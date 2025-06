Roma: Massara è il nuovo ds, ecco l'ufficialità, Shomurodov la sua prima cessione?

Roma 20 giugno 2025 - Il nuovo corso romanista è deciso e ora tutti i tasselli sono finiti al loro posto. Come già anticipato nella giornata di ieri, Frederic Massara è diventato il nuovo direttore sportivo, con il comunicato ufficiale del club a sancire il suo ritorno e la sua terza parentesi nel ruolo. Questo quanto scritto dalla Roma nel suo sito ufficiale:

"L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica. Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Bentornato a Roma!"

Con questo comunicato si leva così il sipario sulla prossima stagione di calcio a tinte giallorosse e fin da subito il direttore sportivo sarà costretto a gettarsi nella vita frenetica del calciomercato. In particolare le prime preoccupazioni del suo lavoro, oltre a un paio di rinnovi lasciati colpevolmente in sospeso da Ghisolfi: Svilar e Dybala su tutti; si concentreranno sul reparto offensivo. L'attacco romanista è uno dei reparti da puntellare e simultaneamente smobilitare in maniera più intensa. Dovbyk dovrebbe essere il punto di partenza, ma da solo non lascia abbastanza garanzie per quanto riguarda il reparto offensivo. I nuovi ingaggi però passano dalle cessioni e se quella di Abraham può creare tanto spazio salariale anche con un incasso ridotto, una cifra sorprendente potrebbe arrivare dall'addio di Eldor Shomurodov.

La scorsa stagione è stata traumatica sotto tanti punti di vista, ma nelle difficoltà sono emersi anche protagonisti a sorpresa: l'uzbeko è senza dubbio uno di loro. La sua mancata cessione in estate, lo ha reso il vice Dovbyk e in realtà in questo ruolo il suo talento è emerso nuovamente, giustificando in parte i quasi 20 milioni di euro pagati nel 2021 per prelevarlo dal Genoa. In una stagione, tra tutte le competizioni, l'attaccante asiatico è sceso in campo per 37 volte, giocando per un totale di 1465 minuti. Il suo bottino non è stratosferico, ma è senza dubbio ricco: 7 gol e 5 assist, conditi da prestazioni sempre convincenti.

Questo campionato ha fatto sollevare qualche sopracciglio di mercato e da oggetto indesiderato, l'uzbeko si è ritrovato un asset di questa squadra e una potenziale pedina per potenziare la rosa anche senza un'eventuale conferma. Gasperini preferirebbe valutare il giocatore, ma dalla Turchia l'Istanbul Basaksehir spinge per il giocatore. Una fonte turca infatti riporta come la squadra stia cercando un accordo con il club giallorosso. Il suo contratto in scadenza nel 2026 non rende facile trovare un accordo remunerativo, ma la concorrenza della MLS può spingere i turchi ad alzare la propria offerta.

Sono attimi di valutazioni intorno al giocatore classe 1995. Senza dubbio il suo percorso può essere ricordato come quello di una meteora, ma le prestazioni dell'ultima stagione hanno mostrato come il talento ci fosse. Scarsa fiducia? Difficile utilizzo? Problemi di ambientamento? È complicato rispondere oggi dove il percorso dell'asiatico sia naufragato alla Roma, il suo lavoro con Ranieri ha però redento in parte tre stagioni vissute quasi da fardello. Se quindi sarà addio, Shomurodov saluterà da buon giocatore, sacrificato per il nuovo corso capitolino.