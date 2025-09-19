Roma: il primo derby del Gasp, si riparte da Soulé in un attacco ancora da definire

FILIPPO MONETTI

Roma 19 settembre 2025 - Lo scorso anno la Roma ha designato un erede per Paulo Dybala e la scelta è ricaduta su Matias Soulé. Il talentuoso classe 2003, insieme ad Artem Dovbyk, è stato l'ingaggio di copertina del mercato capitolino, pagato oltre 30 milioni dalla Juventus, ma il suo impatto non è stato immediato. Complici le difficoltà complessive della rosa, anche il giovane argentino si è fatto attendere, ma con Ranieri è riuscito a sbocciare e in questo avvio di stagione è stato la costante di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha affidato all'ex Frosinone le chiavi del gioco offensivo capitolino e non vuole rinunciarci, neanche con la disponibilità della Joya.

Ogni volta che si accende il talento di Soulé, l'attacco della Roma gira a ritmi elevatissimi. Libertà di attaccare lo spazio con tutto il suo talento, giocare l'uno contro uno e se c'è spazio calciare in porta. È lui in queste prime uscite il motore capace di accendere i giallorossi e senza dubbio tutti gli occhi del derby saranno puntati su di lui. Il suo gol nella sfida dello scorso aprile permise ai lupacchiotti di strappare un punto per tenere vive le speranze, poi vane, di qualificarsi in Champions League. Ora cinque mesi dopo si torna in campo, sarà nuovamente la Lazio la squadra di casa e l'argentino giallorosso punterà nuovamente a fare male alla retroguardia biancoceleste.

Fin qui il giovane attaccante ha giocato tutte le partite da titolare, schierato sia in trequarti, sia come esterno, infine come seconda punta nell'attacco molto mobile visto contro il Torino. Non è sbagliato affermare sia forse il giocatore più in forma della squadra in questo avvio di stagione, come testimoniato anche dal gol contro il Pisa. Il lavoro con Ranieri gli ha regalato tanta duttilità, mettendo in mostra anche un'attitudine al sacrificio tutt'altro che banale. Un vero jolly a disposizione di Gasperini, anche se contro la Lazio dovrebbe tornare nel suo ruolo di giocatore offensivo dietro la punta. Ferguson è favorito per interpretare il terminale offensivo, ma tutte le riserve saranno sciolte solo a poche ore dal calcio d'inizio.

Resta da capire chi completerà il reparto offensivo. Contro il Torino Baldanzi ha portato quel pizzico di imprevedibilità che era mancata nel match dell'Olimpico Grande Torino. Difficile però pensare all'ex Empoli titolare, quando a disposizione c'è Dybala. La Joya è in cerca della migliore condizione e quale migliore occasione di riscatto che non il derby? Se infatti si vuole trovare un neo alla carriera romanista della Joya, è il fatto di non aver fin qui mai lasciato il segno nei derby. Quale occasione migliore dunque di riproporre il tandem tutto argentino in regia, per scardinare la difesa di Maurizio Sarri e rimettersi subito in marcia con un successo nella stracittadina. I tre punti sono infatti la migliore terapia per dimenticare il ko contro il Toro e lanciarsi al debutto europeo in programma contro il Nizza.