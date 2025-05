Mercato Roma: Paredes tra rinnovo e cessione, tutti gli scenari per l'argentino

Roma 20 aprile 2025 - Il campionato volge al termine e ormai il mercato poco a poco comincia a prendere il sopravvento nelle teste di molti appassionati. Alla fine della Serie A mancano ancora 4 giornate di grandissima passione, con ancora tutti i verdetti ancora da decidere, dallo scudetto alla retrocessione, passando per l'Europa. Proprio in quest'ultima lotta è assorbita la Roma, dopo una risalita eccezionale dall'arrivo di Claudio Ranieri, oggi i giallorossi sono in piena lotta per la Champions League.

Tra i protagonisti di questa annata c'è stato senza dubbio Leandro Paredes, non di certo l'uomo più utilizzato a centrocampo, ma una certezza per leadership, carisma e qualità in campo. La stagione dell'argentino è stata ricca di alti e bassi, che lo hanno messo in discussione più volte, soprattutto nei momenti di massima difficoltà della rosa. Il suo futuro è infatti in bilico, tra la permanenza, magari tramite un nuovo rinnovo, oppure una cessione direzione probabile il Sudamerica. Sotto la guida di Ranieri il giocatore è rimasto centrale nel progetto romanista, anche se alternato di più con Cristante nelle rotazioni. Proprio per questo il suo futuro, in virtù anche del cambio in panchina a stagione conclusa, potrebbe spingerlo lontano dalla Capitale.

Lo scorso marzo è scattato il rinnovo automatico del giocatore, con il suo contratto prolungato fino al 2026, rispetto alla scadenza iniziale del 2025. Questo però non ha fermato le voci di mercato intorno al giocatore. Cresciuto nel Boca Juniors, il suo amore per gli Xenezies non è mai stato nascosto e in periodo di Superclasico, purtroppo perso per i blu e oro, sembrano essersi riaccese le voci circa un suo ritorno alla Bombonera. La Roma avrebbe un accordo di massima con il club di Buenos Aires. Un gentlemen agreement dal valore di 3 milioni per riportare in Argentina il Campione del Mondo 2022. Nonostante questo però la squadra sudamericana punta a un ritorno a parametro zero, magari aspettando fino a gennaio del prossimo anno. L'esonero dell'allenatore Fernando Gago da parte del Boca potrebbe però portare a qualche ripensamento, vista la grande amicizia che lega il romanista, all'argentino ormai ex allenatore degli Xenezies, per altro anche lui ex giallorosso.

Il Boca Juniors non è però l'unica squadra sulle tracce dell'argentino. Anche il Santos avrebbe sondato la pista di mercato per Leandro Paredes. Con la maglia del Paris Saint-Germain il sudamericano ha giocato per tre stagioni, condividendo il campo proprio con Neymar, il principe mai divenuto re, ora tornato in bianconero, dove è diventato uno dei giocatori più emozionanti del panorama globale. Ora proprio il talentuosissimo brasiliano starebbe spingendo la dirigenza dei Peixe a fare un'offerta ai giallorossi per convincere club e giocatore ad approdare in Brasile. Alla finestra restano anche i club della Penisola Araba, avendo già in passato sondato il terreno, non incontrando però l'interesse del giocatore argentino.