Roma: oggi il giorno di Gasperini, si legherà al club fino al 2028

Roma 5 giugno 2025 - Oggi è il giorno di Gian Piero Gasperini alla Roma e l'attesa per la sua ufficialità diventa febbrile. Dopo più di 8 anni sulla panchina atalantina, l'allenatore è pronto a intraprendere un nuovo viaggio, legarsi alla metà giallorossa della Capitale e cercare di riportare la squadra capitolina in Champions League. Il nativo di Grugliasco si legherà alla formazione di proprietà della famiglia Friedkin con un contratto triennale, con scadenza fissata nel 2028.

Ieri il tecnico è arrivato in città dove ha preso parte al matrimonio di Gianluca Scamacca, suo giocatore in queste ultime due stagioni a Bergamo. Oggi invece si attende il passaggio a Trigoria per ultimare le faccende burocratiche e mettere nero su bianco il contratto. Non solo questo, si potrebbe anche arrivare a una presentazione formale, con tanto di ufficialità e foto di rito per celebrare la fine di un'era a Bergamo e l'inizio del nuovo matrimonio nella Capitale.

Oltre alle strette di mano, le foto di rito e le prime chiacchierate con i dirigenti, magari abbozzando qualcosa sul mercato, si attende per domani anche la classica intervista che accompagna ogni acquisto giallorosso. Proprio come fanno tutti i giocatori, domani potrebbe anche arrivare la prima intervista dell'allenatore in qualità di tecnico romanista, affidando le sue prime parole ai canali ufficiali del club. Claudio Ranieri sarà ovviamente presente e con ogni probabilità farà all'ex collega e rivale da Cicerone all'interno del centro tecnico di Trigoria. Ci sarà spazio anche programmare il futuro della squadra in termini pratici, dalla data della preparazione proprio in casa, con il 10 luglio al momento come data di riferimento, prima poi di spostarsi in Inghilterra. La squadra giallorossa infatti completerà la propria pre-stagione nel centro tecnico di Baron, la Coverciano della Nazionale di Sua Maestà Re Carlo. Sono ancora in fase di definizione tutte le amichevoli, con l'allenatore piemontese che potrebbe avere ampia voce in capitolo, sia per quanto riguarda gli avversari, sia le date.

Ci sarà anche il nodo legato allo staff da risolvere. Non tutto il gruppo che ha aiutato questa stagione il Gasp, lo seguirà alla Roma in questi giorni. Il suo vice è confermato, vale a dire Tullio Gritti, ma ad esempio Cristian Raimondi ha già fatto intendere di voler proseguire il suo percorso alla Dea. Ci sarà dunque anche questa questione che potrebbe rallentare l'eventuale annuncio ufficiale, ma la questione al momento sembra solo di ore, in termini temporali. Intanto il matrimonio di Scamacca è stato già una prima occasione per discutere con alcuni dei senatori della Roma. Tra i presenti infatti c'erano Pellegrini ed El Shaarawy e sono stati fotografati a colloquio con Gasperini, magari cominciando anche a mettere sul tavolo discorsi relativi alla gestione futura del gruppo.