Roma: a Nizza mancano ancora gli attaccanti, ma arrivano gli inserimenti da dietro

Roma 25 settembre 2025 - Prima partita in Europa League e primi tre punti per Gian Piero Gasperini anche in Europa sulla panchina della Roma. A Nizza i giallorossi soffrono, ma ottengono la vittoria grazie ai due gol dei difensori N'Dicka e Mancini. Due colpi nella ripresa portano avanti i capitolini, prima della rete di Moffi su rigore a dare un'ultima sferzata di emozioni alla gara, poi conclusa 1-2 in favore dei capitolini.

Come testimoniato dai marcatori, la chiave della gara per i giallorossi sono stati gli inserimenti dei difensori. La rete di N'Dicka nasce da calcio d'angolo, ma l'ivoriano si è spesso proposto in proiezione offensiva, assistendo molto Tsimikas sulla sua corsia. Dall'altro lato ha fatto lo stesso Çelik, alternandosi spesso con Mancini nell'attaccare insieme a Rensch la corsia di destra. Il secondo gol in particolare è simbolico di questo tipo di giocata, con il recupero proprio del centrale italiano a lanciare la ripartenza e poi a concludere l'azione inserendosi al centro dell'area di rigore.

La gestione del possesso non è sempre pulitissima, ma efficace quanto basta per evitare la pressione alta del Nizza. Questo ha costretto i padroni di casa ad abbassare il baricentro, lasciando campo ai giocatori di qualità giallorossi. Soulé ed El Shaarawy un pochino inefficaci, Pellegrini invece riprende sulla scia del derby e anche senza gol mette il piede nell'assist per N'Dicka, facendo capitalizzare la Roma sulla superiorità in palleggio sopracitata.

I numeri della gara nel complesso danno ragione alla squadra giallorossa alla fine dei 90 minuti di gara. La Roma vince la sfida per il possesso di palla, mantenendo la sfera per il 55% del tempo totale. Sono 397 su 585 i fraseggi completati dai capitolini (85% di precisione), mentre i nizzardi ne completano solo 359 sui 445 tentati (81% del totale). Anche in zona gol c'è maggiore aggressività da parte degli italiani, con 12 tentativi complessivi di cui 4 nello specchio della porta, mentre i francesi si fermano a quota 7 tiri totali, di cui 2 tra i pali di Svilar. Nel conto degli expected goals invece è avanti la squadra nizzarda, ma se con il rigore (dal valore di 0,76xG) a sbilanciare in maniera importante il dato. I padroni di casa infatti combinano per 0,96 xG, mentre la Roma ne costruisce 0,80 xG.

Altri numeri della gara vedono i padroni di casa recuperare più palloni (56 a 51), mentre i giallorossi corrono circa un kilometro in più rispetto agli avversari. Non bene la situazione disciplinare giallorossa nel match: sono ben 6 a 0 il numero dei cartellini gialli mostrati da Cuadra Fernandez in favore dei romanisti, in un conto di falli di 19 a 9 sempre in favore della Roma.

Dopo un debutto vincente in Francia, nel futuro della Europa League romanista c'è ancora una squadra francese. Il prossimo giovedì 2 ottobre arriva infatti il Lille all'Olimpico, altra forte candidata al successo finale nella competizione. Nel suo debutto la squadra di Bruno Génésio si è imposta per 2-1 allo Stade Pierre Mauroy contro i norvegesi del Brann.