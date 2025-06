Roma: fissata la prima amichevole estiva, in campo con il Lens il 2 agosto

Roma 11 giugno 2025 - Il calendario estivo della Roma per ora ha pochi appuntamenti ma poco alla volta si colorerà di allenamenti, amichevoli e tappe per arrivare pronti alla prossima stagione, la prima di queste è stata ufficializzata nelle ultime ore. A oggi la data di riferimento per l'inizio dei lavori di Gian Piero Gasperini e della sua squadra è il 10 di luglio. In quella giornata i giallorossi scenderanno in campo a Trigoria per cominciare la prima parte del lavoro in gruppo. Niente ritiro, solo lavoro al centro tecnico, prima poi di partire per un tour, con ogni probabilità in Inghilterra, il quale potrebbe essere anticipato o seguito da altre sfide amichevoli, queste per ancora tutte da fissare, o quasi è meglio dire.

Nella giornata di ieri è stata infatti annunciato il primo appuntamento estivo in vista della stagione calcistica 2025-26. Stando a quanto riferisce il portale francese Lavoixdunord.fr, sito di riferimento per le notizie del Nord della Francia, il Lens giocherà la prossima stagione il 2 di agosto in amichevole contro la Roma, in una sfida in programma allo stadio Félix Bollaert e André Delelis, l'impianto casalingo della squadra oro e rossa francese. Il trait d'union tra le due società è senza dubbio Florent Ghisolfi: il dirigente francese dei giallorossi dopo due esperienze da vice-allenatore allo Stade Reims e al Lorient ha salutato la panchina e ha vestito i panni del dirigente. La formazione del nord della Francia è stata la prima in cui si è misurato con il lavoro dirigenziale, prima del passaggio al Nizza e infine nella Capitale, dove da un anno ricopre il ruolo di direttore sportivo.

Quella contro il Lens è la prima amichevole annunciata della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, ma con ogni probabilità non sarà il debutto pre-stagionale contro un avversario "vero" da parte della sua squadra. In ogni caso il test è di quelli importanti e probabilmente misurerà la temperatura alla squadra, testerà la sua condizione atletica e comincerà a fare una prima conta di quali potrebbero essere i primi protagonisti della stagione romanista.

La scorsa stagione in Ligue 1 il Lens è arrivato ottavo in campionato, prima squadra fuori dall'Europa, ma in costante lotta con le rivali fino alle ultime giornate. Fino alla fine degli anni '90 era considerabile a tutti gli effetti una delle big del calcio francese. Un'outsider del campionato francese, al livello del Psg dell'epoca, di fronte invece alle corazzate Olympique di Marsiglia, Lione, Nantes e Monaco. Nel 2000 però la squadra è stata colpita da problemi economici, culminati con la retrocessione nel 2008. Da lì tante salite e nuove discese, fino al nuovo corso societario, capace di riportare la squadra in Champions League due anni fa.

Nel Lens milita l'ex giallorosso Matthew Ryan, arrivato la scorsa estate e poi ceduto a gennaio in Francia, con la squadra transalpina al momento interessata anche alle prestazioni di Saud Abdulhamid per il proprio futuro. Nella squadra sono presenti giocatori di talento e sono reduci da una stagione di grandi incassi, con gli addii di Khusanov e di Wahi la scorsa estate ad aver fruttato rispettivamente 40 e 27 milioni di euro, solo parzialmente reinvestiti.