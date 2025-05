Klopp alla Roma? “Ha accettato la proposta”. Ma arriva la smentita

Roma, 20 maggio 2025 – La panchina della Roma, che rimarrà vacante dopo l'ultima sfida di questo campionato contro il Torino, sembrava aver trovato il suo nuovo padrone in Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, icona del calcio dopo gli anni al Liverpool e al Borussia Dortmund, secondo una indiscrezione de La Stampa aveva accettato la proposta presentata dai giallorossi domenica sera. Ma la notizia, circolata per ore nella Capitale, è stata smentita categoricamente dal club. Lo stesso quotidiano di Torino ha dato conto della posizione della società accendendo così un piccolo giallo sul successore di Ranieri. Tornano quindi in pole gli altri possibili candidati, da Francesco Farioli, fresco di separazione dall'Ajax, a Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri.

Il video dei Friedkin

Le indiscrezioni de La Stampa sembravano suffragate da speculazioni legate al video pubblicato nei giorni scorsi sui social del Gruppo Friedkin. Nel filmato si celebra il rapporto fra la città di Roma e il club giallorosso, attraverso vari simboli: il Colosseo, la Lupa, lo Stadio Olimpico, San Pietro e il Pantheon. Ebbene, traducendo questi nomi in tedesco e prendendo solo la loro iniziale, la sequenza (con cui le immagini vengono mostrate) va a comporre la parola Klopp. Solo una coincidenza? Forse sì, ma intanto i tifosi della Roma per qualche ora hanno sognato.

Rinforzi dal mercato

Sempre secondo La Stampa, potrebbero esserci novità anche sulla panchina dei giallorossi, che prevederebbe un mercato da almeno sei rinforzi, di cui tre titolari e altrettante riserve, più due calciatori della Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell'Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell'Udinese trattenendo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell'Atalanta, jolly difensivo, che la Dea, però, non vorrebbe cedere.