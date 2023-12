Roma-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 9 dicembre 2023 - Chi vince continua a correre, chi perde fa passi indietro in una lotta senza quartiere per il quarto posto in campionato. Nella giornata di domani, domenica 10 dicembre 2023, la Roma ospiterà la Fiorentina in uno scontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo un avvio di stagione a rilento, hanno alzato enormemente il proprio ritmo: negli ultimi due mesi solo la Juventus ha fatto più punti dei capitolini. La formazione gigliata dall'altra parta sta vivendo il primo momento di flessione in campionato, dopo averne perse 4 nelle ultime sei sfide giocate.

I dieci punti accumulati dai giallorossi nelle ultime quattro partite ha permesso alla Roma di approdare per la prima volta da inizio stagione al quarto posto in classifica. La pericolosità dei ragazzi di José Mourinho nei minuti finali si sta rivelando il vero e proprio asso nella manica dei capitolini, capaci di rimontare partite che sembravano già perse. Dopo essere riusciti a risalire così tanto in classifica, di certo lo Special One non vorrà abdicare alla posizione raggiunta, per farlo servirà la spinta di tutto lo Stadio Olimpico, gremito anche in vista di questa sfida. Vincere contro la Fiorentina significherebbe allontanare una diretta rivale al quarto posto e macinare punti chiave, che permetterebbero di staccare il Napoli e raggiungere, almeno per questa giornata il quarto posto solitario.

Proprio per questo la Fiorentina, dall'altra parte della barricata, non possono permettersi passi falsi. Dopo aver già perso gli scontri diretti con Lazio, Milan e Juventus, un altro passo falso metterà le spalle al muro ai ragazzi di Italiano. Un altro ko in una sfida contro una concorrente per le posizioni europee metterebbe i toscani nella condizione di dover recuperare punti, cercando di sfruttare gli errori altrui per accorciare in classifica. Vincere significherebbe superare sia i giallorossi, sia il Napoli in classifica, sconfinando in zona Champions League, il sogno ultimo della tifoseria toscana e della dirigenza Commisso. Sulle spalle dei viola ci sarà però lo scotto dei 120 minuti più rigori di battaglia in Coppa Italia, dove sono riusciti a piegare con tantissima fatica la resistenza del Parma, a lungo avanti nel punteggio.

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Roma–Fiorentina, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Una partita resa molto delicata dal punto di vista arbitrale dopo le recenti dichiarazioni di Mourinho. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dal quarto uomo Maresca, mentre gli assistenti saranno Rossi L. e Rossi C. Al VAR Aureliano, all’AVAR Dionisi. Nei tre precedenti con la Roma per il direttore di gara c'è un perfetto equilibrio tra tutti i risultati, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Due soli i precedenti invece per Rapuano con la Fiorentina, entrambi vincenti per i toscani. In questa stagione il fischietto riminese ha diretto 7 partite: 5 di Serie A e 2 di Serie B.

Probabili formazioni

Per cercare il terzo successo consecutivo, Mourinho riparte dalla sua difesa tipo, con Llorente vertice basso, insieme a Mancini e N'Dicka, a completare la linea a tre davanti a Rui Patricio. Dubbi sugli esterni per lo special one: al momento i favoriti per le maglie da titolare sembrano essere Kristensen e Zalewski a discapito di Karsdorp, Spinazzola ed El Shaarawy. A centrocampo prende sempre più corpo l'ipotesi Aouar a completare i tre di centrocampo con Paredes e Cristante, panchina inizialmente per Bove e Pellegrini. Intoccabile la coppia d'attacco composta da Dybala e Lukaku.

Dopo il turnover di Coppa Italia, Italiano riporta in campo i titolari con Beltran in leggero vantaggio su Nzola in attacco. Recuperato Nico Gonzalez che è favorito su Kouamé per partire dal primo minuto nella linea dei trequartisti con Sottil e Bonaventura. Duncan e Arthur sono i due mediani davanti alla difesa, che per l'occasione sarà composta da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. In porta pronto il ritorno di Terracciano, dopo che in coppa ha giocato Christensen.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Fiorentina dello stadio Olimpico, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 10 dicembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Statistiche e precedenti

La Roma ha perso due delle ultime tre partite (1V) di Serie A contro la Fiorentina, con José Mourinho alla guida i giallorossi hanno subito tante sconfitte quante quelle collezionate dai giallorossi nelle precedenti 19 (14V, 3N) nella competizione contro la Viola - l’ultimo tecnico dei capitolini ad avere subito tre sconfitte contro i toscani nel massimo torneo è stato Helenio Herrera (cinque su nove), tra il 1968 e il 1972. Inoltre i lupacchiotti hanno perso l’ultimo match contro la Fiorentina e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro la formazione di Firenze in Serie A per la prima volta dall’aprile 2012, con Luis Enrique in panchina.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in casa della Roma soltanto una volta nelle ultime 30 trasferte di Serie A: il 7 aprile 2018, quando si impose per 2-0, con reti di Benassi e Simeone; 67 è il numero complessivo di reti subite in questo lasso di tempo dalla Viola, per una media di 2.2 a partita. Inoltre i ragazzi. La formazione toscana ha inoltre perso le ultime due gare esterne di Serie A senza trovare la via del gol; l’ultima volta in cui i gigliati hanno subito tre sconfitte consecutive in trasferta restando a secco di reti nella competizione risale a novembre 2021, quando Vincenzo Italiano era per i primi mesi al timone della squadra.