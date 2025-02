Mercato Roma: tre ufficialità nell'ultimo giorno di mercato

Roma 3 febbraio 2025 - Sono state ore di alta tensione, quelle che hanno accompagnato la sessione invernale di calciomercato alla sua chiusura e ancora una volta i colpi last-minute non sono mancati. La Roma tra molte in Serie A si è unita alla frenesia degli ultimi minuti e ha chiuso la bellezza di tre trattative per completare la rosa. Fuochi d'artificio in casa giallorossa che accolgono così tre nuovi interpreti, da aggiungere a una sessione già ricca di trasferimenti. I giocatore in questioni sono Victor Nelsson (Galatasaray), Anass Salah-Eddine (Twente) e Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salisburgo). A Trigoria i tre nuovi arrivi si sommano a quelli di Pierluigi Gollini e Devyne Rensch, mentre in uscita i capitolini hanno visto gli addii di Mario Hermoso (Bayer Leverkusen), Nicola Zalewski (Inter), Samuel Dahl (Benfica), Enzo Le Fée (Sunderland) e Mathew Ryan (Lens).

Il primo acquisto dei tre citati, Victor Nelsson, è un difensore centrale, che segue la via tracciata da Angeliño lo scorso anno. Il ragazzo classe 1998 arriva infatti in prestito oneroso semestrale dal valore di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Prodotto del Nordsjaelland, il ragazzo da quattro anni un giocatore della Nazionale danese, anche se non ne è costantemente un titolare, vista anche la grande qualità nel reparto da parte degli scandinavi. Fisico meno imponente rispetto ad alcuni compagni di reparto, è però un giocatore di grande intensità agonistica. Ecco il comunicato del club romanista circa il suo ingaggio.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Victor Nelsson dal Galatasaray. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato in Danimarca nel 1998, di ruolo difensore centrale, il danese si afferma in patria prima nel Nordsjælland e poi nel Copenaghen. Nel 2021 passa al Galatasaray dove in quattro stagioni diventa uno dei leader della squadra di Istanbul, collezionando oltre 100 presenze ufficiali. Ha scelto la maglia numero 25. Dopo Bronée, Berggreen, Kjaer e Kristensen sarà il quinto calciatore danese della storia a vestire la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Victor!"

Anass Salah-Eddine invece arriva a Roma dal Twente con la formula del semplice acquisto. I giallorossi infatti hanno versato circa 8 milioni di euro più due di bonus nelle casse del Twente per il suo arrivo. Terzino di fascia sinistra, il giocatore è a tutti gli effetti il nuovo vice-Angeliño. Dotato di un ottimo sinistro, ama venire verso il centro del campo e può finalmente garantire un riposo minimo all'esterno spagnolo, senza però per questo pregiudicare la qualità media corale. Ex prodotto delle giovanili dell'Ajax, con i biancorossi olandesi quest'anno è sceso in campo la bellezza di 29 volte, per un totale di 2234 minuti, realizzando 2 gol e consegnando 4 assist ai compagni. Il ragazzo è stato uno dei protagonisti della stagione fin qui del club di Enschede, dove ha giocato sia in Eredivisie, così come in Europa League e anche nelle qualificazioni di Champions League. Ecco l'annuncio del club giallorosso sul suo arrivo.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Anass Salah-Eddine dal Twente. Nato il 18 gennaio 2002, di ruolo esterno sinistro, l'olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell'AZ Alkmaar e dell'Ajax per poi esordire nella prima squadra dei lancieri nel 2022. Si afferma definitivamente nelle fila del Twente, in due parentesi diverse: nel 2022-23 e nel 2024. In giallorosso vestirà la maglia numero 34, sarà il nono calciatore olandese della storia giallorossa. Benvenuto a Roma!"

Ultimo, ma non per importanza, è l'arrivo di Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese, originario della Repubblica Centrafricana, il giocatore arriva in prestito dal Red Bull Salisburgo. Il futuro del ragazzo però è in mano ai capitolini, perché il club giallorosso ha anche ottenuto l'obbligo di riscatto a determinate condizioni dal valore di circa 18 milioni. Centrocampista di 185 centimetri, è un ragazzo classe 2003 che quest'anno è stato protagonista della campagna in Champions League del club austriaco, collezionando in totale 23 presenze tra tutte le competizioni affrontate (10 in Champions League tra fase a campionato e preliminari). Arrivato in Austria giovanissimo all'età di 19 anni, è cresciuto con il club del gruppo Red Bull, fino a diventarne uno dei principali protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale che ne annuncia il suo approdo alla Roma.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo. L'operazione per il centrocampista francese si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, Gourna-Douath cresce nelle giovanili del Saint-Etienne per poi affermarsi in prima squadra a 17 anni, collezionando diverse presenze in Ligue 1. Nel 2022 passa al Salisburgo, contribuendo alla conquista del campionato austriaco nel 2023. In giallorosso vestirà la maglia numero 27. Benvenuto a Roma, Lucas!"

Tre operazioni in entrata che vanno così a completare sostanzialmente le rotazioni capitoline, aprendo anche a possibili cessioni soprattutto a centrocampo. Il rientro di Cristante in campo nella partita contro il Napoli ha fatto rallentare le voci circa un suo possibile addio, ma il giocatore è nel taccuino di diversi club. Su tutti spicca il Galatasaray, club turco che intrattiene ottimi rapporti con la Roma, come testimoniato proprio dall'arrivo di Nelsson. Oltre all'azzurro occhio anche alle voci di mercato sul futuro di Paredes. L'argentino è entrato nel mirino del Santos, in estasi da mercato dopo il ritorno di Neymar, mentre sullo sfondo resta sempre vivo l'interesse anche del Boca Juniors nei suoi riguardi con il sogno di riportare alla Bombonera il Campione del Mondo 2022.