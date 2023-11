Roma: Mourinho riabbraccia Pellegrini, Cristante acciaccato non preoccupa

Tra Trigoria e Coverciano, si osservano le condizioni dei giocatori romanisti con un pizzico di ottimismo dopo settimane di pessime notizie. Il recupero di Smalling, come scritto ieri, ha cominciato la sua fase conclusiva, l'obiettivo dell'entourage è quello di renderlo disponibile agli ordini di José Mourinho già per il mese di dicembre, quando i giallorossi saranno attesi da diversi big match, sfide chiave per poter agganciare eventualmente la zona Champions League.

Non solo il difensore inglese però procede spedito verso il recupero, chi potrebbe anticiparlo è il capitano Lorenzo Pellegrini. Già presente in panchina per il derby contro la Lazio, oggi la squadra giallorossa è scesa in campo a Trigoria per l'odierno allenamento a ranghi ridotti, viste le assenze dei vari nazionali convocati con le loro selezioni, ma il capitano non era tra i presenti in campo. Il giocatore infatti starebbe lavorando sulla propria condizione fisica, evitando così contatti con i compagni a caccia della migliore condizione atletica. Per lui non è escluso un utilizzo già nella prossima sfida di campionato contro l'Udinese in programma domenica 26 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.

Desta un pizzico di preoccupazione la situazione relativa a Bryan Cristante. L'ex Atalanta è attualmente occupato in ritiro a Coverciano con il Ct Luciano Spalletti e la Nazionale azzurra. Il giocatore nella giornata odierna, insieme a Moise Kean, ha svolto allenamento differenziato, accusando una lombalgia che probabilmente lo terrà fuori dall'undici titolare contro la Macedonia del Nord. Le sue condizioni non destano però preoccupazione, tant'è che Spalletti appare convinto di poterlo schierare nella sfida decisiva contro l'Ucraina in programma a Leverkusen.

Dybala e Paredes dal ritiro argentino: "Bellissimo tornare in Nazionale. Mourinho dà tanta fiducia"

Tra i giocatori non presenti a Trigoria sono Paulo Dybala e Leandro Paredes, impegnati con la Nazionale argentina, ed entrambi intervistati dal ritiro dell'albiceleste. Ecco le parole della Joya rilasciate a ESPN: "Sono contento di essere tornato. Ho detto - commenta il fantasista ex Juventus - a Leo Paredes, quando siamo saliti insieme sull'aereo, che è bellissimo venire qui. Non ho risposto alle ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare. Sto bene fisicamente, fortunatamente ho recuperato bene".

Non solo la gioia della "camiseta argentina" da festeggiare per il numero 21 giallorosso, Dybala ha commentato anche il suo rapporto con José Mourinho. "Mourinho ha molto peso per me e Leo Paredes, perché è il nostro allenatore. Ama molto gli argentini con lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle sue squadre".

Si è poi chiesto cosa è significato per il Campione del Mondo 2022 non riuscire a rispondere alle recenti convocazioni per problemi fisici: "Chiaramente è durissimo non venire qui. Voglio sempre essere qui, non è facile perché ci sono molto giocatori forti ma lavoro per essere sempre convocato".

Al giocatore è stato poi chiesto se questa possa essere o meno l'ultima partita di Angel Di Maria con la seleccion albiceleste: "Non tocchiamo il tema. Angel - prosegue Paulo Dybala - è una persona incredibile e come giocatore lo conoscono tutti".

Molto meno al centro delle luci della ribalta Leandro Paredes che ha parlato di come si trovi bene in giallorosso e di come per lui la Nazionale e il gruppo argentino siano motivo di orgoglio e unità. "Giocare in questa Nazionale per me è un orgoglio e un privilegio molto grande. Il gruppo? Ogni volta che ci lasciamo, ci vediamo in chat, teniamo traccia di quanto tempo ci vuole per stare di nuovo insieme. Alla Roma sto bene e sono felice. Ho trovato un allenatore, Mourinho, che mi ha dato tanta fiducia, gioco tutte le partite. Spero che continui così. È sempre attento alla nostra nazionale e ai nostri giocatori, gli piace guardarci".