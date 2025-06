Roma 23 giugno 2025 - Il futuro di Nicola Zalewski ha finalmente assunto dei colori e non saranno quelli giallorossi della Roma. Il giocatore italo-polacco, dopo cinque anni dal suo debutto in prima squadra è pronto all'addio definitivo al club capitolino, prossima destinazione Milano, sponda interista. Stando infatti a quanto emerge non solo da Trigoria, ma anche dagli Stati Uniti, dove l'Inter è impegnata nel Mondiale Fifa per Club, è l'intenzione del club meneghino di riscattare l'esterno classe 2002.

Il giocatore è ormai in rotta con la Roma da circa un anno, il motivo del contendere è il mancato rinnovo del giocatore per ragioni sia tecniche, sia economiche. La tensione è cresciuta con il passare dei giorni ed è sfociata nella scorsa sessione estiva di mercato, dove tra trattative saltate all'ultimo e clamorosi dietrofront, il filo della fiducia tra le parti sembrava essersi definitivamente spezzato.

Tutto questo ha ritardato la sua prima cessione alla sessione di gennaio, dove l'Inter ha deciso di scommettere su di lui con un prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro.

Le prestazioni del ragazzo classe 2002 nato a Tivoli non sono sempre state convincenti, ma i numeri del ragazzo restano allettanti e l'Inter ha deciso di raccogliere la scommessa. Il suo riscatto verrà esercitato nei prossimi due giorni per la finestra dei riscatti dai prestiti della Serie A. Chivu sta facendo molto affidamento su di lui in questa avventura del Mondiale per Club e chissà che non possa essere anche l'occasione di rilancio per il giocatore, il quale dopo un super avvio di carriera, poi cresciuta ulteriormente sotto la guida di José Mourinho, si è ritrovato quasi indesiderato a casa sua.

L'italo-polacco non è però il solo esterno della Roma che potrebbe lasciare il club in questa estate. Potrebbe infatti essere arrivata già al termine l'esperienza romanista di Saud Abdulhamid. Il giocatore saudita è arrivato con grande aspettative: uno dei migliori prodotti della Saudi Pro League, è uno dei pochi giocatori ad essersi spinto in Europa. Qualità fisiche innegabili, ma indisciplina tattica e barriera linguistica molto difficili da superare, soprattutto nel campionato di Serie A. Nonostante questo il giocatore ha colpito in alcune prestazioni, realizzando anche un gol e un assist nelle 8 partite giocate. Come riportato alcune settimane fa, il Tolosa sarebbe stato il primo club a bussare alla porta per lui, ma ora rimbalzano voci anche dalla Turchia per un suo possibile addio. Trabzonspor e Besiktas avrebbero fatto un primo sondaggio per lui, ma le sue qualità non hanno totalmente convinto. Anche il Lens ha manifestato interesse per lui, ma al momento è più defilato sul suo profilo.

La notizia delle ultime ore però del mercato della Roma riguarda sorprendentemente l'attacco. In casa Fiorentina infatti dei sette prestiti con diritto di riscatto, nessuno probabilmente verrà esercitato. Questo lascia tanti giocatori di altissimo profilo liberi per il mercato e tra loro uno si sarebbe già proposto alla Roma. Il riscatto da 17 milioni per Albert Gudmundsson infatti non verrà pagato dalla viola, facendogli fare ritorno al Genoa. Questa situazione ha attirato l'interesse di tanti club, con Bologna, Atalanta e Milan tra i primi a rispondere, ma Inter e Roma interessatissime alla trattativa. Proprio per i giallorossi, il suo ingaggio andrebbe a sostituire il probabile partente Shomurodov in avanti, inserendo un giocatore molto bravo palla al piede da poter affiancare a una punta più tradizionale come è Dovbyk. Occhio allora alla possibile asta che si può sviluppare per l'ingaggio dell'islandese, il cui entourage è attivissimo nel tentativo di alimentare questo interesse di mercato. Nelle ultime ore infatti ci sarebbe anche stato un incontro con Igli Tare, il quale però prende tempo prima di far eventualmente decollare la trattativa.