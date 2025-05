Roma-Milan: Shomurodov guida l'attacco giallorosso, Gimenez quello dei rossoneri

Roma, 18 maggio 2025 – La delusione per la sconfitta patita in finale di Coppa Italia che ha di fatto certificato definitivamente una stagione fallimentare – come l’ha definita lo stesso AD rossonero Giorgio Furlani – è ancora forte in casa del Milan che nel match in programma questa sera alle 20.45 (diretta e streaming su DAZN) vuole però provare a lenirla con un colpo in casa della Roma che potrebbe tenere viva la pur molto flebile speranza di agguantare ancora un posto in Europa. In lizza per un posto in coppa ci sono però anche gli uomini di mister Claudio Ranieri, che vogliono riscattare il ko seguito da tante polemiche contro l’Atalanta e riprendere la loro corsa verso un posto in coppa: “Da allenatore penso sia davvero importante raggiungere un posto in Europa – ha spiegato mister Ranieri nella conferenza di presentazione della gara –, pensando anche a dove abbiamo preso la squadra al nostro arrivo e a ciò che è stato fatto in questi mesi. Parliamo dei sacrifici fatti dai giocatori, la loro voglia e determinazione e ovviamente anche dei tifosi. Per questo è molto importante arrivarci. Poi c’è anche un aspetto finanziario che è di importanza per la società”. Questa sera, per il tecnico romano, sarà l’ultima sulla panchina giallorossa prima di passare il testimone a un successore e restare in veste di dirigenza: “Da ragazzo, quando ero ancora nel settore giovanile giallorosso, mi batteva forte il cuore guardando i giocatori della Roma. Logico, che salire gli scalini ed entrare in quello stadio è qualcosa è qualcosa persino che va oltre. Vuol dire che i giocatori danno il massimo per i tifosi anche nel mezzo delle difficoltà. Una sensazione bellissima”.

Le possibili scelte di Ranieri e Conceiçao

Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con l’assenza pesante in attacco Artem Dovbyk, fermato proprio in questi ultimi giorni prima della gara da un problema di natura muscolare, ma si afiderà ancora al modulo con la difesa a tre: Celik è in pole per il ruolo di braccetto di destra nel terzetto difensivo a protezione del portiere Svilar, del quale dovrebbero far parte anche Mancini e Ndicka. Rensch e Angelino dovrebbero essere i favoriti per prendersi cura delle fasce laterali, con l’ex rossonero Cristante e Koné a presidiare invece la mediana. Sulla trequarti, infine, l’altro ex Milan Saelemaekers e Soulé dovrebbero agire a supporto della punta che sarà Shomurodov. 3-4-2-1 speculare per il Milan di Sergio Conceiçao, che dovrà rinunciare a Theo Hernandez (contusione alla coscia), Walker (attacco febbrile), Bondo e Chukwueze. Tomori, Gabbia e Pavlovic dovrebbero quindi essere i tre prescelti a protezione di Mike Maignan. Musah si occuperà invece dell’out di destra, con Jimenez che si sposterà su quello mancino e la coppa Reijnders-Fofana che si occuperà della protezione del centrocampo. Pulisic e Leao agiranno invece alle spalle di Gimenez, che dovrebbe tornare così titolare. Orari e dove vedere la partita: la gara Roma-Milan, valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A di calcio sarà visibile domenica 18 maggio dalle ore 20.45 in esclusiva e in streaming su DAZN.

Probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Saelemaekers; Shomurodov; Dovbyk. All. Ranieri Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Leao; Gimenez. All. Conceiçao