Rinnovo Mourinho, la Roma avvia i contatti. A Bologna emergenza in attacco

Roma 12 dicembre 2023 - Nella partita contro la Fiorentina il popolo giallorosso, almeno quello della Curva Sud, si è schierata con Mourinho, ora la dirigenza ha cominciato a muovere i primi passi. Si parla ormai da settimane della situazione legata al rinnovo dello Special One: il suo contratto scadrà a giugno e a più riprese il portoghese ha fatto sapere di trovarsi benissimo a Roma. Il legame con la città e i tifosi, così come testimoniato dallo striscione esposto nella sfida di domenica, parla di un feeling altissimo. Segnali troppo importanti per la dirigenza da poter essere ignorati.

Fino alla giornata di oggi infatti i Friedkin non avevano ancora mosso un passo in direzione della permanenza di José Mourinho. I vertici del club mantengono come al solito una faccia da poker quando si tratta di decisioni di alto profilo, uno dei grandi punti di forza di questa società. L'amore dimostrato dalla piazza e il raggiungimento, almeno momentaneo, della zona Champions League, sembra aver mosso l'interesse della dirigenza verso la permanenza dello Special One. Al momento nessun contatto diretto, ma le parti hanno iniziato a valutare le condizioni di un futuro insieme discutendo tramite intermediari. Al momento l'idea della dirigenza è quella del prolungamento di un solo anno, con rinnovo automatico legato ai risultati. Lo Special One sembra invece richiedere un contratto biennale, nei prossimi giorni ci saranno sicuramente evoluzioni riguardo questo tema scottante in casa giallorossa.

Mourinho conferma, almeno al momento, di non voler ancora cedere alle lusinghe arabe. In una recente intervista il portoghese aveva raccontato di come non senta ancora addosso la necessità di volare nella Penisola Araba e proprio per questo in estate avrebbe rifiutato un'offerta da circa 90 milioni di euro. Al momento l'unica cosa che potrebbe mettere in dubbio la volontà dello Special One di restare all'ombra del Colosseo è l'inserimento di un club di primissima fascia. In estate il Real Madrid vedrà Carlo Ancelotti lasciare il Bernabeu e il Newcastle, di proprietà proprio del fondo del principe saudita, potrebbe voler rivedere la posizione di Howe qualora i risultati non fossero all'altezza delle aspettative.

Nel frattempo in casa giallorossa si fa la conta per la trasferta di Bologna. La sfida contro la Fiorentina non ha portato i capitolini al ko, permettendo alla squadra di restare a parimerito proprio con il Bologna al quarto posto in classifica, però ha avuto un elevato prezzo da pagare. Contro i Viola i lupacchiotti hanno perso Dybala e Azmoun per infortunio, entrambi out per una decina di giorni, poi Lukaku e Zalewski per squalifica. Mourinho si ritroverà per le mani dunque un attacco da reinventare, con tutte le responsabilità del caso a pesare sulle spalle del gallo Belotti. Con ogni probabilità infatti sarà l'ex Toro, insieme ad El Shaarawy, a comporre il duo offensivo nel 3-5-2 dello Special One. L'unico problema in questo caso saranno le soluzioni a gara in corso: tra infortuni e squalifiche infatti la panchina sarà in gran parte composta da giocatori della Primavera, senza reali alternative per gli attaccanti.