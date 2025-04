Roma-Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli

Roma, 6 aprile 2025 - Il Sunday Night della 31° giornata di Serie A si chiude senza vincitori né vinti. Roma e Juventus pareggiano 1-1 all'Olimpico: alla rete di Locatelli nel primo tempo risponde quella di Shomurodov nella ripresa. Con questo risultato, i bianconeri agguantano momentaneamente il Bologna al quarto posto, a -2 dall'Atalanta, mentre i giallorossi sono a -3 dalla zona Champions.

Le scelte dei due allenatori

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Tudor.

Primo tempo

Partenza decisa della Juventus, che si fa subito vedere dalle parti di Svilar al 2', con Weah che impegna con un destro dalla distanza il portiere romanista. I bianconeri agiscono con continuità nella metà campo avversaria, mentre i giallorossi faticano tremendamente in uscita. La prima grande occasione del match capita però agli uomini di Ranieri: al 24', Dovbyk agisce da pivot, premia l'inserimento di Cristante, il cui sinistro a botta sicura viene respinto miracolosamente da Kalulu. Per la risposta della Vecchia Signora basta attendere tre minuti: il cross di Weah trova Nico Gonzalez, che di testa costringe Svilar - salvato anche dalla traversa - a un gran intervento. Legno da una parte, legno anche dall'altra: la zuccata di El Shaarawy si infrange sul palo esterno. Si capisce che la sfida può sbloccarsi da un momento all'altro ed è quello che accade al 40': la manovra piemontese libera Kalulu, il traversone del francese viene ribattuto, il pallone arriva a Locatelli, che lascia partire un destro imparabile per Svilar. Svilar che subito dopo deve sporcarsi i guantoni sul tiro-cross di Vlahovic. E' l'ultima emozione della prima frazione, che va in archivio sullo 0-1.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Ranieri lancia in campo Shomurodov. La mossa paga immediatamente: al 49', sugli sviluppi di un angolo, Di Gregorio dice di "no" al colpo di testa di Ndicka, ma sulla respinta è un gioco da ragazzi per l'attaccante ex Genoa gonfiare la rete per l'1-1. Nonostante il gol incassato, la Juventus riprende a giocare, mentre dall'altra parte vanno dentro pure Paredes e Gourna-Douath. Al 61' torna a farsi insidiosa Madama: McKennie viene murato in uscita da Svilar. Prime sostituzioni anche per Tudor, che getta nella mischia Cambiaso, Koopmeiners e Kolo Muani. Al 71' il destro (deviato) di Yildiz per poco non inquadra il bersaglio grosso. Nelsson, Savona e Baldanzi sono gli ultimi cambi decisi dai due allenatori. Le palle gol scarseggiano nella seconda parte della ripresa e le due formazioni sembrano preoccuparsi più di non prenderle che di darle. E infatti, dopo tre minuti di recupero, il punteggio non cambia.

Il tabellino

Roma-Juventus 1-1

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (45′ Shomurodov), Ndicka; Celik (71′ Nelsson ), Cristante (60′ Paredes) , Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy (60′ Gournadouath); Dovbyk (84′ Baldanzi). All. Ranieri. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare Traoré. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Weah (67′ Cambiaso), Locatelli (74′ Savona), Thuram, McKennie; Nico Gonzalez (67′ Koopmeiners), Yildiz; Vlahovic (67′ Kolo Muani). All. Tudor A disp. Daffara, Pinsoglio, Alberto, Douglas Luiz, Conceicao, Rouhi, Mbangula. Note: ammoniti 25′ Cristante, 64′ Renato Veiga. Recupero 1' pt, 3' st.

Reti: 40′ Locatelli, 48′ Shomurodov.

