Mercato Roma: Kokçu il nuovo obiettivo in mediana

Roma 7 luglio 2025 - Già in piena primavera, il calciomercato scalda l'anima di tutti gli appassionati di calcio, per poi esplodere una volta completati i campionati. L'estate non è però solo legata alle trattativa, in seno ai vari club infatti si lavora per pianificare il futuro della squadra e in generale della società. Questa stagione non è stata tra le più brillanti dei capitolini, ma questo non sta fermando da una programmazione assidua da parte della presidenza Friedkin e dei suoi dirigenti. Il lavoro per il nuovo stadio nel quartiere di Pietralata prosegue, con il supporto del Comune, ma soprattutto, per quanto riguarda il calcio giocato, si lavora per avere a breve anche la squadra Under 23 per la Serie C.

Quest'anno l'Inter entrerà ufficialmente a far parte del campionato di terza serie italiana, introducendo la propria formazione Under 23. Il progetto nerazzurro si unisce così a quelli già attivi di Juventus, Atalanta e Milan, nel tentativo di facilitare il salto dal calcio giovanile a quello professionistico per le nuove leve del calcio italiano. Un progetto di cui anche la Roma, tra i settori giovanili più prolifici e vincenti del calcio italiano, vuole prendere parte. Nello specifico si punta alla stagione 2026-27 per vedere la formazione giallorossa B unirsi alla Serie C. Inizialmente si punterà a un investimento dal valore intorno ai 15-20 milioni di euro per iscrivere la formazione al campionato e costruirne le basi, per poi avere un costo di gestione annuale calcolato intorno ai 3 milioni di euro.

Il progetto è l'evoluzione per potenziare ulteriormente uno dei progetti di calcio giovanile più forte in Italia. Molti ragazzi avrebbero la chance di scalare i ranghi, senza bisogno però di dover fare affidamento su società esterne. Si creerebbe così il filo diretto tra la Primavera e il calcio professionistico, prima poi di arrivare eventualmente in prima squadra. La Roma vuole approfittare di questa occasione e potenziare ulteriormente il rapporto tra la squadra e il suo settore giovanile.

Mercato Roma: Kokçu nuovo obiettivo per la mediana, c'è anche l'Inter

Il calciomercato ha avuto un peso importante sul centrocampo della Roma. Enzo Le Fée è stato riscattato dal Sunderland dopo i sei mesi di prestito, Leandro Paredes è a un passo dal ritorno al Boca Juniors, mentre non è stato riscattato Lucas Gourna-Douath dal Red Bull Salisburgo. Tre uscite che hanno di fatto svuotato il reparto, costringendo così il nuovo ds Frederic Massara a cercare un nuovo giocatore per completare il reparto. Matt O'Riley al momento è il nome caldo per il reparto.

Il centrocampista danese di proprietà del Brighton non è però il solo obiettivo. Nelle ultime ore da Trigoria rimbalzerebbe con insistenza la voce di un interessamento per Orkun Kokçu. Il giocatore turco è in rotta con il Benfica e vorrebbe uscire da un contratto con una clausola rescissoria da ben 150 milioni di euro. Ex capitano del Feyenoord, sul ragazzo c'è l'interesse anche dell'Inter, che intravede in lui il potenziale sostituto di Çalhanoglu. Su ogni interesse per il centrocampista turco classe 2000 pesa però la valutazione del club lusitano, il quale chiede 40 milioni per privarsi del suo mediano.