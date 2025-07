Mercato Roma: Galatasaray tenta Svilar; sfuma De Cuyper, il belga vola al Brighton

Roma 6 luglio 2025 - Dopo aver evitato la stangata dalla Uefa per il Fair Play Finanziario, cavandosela con una semplice multa dai costi contenuti, è il momento per la Roma di buttarsi a capofitto sul mercato. Oltre alle trattative in entrata però è necessario in casa capitolina fare molta attenzione al tema rinnovi, in particolare con la situazione più delicata legata a Mile Svilar. Tutto giugno è stato speso nel tentativo di raffreddare una situazione calda tra il club giallorosso e il portiere belga di origine serba. La situazione si è risolta grazie all'intervento di Claudio Ranieri a distendere gli umori tra giocatore e dirigenza, ma a oggi ancora la quadra non si è trovata e l'estremo difensore ha tanti estimatori pronti a fare l'offerta giusta per strapparlo alla Roma.

In queste ultime ore il Galatasaray sarebbe stata la prima squadra a rompere seriamente gli indugi per convincere Mile Svilar a dire addio alla Roma. Il club campione di Turchia ha incassato un paio di rifiuti importanti per il ruolo di portiere, nello specifico si tratta di Marc André Ter Stegen, ormai in uscita dal Barcellona, e Djordje Petrovic, portiere del Chelsea ex Strasburgo. Se a questi grandi rifiuti si aggiunge anche il ritiro dell'ormai eterno ex Lazio Fernando Muslera, ecco come diventa cruciale questa trattativa per i turchi. Questi no avrebbero fatto virare i giallorossi di Istanbul sulla Serie A, mettendo nel mirino oltre all'estremo difensore romanista, anche Yann Sommer dell'Inter. La proposta per il giocatore capitolino sarebbe intorno ai 6 milioni a stagione. Cifre di rilievo assoluto che potrebbero attirare l'interesse del giocatore romanista.

Le trattative però per il rinnovo di Svilar continuano nonostante queste insistenti voci di mercato nei suoi confronti. Il giocatore ha ancora contratto fino al 2027, ma la verità è che la Roma vuole blindarlo, sfruttando il nuovo decreto sui contratti dei calciatori professionisti. Le parti sono vicine a trovare un accordo economico, merito dei diversi incontri avuti nel mese di giugno, ma ancora si discute sulla durata del nuovo accordo. Stando ad alcune voci da Trigoria si ipotizza un contratto addirittura di 8 anni per convincere il giocatore. È chiaro come la Roma veda nel portiere belga il suo numero 1 per il futuro. Le qualità ci sono: è un giocatore molto affidabile tra i pali, capace di restare concentrato su tutti i 90 minuti anche quando meno messo sotto stress agonistico. Sono qualità tipiche di un portiere destinato alle big e senza dubbio perderlo per la squadra romanista sarebbe una grave mancanza per il futuro.

Chi sicuramente invece non farà parte della Roma del futuro è senza dubbio Maxim De Cuypers. L'esterno di sinistra belga lascia infatti il Club Bruges, ma il suo futuro non sarà in Serie A. Il Brighton con un'offerta da circa 20 milioni più bonus ha superato Roma e Milan, aggiudicandosi così il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. L'ufficialità del suo passaggio è arrivata nelle scorse ore, accolto con grande entusiasmo dall'ambiente dei Seagulls. Questo il comunicato ufficiale del suo passaggio in Premier League.

"Siamo lieti di confermare l'ingaggio del difensore Maxim De Cuyper dalla squadra belga del Club Brugge, per termini non divulgati, subordinatamente al completamento con esito positivo di tutti i necessari processi normativi. Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2030 e incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra per l'inizio della preparazione pre-stagionale questo fine settimana".