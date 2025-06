Mercato Roma: nessun big ceduto per il fair play finanziario, oggi la deadline

Roma 30 giugno 2025 - Poteva essere un mercato molto complicato, con almeno un grande sacrificio da dover operare sul mercato per far quadrare i conti, invece tre cessioni dovrebbero bastare a rientrare all'interno dei paletti del Fair Play Finanziario. La Roma aveva bisogno di ottenere un tesoretto di circa 13 milioni di plusvalenze entro la giornata di oggi e sembra essere riuscita nel suo intento senza sacrificare nessuno dei suoi top. La cessione di Tammy Abraham al Besiktas è stato il colpo decisivo di questa ennesima corsa contro il tempo per evitare nuove sanzioni da parte della Uefa. Un sacrificio quello dell'inglese già previsto, ma che per tempistiche e quantità dell'incasso, di fatto costituisce la gran parte di questa cifra.

Come riportato in mattinata, il giocatore britannico dopo aver incassato il rifiuto da parte del Milan a esercitare il riscatto sul suo contratto, si apprestava a tornare in giallorosso. L'interessamento dello Zenit San Pietroburgo, con un'offerta competitiva da circa 20 milioni di euro, ha acceso le sirene di mercato sul ragazzo nato a Londra. La destinazione non era gradita al giocatore e per questo si è provato a cercare soluzioni insieme al suo entourage, fino a quando non si è fatto avanti il club turco. L'addio dell'inglese porterà più della metà del gruzzoletto richiesto dal Fair Play Finanziario alla Roma, mentre nelle rotazioni del Besiktas sarà il nuovo centravanti, in attesa dell'addio di Immobile.

All'addio dell'inglese se ne aggiungono principalmente due a completare il capitolo plusvalenze. Quella più chiacchierata è stata senza dubbio quella di Leandro Paredes. Già la scorsa estate l'argentino era in odore di cessione, tentato e sedotto da un potenziale ritorno al Boca Juniors, la sua squadra di gioventù e della sua fede calcistica. Un anno fa però i colloqui si conclusero in un nulla di fatto, complice anche l'affidamento che De Rossi faceva sulla tecnica e l'interdizione del sudamericano. Le difficoltà della Roma della scorsa stagione avevano riaperto la pista a gennaio, ma in quell'occasione furono gli Xeneizes a non affondare il colpo. Avanti ancora di sei mesi, si arriva a oggi, con la società del presidente Juan Roman Riquelme che oggi pagherà la clausola rescissoria da 3,5 milioni per il ritorno alla Bombonera del Campione del Mondo 2022.

Queste due cessioni però da sole non bastano a raggiungere la cifra richiesta, ecco allora che possono diventare una chiave i giovani. Già nelle scorse stagioni cessioni come quella di Ben Tahirovic (Ajax), Cristian Volpato e Filippo Missori (Sassuolo) erano state fondamentali per rientrare all'interno dei paletti della Uefa e anche quest'anno non farà eccezione. Il ritorno di Riccardo Pagano al Catanzaro sembra definitivamente sfumato, ma il futuro del giocatore sembra ancora vederlo in Serie B. Il Bari è molto interessato al talento del ragazzo e oggi ci sarà l'incontro per la definizione del suo passaggio in Puglia. Se la cifra finale non dovesse soddisfare il club romanista, c'è la possibilità anche di arrivare ad altre due cessioni di giovani, nello specifico Alessandro Romano e Federico Terlizzi, entrambi sul taccuino del Torino.