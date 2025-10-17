Roma-Inter: Gasperini vuole il primo posto, test ambizioni per l'Inter, formazioni e tv

Roma 17 ottobre 2025 - Dopo la pausa Nazionali torna in campo la Serie A e il turno numero 7 del campionato italiano si apre con un sabato da brividi. Il prossimo 18 ottobre 2025 infatti tutte le luci del calcio italiano saranno puntate sullo Stadio Olimpico, dove una delle due capolista, la Roma, risponderà a distanza all'altra, il Napoli, nel vero big match di questa giornata. Di fronte ai giallorossi infatti ci sarà l'Inter di Cristian Chivu, a caccia del primo successo in un big match da quando guida i nerazzurri. Orario di inizio gara fissato per le ore 20:45, quando il calcio d'inizio metterà sotto esame l'ambizione e le condizioni delle due squadre.

La Roma ha avuto un inizio di stagione super, non di certo privo di difetti, ma assolutamente positivo in termini di prestazioni sul campo e risultati. Ogni partita la squadra di Gian Piero Gasperini sembra aggiungere un piccolo tassello al proprio percorso di crescita. I romanisti hanno patito un ko in campionato e uno anche in Europa League, ma al di là di alcune serate opache in attacco, la squadra non è mai mancata dal punto di vista del gioco. Le qualità tipiche delle squadre del Gasp si vedono: gli inserimenti dei braccetti di difesa in zona d'attacco stanno diventando uno dei punti di forza della manovra offensiva. Al netto dei due rigori sbagliati contro il Lille, Dovbyk ha ritrovato la via del gol e sembra cominciare a comprendere i dettami del nuovo tecnico. La solidità dietro è una delle chiavi di questa formazione: appena tre reti subite in otto gare ufficiale, rendono i capitolini una delle migliori retroguardie del panorama continentale. Se a tutto questo si aggiunge il talento di Soulé, sempre più incontenibile in fase offensiva e incisivo in termini statistici, ecco la ricetta del successo giallorosso, che sta facendo sognare squadra e tifosi.

Gasperini ha avuto il grande pregio di costruire sul lavoro cominciato da Claudio Ranieri lo scorso finale di stagione. Un'eredità pesante, certo, ma non come quella dovuta raccogliere da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dopo aver salvato il Parma lo scorso maggio, è tornato nel mondo Inter dopo 13 anni vissuti prima sia da giocatore, sia da tecnico delle giovanili. Di fronte una squadra con il morale a pezzi, dopo aver fallito la conquista di ogni trofeo possibile lo scorso anno, nonostante sia arrivata a pochi centimetri dal primo posto in ognuna delle competizioni giocate. Il tecnico però ha riportato fame e con una rosa rinnovata sta cercando di tenere fede alle ambizioni che storicamente pesano sulle spalle della squadra meneghina. L'Inter è abituata a vincere e ha la rosa per farlo anche quest'anno, motivo per cui l'allenatore sta lottando per costruire quanto prima una formazione vincente, capace di competere su tutti i fronti, esattamente come faceva sotto la guida di Simone Inzaghi. L'avvio di Chivu sulla panchina nerazzurra non è stato perfetto, ma senza dubbio incoraggiante. La Coppa del Mondo per Club è stato un bel banco di prova e forse ha permesso con il gioco sul campo di conoscere meglio la rosa a sua disposizione, al netto anche di alcune integrazioni extra in estate. Solo due ko subiti e un percorso perfetto nelle prime due di Champions League, tengono i meneghini in scia delle prime posizioni e la gara dell'Olimpico è il palcoscenico perfetto per tentare quel passo in più verso la vetta della Serie A.

L'arbitro della gara

Roma e Inter sono due squadre dall'innato agonismo, per questo ci si aspetta una gara giocata in maniera molto fisica e spesso sul filo dei nervi. Per questo la designazione dell'Aia ha deciso come sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere il match dello stadio Olimpico. Il fischietto ligure è tra i più esperti e affidabili in Italia e sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Cecconi, con Feliciani come quarto uomo. In Sala Var a Lissone seguiranno la partita Meraviglia e Abisso.

Per Massa si tratta della settima direzione stagionale, la terza di Seria A, a cui ne aggiunge una dei preliminari di Champions League e due di Europa League tra preliminari e fase a campionato, oltre a 1 partita di Serie B. Roma e Inter sono due delle squadre arbitrate maggiormente da Massa in carriera. Il bilancio del fischietto conta 31 gare con i giallorossi in campo per 10 successi, 12 pari e 9 ko romanisti. Sono invece 30 i precedenti con i nerazzurri, dove si contano ben 20 vittorie meneghine, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Probabili formazioni

Nonostante manchi ancora di continuità di rendimento e Ferguson scalpiti dopo il gol in Nazionale, dovrebbe essere Dovbyk la scelta per il ruolo di prima punta in casa giallorossa. In trequarti Pellegrini è favorito su Dybala per il ruolo di trequartista al fianco di Soulé. In mediana tornerà la coppia Koné e Cristante, mentre qualche dubbio in più si pone sulle corsie. Angeliño non si è allenato in gruppo e al suo posto si valuta uno tra Rensch e Tsimikas con l'olandese favorito. A destra tornerà titolare Wesley, mentre Bailey nonostante il rientro tra i convocati dovrebbe partire dalla panchina. Dietro non si tocca la linea a tre davanti a Svilar composta da Çelik, Mancini e N'Dicka.

In casa nerazzurra si dovrebbe ripartire dalla scelta di Sommer per la porta nonostante la forte concorrenza di Martinez. Non si tocca il terzetto difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. Si ricomporrà il centrocampo visto tantissime volte lo scorso anno sotto la guida di Inzaghi, con Dumfries e Dimarco sulle fasce, ad affiancare il terzetto composto da Barella e Mkhitaryan con Çalhanoglu al centro. In avanti non ci sarà Thuram, al suo posto è certo del posto il connazionale Bonny, mentre Pio Esposito insidia Lautaro Martinez, quest'ultimo al rientro dal Sud America dopo gli impegni con la nazionale argentina.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Cristian Chivu.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Inter dello stadio Olimpico, valevole per la settima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di sabato 18 ottobre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.