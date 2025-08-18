Roma e il ballo degli esterni: fatta per Bailey, Sancho si allontana ma spunta Rowe

Roma, 18 agosto 2025 – Sono giorni frenetici nella Capitale, con la Roma di Gian Piero Gasperini che è impegnata su tutti i fronti per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. La maggior parte delle energie della dirigenza giallorossa sono concentrate sul reparto offensivo, con la ricerca di due trequartisti che ora è la priorità. Nei giorni scorsi sono state scoperte le carte: i preferiti di Massara sono Bailey e Sancho, ma nelle ultime ore la situazione delle sue trattative si è evoluta. Per il giamaicano, infatti, è stato trovato l'accordo definitivo con l'Aston Villa: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma ha chiuso per l'arrivo del classe 1997 nella capitale. La formula del trasferimento prevede un prestito di 2 milioni con un diritto di riscatto fissato a 22: operazione da 24 milioni totali. Il giocatore raggiungerà Roma nelle prossime ore, sosterrà le visite mediche e diventerà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo della squadra di Gasperini. Per quanto riguarda Sancho, invece, la situazione è decisamente diversa.

Occhi su Rowe

La trattativa tra Roma e Manchester United era in fase avanzata, con le due squadre che avevano trovato l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, ma il rifiuto del giocatore ha fatto saltare la trattativa. Dopo qualche giorno di riflessione, l'inglese ha deciso di non accettare la proposta della Roma, in quanto il suo obiettivo principale è quello di partecipare alla prossima Champions League, competizione che i giallorossi non giocheranno. Dopo aver incassato il rifiuto dell'ex Borussia Dortmund, Massara si è mosso immediatamente per cercare un altro giocatore che potesse completare la trequarti e ha individuato Jonathan Rowe, esterno d'attacco classe 2003 in forza al Marsiglia. Per lui si è mosso da tempo anche il Bologna, ma il giocatore non ha ancora accettato la destinazione, perciò la Roma si è inserita e spera di superare la concorrenza dei rossoblù per regalare un ulteriore rinforzo a Gasperini, che completerebbe quantomeno il reparto trequartisti. Poi ci sarà da risolvere la situazione attaccante: in questa sessione di mercato la Roma ha preso Ferguson in prestito con diritto di riscatto, con Dovbyk che è sempre più vicino alla cessione. In caso di addio dell'ucraino, i giallorossi andrebbero alla ricerca di un ulteriore attaccante, con Krstovic del Lecce e Piccoli del Cagliari che sono i due nomi più caldi.