Mercato Roma: il Leeds piomba su Kristovic, O'Riley e De Cuyper i primi obiettivi

Roma 25 giugno 2025 - Un attaccante è in uscita in casa Roma e uno dovrà giocoforza prendere il suo posto, ma il primo obiettivo potrebbe sfumare già in queste ore. Nonostante la grande stagione vissuta sotto la guida di Claudio Ranieri, è ormai chiaro come in casa giallorossa sia viva l'idea di puntare sull'uscita di Eldor Shomurodov per incassare e cercare un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk. Come scritto già nella giornata di ieri, il giocatore uzbeko è conteso da Stade Rennes, Istanbul Basaksehir e anche Cremonese, con un prezzo fissato intorno agli 8 milioni di euro.

Tra i tanti nomi sondati dal club capitolino, senza dubbio il profilo favorito nelle scorse settimane sembrava essere quello di Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino del Lecce è reduce da una stagione in doppia cifra, dove è stato uno dei pochi a trovare costanza sottoporta della squadra salentina. I suoi gol hanno trascinato alla salvezza la formazione giallorossa della Puglia e attirato l'attenzione di tanti club, inclusa la Roma. Il primo sondaggio era stato mosso già in tempi non sospetti da parte dei capitolini, ma sembra essersi inserito a sorpresa il Leeds in questa trattativa.

I Peacocks sono reduci da una stagione dove si sono riusciti a imporre la propria legge in Championship e centrare la promozione dopo un solo anno di seconda serie. Negli ultimi anni però il salto dalla seconda alla prima divisione è diventato molto complicato da gestire in Inghilterra, con la bellezza di sei retrocesse sulle ultime sei neopromosse. Questo sta spingendo i Whites ad accelerare sul mercato e nella giornata di ieri avrebbero fatto pervenire al Lecce un'offerta da circa 25 milioni, 23+2 di bonus, al Lecce, per portare nel massimo campionato britannico il centravanti balcanico. I salentini si prenderanno un paio di giorni per meditare sull'offerta, ma è chiaro che questa fissi un primo prezzo per il cartellino del giocatore. Difficile immaginare, per ora una Roma capace al momento di pareggiare l'offerta del Leeds, per questo si parla di una pista che potrebbe andare a sfumare. Intanto in casa salentina si è individuato nel classe 2001 del Basilea, Kevin Carlos, il sostituto dell'attaccante montenegrino.

Un altro obiettivo della Roma finito in queste ore nel mirino della Premier League è Maxim De Cuyper. L'esterno mancino belga è ormai sicuro che quest'estate si separerà dal Club Brugge, resta però da capire la destinazione. Se il Leeds infatti ha fatto la prima offerta per Krstovic, il Brighton avrebbe invece messo nel mirino proprio il giocatore classe 2000. La sua valutazione è intorno ai 20 milioni di euro e in casa Roma è considerato l'erede di Angeliño, ma la corsa è fitta: oltre ai Seagulls c'è infatti il Milan, in un bellissimo intrigo di mercato, che unisce Inghilterra, Italia e Arabia Saudtia.

La cessione di Theo Hernandez del Milan all'Al-Hilal sarebbe propedeutica all'ingaggio da parte dei rossoneri da parte del belga. L'interesse della Roma per il giocatore era stato reso manifesto quando lo stesso club saudita aveva virato dal francese ad Angeliño. La trattativa è stata molto vicina a chiudersi per l'ex Lipsia, ma Ghisolfi ha frenato tutto e in un clamoroso dietrofront del francese, la trattativa inizialmente tentata dalla squadra di Simone Inzaghi potrebbe concretizzarsi, lasciando via libera ai rossoneri per il giocatore del Club Brugge. Dall'Inghilterra però nelle ultime ore è rimbalzata l'idea di un interessamento importante di Bournemouth, Sunderland ed Everton per Angeliño. I primi sondaggi fatti non sono però incoraggianti, le potenziali offerte sarebbero infatti ben lontane dai 20 milioni che l'Al-Hilal sembrava disposto a mettere sul piatto. Dovessero decollare però queste piste, ecco come la Roma troverebbe poi i soldi per virare sul giovane ragazzo fiammingo.

Il terzino del Club Brugge non è però il solo giocatore interessante per i giallorossi al momento in stand-by. La Roma avrebbe infatti messo nel mirino Matt O'Riley, centrocampista danese del Brighton, il cui costo però attualmente è lontano dalle attese di spesa della squadra. In teoria sarebbe il sostituto dell'uscente Leandro Paredes. Giocatore versatile di centrocampo, di piede sinistro, il cui cartellino però supera anch'esso i 20 milioni di valore. Trattativa in salita, avendo il giocatore ancora contratto fino al 2029 con i Seagulls.

Per i capitolini tutte queste trattative ferme hanno un unico comune denominatore ed è la necessità di vendere per soddisfare le richieste del Fair Play Finanziaro. Senza cessioni il mercato in entrata non si può fare e questo metterà fin da subito alla prova il lavoro di Frederic Massara, così come ha fatto con Tiago Pinto e Florent Ghisofi, prima di lui.

Roma, Zalewski saluta sui social: "Cresciuto con questi colori dando sempre tutto"

Nella giornata di lunedì è arrivata l'ufficialità dell'addio di Nicola Zalewski. Il ragazzo italo-polacco, cresciuto nelle giovanili giallorosse e diventato protagonista proprio con la formazione romanista ha salutato Trigoria definitivamente, riscattato dall'Inter dopo il prestito semestrale. Il rapporto con società Roma e tifosi era incrinato ormai da tempo, ma questo non ha fermato il ragazzo dal salutare e ringraziare tutti con una storia sul proprio profilo Instagram. Ecco le parole scritte dal nativo di Tivoli sul social network.

"Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso, anche nei momenti difficili. Grazie a tutti, gli addetti ai lavori, tutti i ragazzi del dietro le quinte, la squadra, lo staff tecnico, la società, i mister che mi hanno allenato dalle giovanili alla prima squadra e i tifosi. Ciao Roma, Nicola".