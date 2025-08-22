Roma-Bologna: subito match di calibro europeo all'Olimpico, formazioni e orari tv

Roma 22 agosto 2025 - È come il primo giorno di scuola: tutto è nuovo, tutto è diverso. Il calciomercato non è ancora terminato, ma l'estate ha già cambiato radicalmente volto a tutte e venti le squadre di Serie A: nessuna esclusa. La preparazione, i vari ritiri e le amichevoli sono stati necessari per trovare i nuovi equilibri, tra cessioni importanti e nuovi acquisti, ci sono nuove formazioni da disegnare e scoprire. Il tempo delle prove e degli esperimenti però è finito, da domani, sabato 23 agosto 2025, si ricomincia a fare sul serio, riparte il campionato italiano di massima divisione. Allo stadio Olimpico nella Capitale il sipario della stagione si leverà su Roma e Bologna, avversarie in questo primo turno. Il calcio di inizio tra le due squadre è fissato alle ore 20:45.

Come arriva la Roma

La scorsa stagione romanista si era conclusa con un'unica grande certezza: Claudio Ranieri non sarebbe stato il tecnico di questo nuovo campionato. L'ormai ex allenatore romano è però rimasto in giallorossa, come consigliere della famiglia Friedkin. Il suo lavoro era quello non solo di agevolare il passaggio di consegne in panchina, ma di aiutare il rapporto tra gruppo squadra e dirigenza. Le voci circa una suo arrivo in Nazionale hanno per qualche periodo distolto l'attenzione dalla ricerca del suo sostituto alla Roma. La quiete è stata interrotta quando la scelta è ricaduta su Gian Piero Gasperini, alla prima esperienza lontano dall'Atalanta e da Bergamo, dopo 9 anni di successi e risultati eccellenti. Ora il tecnico di Grugliasco è pronto a guidare la nuova riscossa capitolina a caccia di un ritorno in Champions League, fin qui sempre fallito da quando i Friedkin dirigono la formazione giallorossa. Il mercato è stato di alto livello e ha allungato la rosa, riuscendo a vendere alcuni esuberi a cifre importanti, Ora il giudizio del lavoro passa al campo, dove lo scorso anno i romanisti hanno litigato spesso con i risultati prima del ritorno di sir Claudio.

Come arriva il Bologna

Dall'altra parte della barricata invece il Bologna riparte dal primo trofeo vinto nella propria storia da 51 anni a questa parte (Coppa Intertoto esclusa). Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi lo scorso 14 maggio hanno potuto toccare il cielo con un dito, sollevando al cielo la terza Coppa Italia della storia del club. Il risultato più importante non solo del club nel nuovo millennio, ma anche della carriera in panchina del tecnico siciliano. Proprio dallo stadio Olimpico, teatro di suddetta finale, riparte la stagione degli emiliani. Nonostante le tante sirene sparse, l'allenatore ex Spezia e Fiorentina ha deciso di tentare l'impresa e ripetersi sulla panchina rossoblù. In estate le cessioni di Sam Beukema e Dan Ndoye hanno senza dubbio colpito la rosa bolognese, ma le loro ricche plusvalenze hanno portato anche a nuovi ingaggi di alto profilo. Dal giovane ceco Martin Vitik, ai ritorni in Italia di Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, fino all'ingaggio di Jonathan Rowe di queste ultime ore. L'obiettivo è chiaro e altrettanto difficile da raggiungere: confermarsi in Europa e continuare a lottare per nuovi trofei, per far risplendere di nuovo il blasone del club.

L'arbitro della partita

Le designazioni arbitrali dell'Aia hanno decretato come la sfida tra Roma e Bologna di sabato 23 agosto 2025, calcio d'inizio ore 20:45, sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine. Il direttore di gara friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti; il IV Uomo sarà Marchetti. La gara sarà seguita in sala monitor da Mazzoleni nel ruolo di Var e Fabbri in quello di Avar. Per il fischietto classe 1990 si tratterà della seconda direzione stagionale, dopo aver già diretto la sfida di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria, vinta dalla formazione di casa. Per Zufferli si tratta del quarto incrocio di carriera con la Roma, i tre precedenti tutti lo scorso anno con un ko e due successi. Sono invece cinque i precedenti con il Bologna per lui, il bilancio anche qui non conta pareggi, ma un totale di tre ko e due vittorie per i felsinei.

Probabili formazioni

Senza Çelik, escluso a causa squalifica, la difesa romanista dovrebbe ripartire da uno tra Ghilardi e Rensch per il ruolo di braccetto a destra. A completare il reparto davanti a Svilar però pochi dubbi: Mancini e N'Dicka. A destra pronto per il debutto Wesley, con Angeliño intoccabile sulla fascia opposta. In mediana il centrocampo dovrebbe essere composto dal terzetto Kone, Cristante ed El Aynaoui. In avanti è ballottaggio aperto tra Dovbyk e Ferguson, con l'ucraino di pochissimo avanti sull'irlandese, per fare coppia insieme a Soulé. Non convocato anche Pellegrini, il cui rientro non verrà forzato per essere presente al debutto.

Così come la Roma deve rinunciare a Çelik, il Bologna vede Miranda fuori per squalifica dietro, mentre Holm è alle prese con un problemino fisico. Davanti all'ex di serata Skorupski allora spazio inizialmente a De Silvestri, con l'ultimo arrivato Zortea pronto a subentrare. A sinistra fiducia a Lykogiannis, mentre Casale insidia Vitik per il ruolo di centrale al fianco di Lucumí. Rientrato in tempo per la sfida, Ferguson dovrebbe fare coppia con Freuler davanti alla difesa, in caso contrario sarà Pobega in reparto con lo svizzero. In avanti Immobile ha dato garanzie durante la preparazione e dovrebbe essere titolare, supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui, Angeliño; Soulè, Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bologna dello stadio Olimpico, valevole per la prima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di sabato 23 agosto 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 e 249), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini.