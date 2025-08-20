Mercato Roma: Leon Bailey è un nuovo giallorosso, ma si infortuna al primo allenamento

Roma 20 agosto 2025 – La Roma mette le ali e lo fa aggiungendo un pezzo da novanta alle proprie rotazioni offensive. I capitolini hanno infatti concluso l'ingaggio di Leon Bailey dall'Aston Villa, esterno offensivo nato a Kingston. Un giocatore all'apice della carriera e uno dei primi veri campioni a fare le fortune della squadra di Birmingham, nella loro rapida ascesa alla vetta del calcio inglese sotto la guida di Unai Emery. Questo il comunicato di oggi del club romanista ad annunciarne il suo ingaggio.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!"

I giallorossi hanno ottenuto il ragazzo con la formula del prestito con diritto di riscatto, quest'ultimo fissato alla cifra di 20 milioni più due di bonus. Il giocatore era in scadenza nel 2026, con opzione in favore dell'Aston Villa per il rinnovo automatico di un anno. Prima dell'esperienza in Inghilterra, il giocatore era esploso tecnicamente in Germania, con la maglia del Bayer Leverkusen dopo averlo prelevato per 17 milioni dal Genk. Ai belgi il merito di averlo scoperto nelle giovanili Trencin (Slovacchia), dopo che era arrivato in Europa a tredici anni tramite gli austriaci dell'Anif Jugend.

Esterno di piede mancino, principalmente schierato a destra, si è sempre espresso molto bene come laterale alto in un 4-2-3-1, ma può giocare anche sulla linea di centrocampo. Un jolly offensivo che in maniera analoga a Matias Soulé può operare sia sulla corsia, sia alle spalle della punta. Non solo questo, in passato il giocatore ha giocato anche sulla fascia di sinistra, mostrando qualità in zona cross, dove potrebbe alimentare gli inserimenti di Ferguson e Dovbyk. Leader tecnico e carismatico della nazionale giamaicana, lascia l'Aston Villa dopo 144 presenze, 22 gol e 24 assist. Lo scorso anno oltre 2000' minuti giocati tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup. In totale ha contato 38 presenze, con 2 reti segnate e 4 assist per i compagni. Ha iniziato l'annata da titolare, ma nel finale è stato utilizzato poco a causa di un paio di infortuni di troppo.

Infortuni che purtroppo non lo stanno lasciando in pace neanche oggi, al suo arrivo a Trigoria. Al primo allenamento con Gian Piero Gasperini infatti il giocatore si sarebbe fermato a metà seduta per un problema fisico. Sembra escludersi a priori il suo debutto nella prima giornata contro il Bologna, ma anche contro il Pisa la sua presenza è in forte dubbio. Sono attesi per domani i suoi esami strumentali, ma si ipotizzano circa tre settimane di stop per una lesione muscolare su cui filtra poco ottimismo. Gasperini non potrà così giocare subito il suo nuovo esterno offensivo e probabilmente dovrà rimandare il suo debutto a dopo la pausa Nazionale.