Roma: Dovbyk si sblocca e ora i giallorossi devono sognare in grande

Roma 30 settembre 2025 - Un'esultanza rabbiosa, un colpo ai cartelloni led per sfogare tutta la frustrazione accumulata in queste settimane di dubbi martellanti circa la sua utilità al progetto romanista. Il gol serviva probabilmente più ad Artem Dovbyk stesso, non ai tifosi o a mister Gasperini, per ritrovare quella confidenza che appena due stagioni fa lo rese Pichichi della Liga. La sua è la prima rete stagionale personale e anche degli attaccanti capitolini. Una gara con Ferguson dove quasi nessuno sembrava dare per favorito l'ucraino, ma alla fine ha vinto lui.

Lo scorso anno le reti di Dovbyk, per quanto non siano state oltre venti, come molti tifosi auspicavano, hanno avuto un peso specifico elevatissimo. Se si prendono in esame solo le gare di Europa League, tutte le sue marcature hanno portato punti in casa giallorossa. Delle dodici realizzate in Serie A, cinque di queste da sole hanno portato punti alla causa romanista, testimoniando come il giocatore abbia feeling per gol dal peso specifico elevato.

In questo senso, se il bomber classe 1997 dovesse trovare continuità in zona gol, unito a una rinnovata solidità difensiva mostrata fin qui dalla Roma, ecco come gli ingranaggi per una grande stagione potrebbero incastrarsi. Nelle ultime gare l'apporto dei difensori nella fase offensiva è cresciuto vertiginosamente. Questo permette agli attaccanti di riempire l'area e negli ultimi sedici metri sono in pochi in Serie A a vantare il cinismo e la qualità dell'ucraino. Contro il Verona ha duellato egregiamente contro Nuñez, centrale di grande esperienza e fisicamente tutt'altro che leggero da fronteggiare negli ultimi metri. Se queste situazioni dovessero ricrearsi con continuità in area avversaria, ecco come sfruttare lo strapotere fisico di Dovbyk per rifornirlo al meglio e dargli continuità in zona gol.

Avere però un centravanti prolifico e sempre all'interno del gioco non è però il solo pro di cui può giovare la Roma. Nella gara contro il Verona ha segnato anche Matias Soulé, sempre più leader tecnico in campo della squadra. Avere un attaccante in area sempre pronto a tramutare in gol ogni tiro respinto, ogni suggerimento, ogni pallone vagante, costringe i difensori ad abbassare la guardia sui pericoli che arrivano da lontano. In questo senso può risplendere il talento di giocatori proprio come il classe 2003, abilissimi ad attaccare lo spazio, grazie alla loro tecnica e alla loro velocità.

L'uno contro uno del trequartista ex Juventus fin qui è stato inarrestabile da quasi tutte le difese che ha fronteggiato. Non è sbagliato dire come in questo momento sia lui il perno della manovra offensiva romanista. Quando la Roma si accende spesso sono le sue giocate a far scoccare la scintilla. Un vero e proprio primo violino, sempre pronto a trascinarsi dietro l'orchestra: l'erede designato di Paulo Dybala. Una rondine è chiaro non faccia Primavera, ma senza dubbio l'avvio della squadra è incoraggiante e dopo ogni partita sembra sempre aggiungersi un piccolo tassello al lavoro di Gian Piero Gasperini. Ora manca il gol di Ferguson e il rientro di Dybala, per avere una Roma pronta a sognare davvero in grandissimo.