Mercato Roma: lo Zenit ci prova per Abraham, Paredes-Boca ci siamo

Roma 28 giugno 2025 - Tammy Abraham il 30 giugno tornerà alla Roma dopo l'esperienza milanese, ma il giocatore difficilmente disferà i bagagli per restare, al contrario la sua cessione sarà gioco-forza uno dei motori del prossimo mercato. Il centravanti inglese ha mostrato nuovamente parte delle proprie capacità con la maglia del Milan, ma non abbastanza da spingere i rossoneri a un riscatto. Per questo si azzera nuovamente la sua situazione a un anno fa e Massara dovrà lavorare per trovare lui una nuova sistemazione.

In aiuto della Roma in questo compito è provato ad arrivare lo Zenit di San Pietroburgo. La squadra capitolina, come è noto da tempo, ha bisogno di cedere per rientrare negli stringenti paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Uefa per evitare le sanzioni ad esso legate. Oggi nella Città Eterna è pervenuta proprio un'offerta di mercato e vede come mittente la squadra biancoazzurra, in passato allenata anche da Luciano Spalletti. L'oggetto del desiderio è proprio il centravanti inglese, ormai fuori dai piani dei giallorossi. Si parla di circa 20 milioni di Euro per portare il giocatore sul delta del Neva, nella città di Pietro il Grande.

La Roma sembra pronta ad accettare i soldi del club russo, ma i veri dubbi sono legati alla decisione del giocatore. Il ragazzo infatti non è molto contento della destinazione, nonostante il ricco contratto messo sul piatto, ovvero un triennale da circa 5 milioni netti a stagione. Nella giornata di oggi ci saranno ulteriori contatti tra le parti, per lavorare sulla cessione dell'attaccante britannico. Quest'anno con la maglia del Milan ha giocato la bellezza di 45 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Una grande ripartenza in termini di continuità di impiego dopo le tante, troppe, gare di assenza lo scorso anno, legate soprattutto all'infortunio da lui patito nella stagione 2022-23. Il suo bottino è stato di 10 gol e 7 assist. Tra questi anche il gol del successo nel derby di Supercoppa contro l'Inter. Questo però non è bastato, come detto prima a convincere il Milan a un riscatto, così come è praticamente certo non lo si vedrà nemmeno tra i protagonisti della nuova Roma di Gian Piero Gasperini.

Sempre sul fronte cessioni sembra essersi fatto il passo in avanti decisivo nella trattativa tra Leandro Paredes e il Boca Juniors. L'accordo è in piedi ormai da tempo e la squadra di Buenos Aires è pronta a pagare la clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro per riportare il Campione del Mondo 2022 alla Bombonera. Il suo ingaggio pesante da circa 2 milioni di euro verrà inoltre tolto dal bilancio segnando un'importante plusvalenza. Nella giornata di oggi il presidente del club, Juan Roman Riquelme, è tornato sul tema, senza però sbottonarsi, quasi per prepararsi a un annuncio a breve. La squadra argentina è stata eliminata nella fase a gironi e si appresta quindi a ritornare in patria e potrebbe farlo proprio con un nuovo acquisto. Queste le parole dell'ex giocatore del Villlareal a riguardo: "Paredes troverà sempre le porte del Boca porte, abbiamo un bel rapporto. Oggi però non posso aggiungere di più".