello di Gianluca Scamacca, ma è un ipotesi molto concreta anche quella legata a Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino del Lecce è uno dei nomi già accostati ai capitolini e forse l'obiettivo principale, visti i problemi fisici che spesso hanno rallentato la carriera dell'attaccante dell'Atalanta.

Pronto al salto di qualità, il Lecce avrebbe fissato il prezzo per privarsi del proprio centravanti. Per lui si parla di circa 30 milioni di euro, senza possibilità di sconti, per finanziare il calciomercato salvezza del club salentino. Da capire quanto budget potrà spendere la squadra romanista sul proprio mercato e quanta priorità all'ingaggio del giocatore balcanico. Un altro nome associato alla Roma è quello di Albert Gudmundsson, giocatore dalle caratteristiche decisamente diverso: più agile e tecnico, offrirebbe alternative sia nel ruolo di seconda punta, sia come prima punta in un reparto più leggero. Il mancato riscatto da parte della Fiorentina dal Genoa potrebbe regalare un'occasione importante di mercato ai capitolini.