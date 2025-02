Roma: Hummels sta bene e può essere titolare contro il Porto

Roma 18 febbraio 2025 - Un piccolo problema fisico lo ha tenuto leggermente fuori dalle rotazioni nelle ultime settimane, ma per una delle prime sfide decisive della stagione non dovrebbe mancare. Nelle ultime settimane Mats Hummels tra panchine e riposo precauzionale, è sceso in campo solo nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, dove per altro non è arrivato fino al triplice fischio. Una rarità per il giocatore tedesco da quando Claudio Ranieri siede in panchina. Nessun infortunio però, nulla di cui allarmarsi dal punto di vista di salute e nemmeno un litigio con il tecnico giallorosso.

Al contrario l'esperto allenatore aveva già preventivato questo periodo leggermente al di fuori delle rotazioni. In questo modo si è potuto cominciare a testare i nuovi arrivati come Nelsson e mettere in risalto altri come ha fatto ad esempio Çelik. Il tecnico d'altronde aveva spiegato come una leggera ricaduta fisica, a 36 anni di età, Hummels l'avrebbe avuta, visto come era al limite delle rotazioni sia con De Rossi prima, sia con Juric dopo. Il giocatore però potrebbe tornare protagonista molto presto, precisamente già giovedì, quando la sua esperienza potrà trainare la difesa nella sfida di ritorno contro il Porto. I capitolini dovranno vincere per evitare i supplementari o i rigori e il suo carisma può dare grande spinta in attacco.

Nella giornata di domani la rifinitura in casa capitolina, con le operazioni che si apriranno al centro tecnico "Fulvio Bernardini" di Trigoria a partire dalle ore 11. La squadra resterà insieme almeno fino alle 13, quando Claudio Ranieri sarà accompagnato da un giocatore in sala stampa. Qui, ai microfoni dei cronisti italiani e stranieri, il tecnico e il romanista scelto racconteranno le sensazioni di questa sfida, presentando una dei primi snodi cruciali di questa seconda parte di stagione. Ripetere le cavalcate europee degli scorsi anni non sarà una sfida facile. I giallorossi hanno però il dovere di provarci, non solo per regalarsi una posizione in Europa extra per la prossima stagione mediante il ranking, ma chissà, magari per conquistare direttamente la Champions League, passando per l'Europa League. Occhio chiaramente al sorteggio, con il potenziale thriller, denominato derby agli ottavi di finale, in caso di passaggio del turno.

Un altro giocatore che sarà in campo nella giornata di domani è Paulo Dybala: nonostante la paura per il calcione subito da Varela al Do Dragao, la Joya se l'è cavata con una brutta contusione. A riposo contro il Parma, giovedì sarà con ogni probabilità in campo, anche per sfatare uno dei tanti tabù di questa stagione. Nonostante le sue giocate sempre illuminanti, l'argentino è ancora a quota zero reti segnate in questa stagione di Europa League. Lo scorso anno i suoi gol si rivelarono decisivi una volta iniziata la fase a eliminazione diretta, che possa fare il bis anche quest'anno?