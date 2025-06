Roma: Massara il nuovo ds, Angeliño e Paredes i primi nodi da sciogliere

Roma 19 giugno 2025 - La Roma cambia guida non solo in panchina, ma è pronto anche un nuovo direttore sportivo per rilanciare le ambizioni di Champions della squadra capitolina. Due giorni fa si è consumata la conferenza stampa che ha presentato agli addetti ai lavori Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore del club, ma l'annuncio non è stato lieto. Sullo sfondo della presentazione infatti aleggiava l'ombra dell'addio ormai certo del ds Florent Ghisolfi dopo un solo anno di lavoro nella Città Eterna. L'addio si è consumato definitivamente nella giornata di ieri, quando in mattinata la Roma ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale di addio al proprio dirigente, tramite risoluzione consensuale. Questo quanto scritto dalla Roma per ufficializzare il campio di dirigente:

"L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!".

Questo comunicato apre così la corsa alla successione, per la verità ufficiosamente già chiusa. Se infatti nella giornata di martedì erano diversi i nomi messi sul piatto per il dopo Ghisolfi, ieri la scrematura è stata netta, lasciando un solo candidato rimanente in corsa. Stando a quanto emerso nelle ultime 24 ore, il club capitolino avrebbe raggiunto un accordo per il ritorno in giallorosso di Frederic Massara, dirigente torinese, già ds del club nella stagione 2016-17, quando con Spalletti in panchina il club arrivò secondo in campionato, e in quella 2018-19, quando Ranieri subentrò a Di Francesco in una Roma sesta poi a stagione conclusa. Dopo l'addio con la Roma, due esperienze di alto profilo, prima ancora in Italia, dove è stato direttore sportivo del Milan, poi in Francia con lo Stade Rennes, dove ha ceduto molto bene i diamanti del club, rimpiazzandoli però a fatica, in una stagione a due facce per il club, prima dell'addio lo scorso maggio. Nella giornata di oggi potrebbe già arrivare la sua ufficialità di ritorno nella Capitale.

Per lui non sarà però di certo un ritorno tranquillo, perché dovrà subito sciogliere due nodi chiave per il mercato in uscita. Il primo è uno dei motivi per cui Ghisolfi è stato lasciato andare e si tratta dellla cessione di Angeliño verso l'Arabia Saudita. Terminato il Mondiale per Club infatti l'Al-Hilal di Simone Inzaghi farà un ultimo tentativo per convincere Theo Hernandez a sposare la loro causa, ma visto il probabile nuovo rifiuto del francese, ecco che la squadra potrebbe virare sullo spagnolo della Roma. Si parla di una possibile offerta superiore ai 20 milioni per i capitolini, mentre per il giocatore stipendio quasi triplicato.

Altra trattativa subito calda, che potrebbe accendersi dopo il Mondiale per Club, riguarda il ritorno in Argentina di Leandro Paredes. Da due sessioni di mercato a questa parte l'ex Psg e Juventus è accostato al Boca Juniors, squadra in cui è cresciuto e di cui è tifoso. I soldi dalla competizione Mondiale potrebbe finanziare la squadra di Buenos Aires. Il giocatore sembra ormai pronto ad accettare la corte degli Xenezies e la clausola da 3,5 milioni di euro per il suo contratto potrebbe venire pagata appena terminerà la kermesse negli Stati Uniti, per regalargli un ritorno alla Bombonera. Queste due cessioni saranno le prime pietre su cui Massara potrà costruire la Roma di domani, prima poi di passare al lavoro di scouting e soprattutto ai rinnovi per confermare il nocciolo duro della squadra costruita da Ranieri lo scorso finale di stagione.