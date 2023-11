Mercato Roma: Theate e Pirola i nuovi nomi per la difesa

Roma 21 novembre 2023 - Manca ancora oltre un mese all'apertura della nuova sessione di calciomercato invernale, ma sono già iniziati a circolare i nuovi rumor relativi ai possibili nuovi ingaggi e trattative tra tute le squadre in causa. In particolare la Roma appare al momento molto attiva sul mercato dei difensori, vista la prolungata assenza di Smalling e Kumbulla, le quali hanno reso un reparto già corto, ridotto al minimo indispensabile. Mourinho lamenta la scarsa varietà di scelta e le rotazioni all'osso, due condizioni che potrebbero non permettergli di raggiungere l'obiettivo quarto posto, al momento occupato dal Napoli e distante appena tre punti, tutto sommato un affare visto l'avvio quasi disastroso dei giallorossi.

Non solo queste però le ragioni a muovere la Roma. Nei giorni scorsi vi abbiamo infatti detto come Smalling avesse incassato l'interesse da parte di alcuni club di Premier League, che stanno al momento ipotizzando un possibile ritorno in patria per l'inglese classe 1989. La BBC ha confermato come la Roma ascolterà tutte le offerte messe sul tavolo per poi valutare quella migliore sotto il profilo economico. Occhio anche allo spauracchio Saudi Pro League, con il campionato dell'Arabia Saudita che ha messo nel mirino diversi tasselli della Roma: dallo stesso Mourinho, a Lukaku, Spinazzola e infine proprio il centrale inglese.

Questi occhi indiscreti costringono la Roma a cautelarsi, cominciando a paventare le prime idee di trattative tra le parti. Nella giornata di ieri si era registrato l'interesse nei confronti di Pablo Marí, ma il centrale del Monza al momento è forte di un contratto da 2 milioni di euro a stagione con scadenza nel 2025. A questo va aggiunto come il giocatore spagnolo si trovi molto bene in Brianza e al momento non sembra interessato a una cessione a gennaio. Tiago Pinto ha incassato il colpo e ha tenuto aperta la pista anche per un'eventuale nuovo tentativo il prossimo giugno, passando poi verso i profili che oggi si starebbero valutando negli uffici degli uomini mercato giallorossi a Trigoria.

Il primo nome è quello di Lorenzo Pirola, il centrale della Salernitana classe 2002 e capitano della Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata. Riscattato in estate dai campani per 5 milioni di euro dall'Inter, il difensore in questo avvio di stagione ha giocato tutte le partite disputate in Serie A dai granata, meno il debutto proprio contro la Roma e poi la sfida con il Cagliari, per scelta tecnica. Il giocatore grazie a Paulo Sousa ha trovato fiducia e spazio e ora sta dimostrando di meritarne anche con Filippo Inzaghi. La Salernitana chiede tra gli 8-10 milioni in virtù anche dell'accordo con l'Inter che prevede il 15% dell'incasso della cessione da destinare alle casse del club nerazzurro. Una cifra elevata legata anche al fatto che il club non sembra al momento disposto a cedere uno dei propri titolari vista anche la delicata posizione di classifica.

Un altro nome accostato alla Roma nelle ultime ore è un ex della Serie A attualmente in forza in Ligue 1. Si tratta di Arthur Theate, visto in Italia con la maglia del Bologna, oggi difensore del Rennes. Il giocatore classe 2000 è ormai un caposaldo della difesa di Tedesco con la Nazionale del Belgio, ma il suo rapporto con il club francese non sembra idilliaco. L'ostacolo pesante per arrivare al belga però è la richiesta economica del club francese, nonostante gli ottimi rapporti tra le due società infatti non si fanno sconti: Theate vale almeno 20 milioni (costo del passaggio dal Bologna nell'estate 2022), non uno di meno. Un prezzo troppo alto per le casse giallorosse, che potrebbero però accettare l'ingaggio in prestito.

