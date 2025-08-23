Roma-Bologna 1-0: Wesley segna al debutto e firma la prima vittoria di Gasperini

Roma 23 agosto 2025 - Debutto con gol e vittoria, non poteva desiderare di meglio dalla sua prima gara in Serie A l'esterno giallorosso Wesley. Il brasiliano con una zampata nella ripresa mette la firma sull'1-0 che vale alla Roma il successo sul Bologna nella prima giornata di campionato. Festeggia Gasperini, che bagna con i tre punti il suo esordio ufficiale sulla panchina capitolina. Dispiacere in casa rossoblù non solo per la sconfitta subita, ma anche per i guai fisici accusati da Immobile e Casale durante la gara.

Primo tempo

Per il debutto stagionale Gasperini fa leva sull'esperienza in ogni singolo reparto. Davanti a Svilar infatti l'assenza di Çelik è compensata dallo spostamento a destra di Mancini, con N'Dicka al centro e Mario Hermoso a sinistra. Wesley fa il debutto in Serie A a destra, con Angeliño sul lato opposto, in un centrocampo completato da Koné e Cristante. Davanti Soulé ed El Shaarawy i due titolari alle spalle di Evan Ferguson. Dall'altra parte Italiano riparte dalle certezze dello scorso anno. Skorupski in porta è difeso dalla coppia Casale e Lucumí al centro, con De Silvestri in corsia a destra e Lykogiannis a sinistra. In mediana Lewis Ferguson parte dalla panchina, al suo posto c'è Pobega in coppia con Freuler. Orsolini, Odgaard e Cambiaghi è il terzetto alle spalle di Immobile.

Prime schermaglie in avvio di gara, entrambe le squadre prediligono il pressing alto e cercano il recupero già nella metà campo avversaria, per tramutare subito l'azione in offensiva. Meglio i giallorossi nelle prime battute rispetto ai bolognesi. Un paio di anticipi mancati dai difensori emiliani mettono in ritmo la corsia di sinistra capitolina. Prima Ferguson sfila De Silvestri e cerca di sorprendere Skorupski sul primo palo, ma il polacco blocca a terra. Ancora sicuro il portiere degli ospiti qualche minuto più tardi, quando il cross da zona pericolosa di Angeliño, viene bloccato nel cuore dell'area piccola.

Insistono i padroni di casa, decisamente più in ritmo rispetto agli avversari nel primo quarto d'ora di gioco. Evan Ferguson è particolarmente ispirato e si sfila con efficacia dalla marcatura di Casale. Al 12' con lo spazio guadagnato cerca di calciare dal limite dell'area di rigore a giro: ancora presente Skorupski, il quale blocca la sfera in due tempi. Ancora l'irlandese protagonista tre minuti più tardi, bravissimo ad aprire l'azione, poi a concluderla di testa sul cross da trequarti campo, il suo tentativo però esce largo alla destra della porta avversaria. È un momento molto positivo da parte dei giallorossi, interrotto solo fugacemente dal gol annullato a Orsolini dopo la netta partenza in offside da parte di Immobile.

La retroguardia emiliana comincia a soffrire l'aggressività avversaria e arrivano anche i primi cartellini gialli della gara. Freuler è costretto al fallo tattico dopo l'attacco in dribbling di Koné e i calci di punizioni aumentano il numero di occasioni in favore dei capitolini. Proprio sugli sviluppi di uno di questi Cristante in torsione cerca il palo lontano e colpisce il legno, con Skorupski immobile. Cooling break a metà primo tempo e squadre che rientrano in campo con una pessima notizia per i rossoblù. Al primo scatto dopo la pausa infatti si ferma Ciro Immobile, per lui problema alla coscia destra e cambio inevitabile: al suo posto entra Castro.

Nonostante il cambio forzato, cresce il Bologna nel finale di primo tempo. La pressione della Roma è meno feroce e queste concede maggiore spazio in fase di manovra agli emiliani. Un paio di incursioni da parte degli ospiti mette in apprensione i giallorossi, ma Svilar e compagni riescono sempre a disinnescare il pericolo, prima di concedere il tiro ai felsinei. Solo al 43' in ripartenza Castro dal limite trova lo spazio per cercare un diagonale potente, ma il suo tentativo è alto sopra la traversa. Sull'occasione dell'argentino si spegne il primo tempo, con i rossoblù a dover fare i conti con un secondo problema di natura fisica, quello di Casale, anche lui colpito alla gamba destra da una noia di tipo muscolare.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il secondo cambio in casa bolognese. Casale non ce la fa, al suo posto debutta in Serie A il classe 2003 Martin Vitik, arrivato dallo Sparta Praga in questo mercato. Dopo una chiusura di prima frazione spenta, la sfida riprende con più vivacità. Prima Wesley crea due occasioni pericolose grazie alla sua facilità di corsa in profondità, ma sia il suo cross, sia il suo tiro, non creano pericoli per Skorupski. Decisamente più spaventoso il destro di Castro al 48': un tiro-cross potente che quasi beffa Svilar, ma ferma la propria corsa sulla traversa. Un legno a testa colpito in questa gara dopo questo tentativo dell'argentino.

Ha iniziato alla grande il secondo tempo Wesley e al 53' è lui a mettere la prima firma sul campionato giallorosso. Sulla sventagliata da sinistra a destra, il brasiliano non è perfetto nell'aggancio, ma l'indecisione di Lucumí, gli fornisce una sponda involontaria, che lo mette solo davanti a Skorupski. Tocco morbido beffardo da parte del brasiliano, che supera il polacco e firma l'1-0 per la Roma. Debutto con gol in Serie A per il sudamericano. Il Bologna però reagisce ed è Orsolini a suonare la carica. Classica giocata del numero 7 a rientrare sul suo patentato sinistro e tiro forte, il tentativo resta però centrale ed è bloccato in due tempi da Svilar.

I giallorossi continuano a premere sull'acceleratore e Gasperini cerca il gol vittoria dalla panchina, inserendo El Ayanaoui al posto di El Shaarawy. Il Bologna però non ci sta e continua ad attaccare a caccia del gol del pareggio. La partita è frizzante e le due squadre peccano di precisione negli ultimi metri, ma costruiscono tante occasioni da gol. La più grande è senza dubbio quella di Koné al 62': un rigore in movimento solo in area di rigore, ma il piattone del francese non centra la porta. Si dispera a terra il centrocampista giallorosso, consapevole dell'occasione fallita. Mancini ferma un contropiede ospite spendendo il fallo da cartellino giallo, pochi minuti prima del cooling break del seccondo tempo. Durante la pausa per reidratarsi, i due allenatori ne approfittano per spendere dei cambi. In casa bolognese arriva il momento di Fabbian e del debuttante in rossoblù Zortea, al posto di Odgaard e De Silvestri. Per la Roma è il momento di Dovbyk e soprattutto di Dybala, escono dal campo Ferguson e Soulé.

Subito la Joya protagonista in campo dopo l'ingresso: è suo il tentativo al 76' a giro con il mancino. Attento e preciso Skorupski a respingere la sfera con i pugni. Italiano risponde giocandosi la carta Bernardeschi come ultimo cambio al posto di Freuler. All-in da parte del tecnico degli ospiti a caccia del pareggio, che subito sembra dare risultati. Proprio l'ex Juve e Fiorentina al primo pallone toccato semina il panico nella difesa avversaria, ma il suo tiro è deviato in corner da N'Dicka. Un minuto più tardi anche Orsolini si mette in proprio, ma il suo tentativo è debole e impreciso.

Ultimo cambio anche per i giallorossi per aver terminato gli slot, quando Rensch subentra al posto di uno stanco Angeliño, quando la gara entra negli ultimi sei minuti più recupero di gioco. Il Bologna prova con coraggio a spingersi in avanti, ma le occasioni più pericolose sono di marca giallorossa. Prima Dovbyk non riesce a trovare il tempo di calciare, sulla sua partenza sul filo del fuorigioco; qualche minuto più tardi invece Dybala è murato dalla difesa avversaria. Nei minuti di recupero la gestione dei giallorossi è pressoché perfetta: agli ospiti viene lasciato poco o nulla e il vantaggio resiste fino al triplice fischio del direttore di gara. La Roma vince il debutto in Serie A per 1-0 sul Bologna, realizza il gol vittoria uno dei nuovi arrivati in questo mercato, ovvero Wesley.