Mercato Roma: Pellegrini per ora pensa solo ai giallorossi, il Bologna resiste per Lucumí

Roma 21 giugno 2025 - Massara dopo aver firmato il nuovo contratto da ds è già protagonista, pronto a lanciare la Roma nel suo nuovo ciclo tecnico, tramite questa prossima sessione di calciomercato. Tanti nodi al pettine per lui, non solo per quanto riguarda i potenziali nuovi ingaggi e le cessioni, ma anche alcuni rinnovi, in certi casi vere e proprie priorità della squadra giallorossa. Il rinnovo più spinoso al momento è senza dubbio quello di Mile Svilar, una discussione iniziata ormai mesi fa, ma ancora non vicina alla sua risoluzione. La sua permanenza non è però la sola in dubbio per quanto riguarda questo mercato. Il cambio di allenatore comporterà anche un possibile stravolgimento delle rotazioni, ma anche una chance per ritrovare la migliore versione di sé.

Questo discorso vale tra gli altri anche per il capitano della squadra Lorenzo Pellegrini. Il giocatore è reduce da un intervento al tendine e lavora a ritmi leggeri sulla sabbia per poter essere pronto quanto prima per la prossima stagione. Durante la settimana che ha portato all'annuncio ufficiale di Gasperini alla Roma, il nuovo tecnico e il capitano si sono incontrati per il matrimonio di Gianluca Scamacca. L'incontro è stato informale, ma sicuramente positivo e potrebbe aver piantato il seme dell'evoluzione tattica del numero 7. Si parla infatti di un possibile passaggio a centrocampo del classe 1996 con ruoli di maggiore impostazione, magari al fianco di un giocatore di maggiore gamba come ad esempio è Manu Koné.

L'idea stuzzica la Roma e stuzzica il giocatore. Il percorso però è ricco di ostacoli e toccherà tutti i punti della situazione attuale del capitano romanista. Il primo passo come detto è il recupero totale quanto più veloce possibile dall'operazione al tendine. A seguito di questo servirà conquistare la fiducia del nuovo allenatore per poi vedere quale sarà il suo sviluppo tecnico tattico. Infine, dovesse riuscire in tutti gli step precedenti, si potrà discutere di rinnovo, visto come il contratto con la Roma di Pellegrini andrà in scadenza il prossimo giugno 2026. Non c'è fretta però per quest'ultimo punto, prima è necessario ripartire da zero e vedere se ci sarà spazio per questa rinascita da parte del centrocampista classe 1996.

Se la questione rinnovo di Pellegrini rimane così in sospeso, si lavora per la nuova rosa giallorossa e la difesa è senza dubbio uno dei reparti da puntellare. Gli ingaggi di Mats Hummels e Mario Hermoso a parametro zero dello scorso anno non hanno funzionato e ora si cerca un nuovo difensore da poter aggiungere a Mancini e N'Dicka per il terzetto arretrato. Tra tutti al momento si sta sondando con forza il nome di Jhon Lucumí, centrale colombiano di proprietà del Bologna.

Il giocatore è reduce dalla sua terza stagione in Italia ed è stato un grande protagonista prima del Bologna di Thiago Motta capace di conquistare la Champions League e poi di giocarla da protagonista con Vincenzo Italiano. Titolare anche nella finale di Coppa Italia, il suo contratto è in scadenza fino al 2026, ma questo non sta fermando i rossoblù dal resistere ai primi squilli arrivati per lui. I felsinei infatti hanno, per ora, fissato il prezzo a 28 milioni di euro, quello scritto nella clausola rescissoria del suo contratto. C'è tempo fino al 15 luglio per esercitarla e al momento non sembra esserci molto margine di trattativa con gli emiliani. Occhio anche all'interesse dalla Premier League per il giocatore, che potrebbe soffiarlo proprio alla concorrenza dei giallorossi.