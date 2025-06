Roma: oggi l'addio a Ghisolfi, ora si apre la caccia al nuovo ds. Idea Massara

Roma 18 giugno 2025 - Ieri doveva essere il giorno di Gasperini, la sua presentazione al popolo giallorosso, ma una nuvola gigantesca ha oscurato l'orizzonte giallorosso. A sorpresa infatti nella mattinata antecedente alla conferenza stampa dell'allenatore, si è consumata la separazione della Roma da Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo infatti lascerà la Roma in comune accordo con la società, la quale dovrà trovare un nuovo dirigente. Pessimo tempismo a metà giugno per separarsi dal principale uomo mercato, nel mezzo di diversi discorsi importanti per la sessione a venire. Ora palla alla famiglia Friedkin e probabilmente a Claudio Ranieri per decidere il nuovo dirigente a completare il quadro dirigenziale romanista.

Il fulmine colpisce a ciel sereno perché il dirigente era già a lavoro su alcune trattative chiave. Erano in programma nuovi colloqui sul mercato con Gian Piero Gasperini, così da dettare al meglio la linea. Si è discusso a lungo con Mile Svilar e il suo entourage l'operazione di rinnovo, per fissare uno degli uomini chiave nella rosa del futuro, eppure il divorzio si consumerà ugualmente. Il direttore sportivo paga così un periodo in cui non ha brillato, lasciando insoddisfatta la famiglia Friedkin. Dalla mancata cessione di Angeliño in Arabia Saudita all'Al-Hilal al braccio di ferro proprio per il sopracitato rinnovo del portiere, fino a una gestione non soddisfacente di alcuni giovani. A questo si è aggiunto un pessimo rapporto con alcuni procuratori ad aver fatto maturare la decisione.

Ora è caccia aperta al sostituto nel ruolo, con la sedia del leader di mercato vacante a due settimane dal gong di avvio alle trattative. Il primo nome sulla lista del club giallorosso è quello di Frederic Massara. L'ex direttore sportivo tra le altre del Milan e dello Stade Rennes tornerebbe in giallorosso dopo una prima esperienza nel 2016 quando la Roma arrivò seconda con Spalletti in panchina e James Pallotta come presidente. Lui sarebbe ben disposto a un ritorno ed è libero proprio dalla squadra francese dallo scorso maggio. Si tratterebbe di un possibile ritorno anche per Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ma un pochino in rotta con il club gigliato nelle ultime settimane. Tra gli altri nomi avvicinati al club ci sarebbero anche quelli di Federico Balzaretti e Nicolas Burdisso. Entrambi ex giocatori del club, il primo oggi è il responsabile degli osservatori e dei giocatori in prestito, il secondo invece è un ex dirigente di Fiorentina e Boca Juniors e potrebbe essere la soluzione internazionale che piace alla dirigenza.

Qualunque sarà la decisione della dirigenza, questa sarà il primo passo per capire il mercato della squadra romanista. Claudio Ranieri ha predicato calma nella conferenza stampa di ieri, dichiarando come la società sia già al lavoro per il sostituto. Da lì poi l'incontro con Gasperini e Ranieri e tutti i passi successivi che porteranno la Roma nella stagione 2025-26.