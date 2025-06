Mercato Roma: Dovbyk tra redenzione e cessione, Lucca per il futuro e Abraham in uscita

Roma 31 maggio 2025 - È una questione di giorni, ma a breve sarà ufficializzato l'approdo in giallorosso di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha salutato definitivamente la Dea e ora attende di diventare il nuovo capo allenatore della Roma. Una scelta importante che chiude il discorso panchina e apre al calciomercato. Dopo aver trovato l'erede di Claudio Ranieri, ora Florent Ghisolfi sposterà tutte le proprie attenzioni ai tavoli delle varie trattative. Si comincerà con alcuni rinnovi cruciali, ad esempio quello di Mile Svilar, prima poi delle valutazioni del tecnico sulla rosa attuale ed eventualmente degli investimenti per comporre la squadra che sarà.

Uno dei primi reparti che potrebbe essere puntellato è quello offensivo. La scorsa estate i giallorossi avevano fatto un investimento importante per portare in Italia Artem Dovbyk, il "Pichichi" della stagione precedente di Liga. Su di lui dovevano poggiare le speranze e le ambizioni della squadra, ma non è sempre stato convincente. I freddi numeri non danno torto al bomber ucraino, ma è la costanza di rendimento a essere stata assente per tutta la durata di questa lunga stagione. Al momento c'è fiducia circa la permanenza del classe 1997, dopotutto parliamo comunque di un anno di difficoltà, sì, ma da 17 reti complessive in 45 partite giocate, diverse di queste per altro da subentrante.

Si cominciano dunque a valutare quelle che potrebbero essere le nuove pedine a disposizione di Gasperini per comporre il reparto offensivo del club. La prima richiesta al momento sembrerebbe essere quella di Lorenzo Lucca. Un altro centravanti fisico, ma dotato anche di qualità palla a terra e spirito di sacrificio in fase di pressione. Il giocatore ha caratteristiche simili a quelle di Gianluca Scamacca: a livello fisico gli è probabilmente superiore, ma pecca di un pizzico di tecnica. Sulla carta sarebbe un'alternativa a Dovbyk, le cui caratteristiche potrebbero collidere con il sistema di gioco aggressivo del tecnico piemontese. In realtà potrebbero essere loro due a comporre il tandem offensivo romanista, offrendo così giocatori dalle caratteristiche differenti per dare un maggior numero di frecce all'arco del tecnico. Altri nomi sondati per l'attacco porterebbero a Igor Paixao del Feyenoord e Giacomo Raspadori del Napoli. Due giocatori più dinamici, imprevedibili e agili, da affiancare ai sopracitati, da alternare a Soulé, Dybala e Pellegrini.

Sembra sempre più lontano da Roma invece il futuro di Tammy Abraham. L'inglese con ogni probabilità non verrà riscattato dal Milan e tornando nella Capitale, sarà uno dei protagonisti del mercato in uscita. Su di lui al momento, secondo alcuni fonti britanniche si sarebbero mossi club inglesi. Manchester United, Aston Villa, West Ham, Everton, Newcastle e il neopromosso Leeds, starebbero tutte tenendo il giocatore monitorato. Nessuna ha ancora fatto passo concreti verso i giallorossi, ma l'idea è quella di riportare l'inglese in patria, dove sostanzialmente potrebbe ricoprire un ruolo analogo a quello che ha rivestito quest'anno con la maglia rossonera: un centravanti duttile, per aumentare le possibilità del proprio reparto offensivo. In dubbio invece il futuro di Eldor Shomurodov, con Gasperini che giudicherà il centravanti uzbeko una volta in gruppo.