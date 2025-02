Roma: Oltre ai rinnovi si studiano i riscatti in entrata e in uscita

Roma 27 febbraio 2025 - Non si è ancora arrivati al mese di marzo, eppure le squadre stanno già gettando le basi per quelle che potranno essere le trattative fondamentali delle rispettive estati. Sembra una frase fatta, quella che "il mercato non dorme mai", ma è difficile negare quanto questa sia vera. Lo sa molto bene Florent Ghisolfi al lavoro ormai da diverse settimane sul rinnovamento della rosa giallorossa. Appena chiusa infatti la finestra di calciomercato invernale, il direttore sportivo si è trincerato dentro gli uffici di Trigoria, dove sta lavorando ai rinnovi in casa capitolina.

Nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità del nuovo accordo con Niccolò Pisilli, giallorosso fino al 2029, così come quello di due ragazzi del 2006 in Primavera. Ora quello che tiene più banco è senza dubbio quello di Mile Svilar. Il giocatore ha scadenza nel 2027, ma il suo contratto è molto goloso in termini di cifre per possibili formazioni interessate, per questo la trattativa è delicata. La Roma è disposta a fare del belga di origine serba il numero 1 del futuro, ma non si vuole avere fretta nel chiudere, così da poter bilanciare domanda e offerta. C'è un cauto ottimismo da parte di entrambe le parti e con ogni probabilità il prossimo mese potrebbe essere quello giusto per vedere un annuncio ufficiale per il suo rinnovo contrattuale.

Quello di Svilar non è però il solo nodo al pettine del dirigente giallorosso, il quale dovrà risolvere anche situazioni ben più spinose. In primis c'è quella legata al contratto di Paulo Dybala, così come altri veterani del calibro di Stephan El Shaarawy e Leandro Paredes. I rinnovi non sono però l'unica annosa questione dell'estate romanista. I capitolini al momento contano diversi prestiti in essere, di cui alcuni con obbligo di riscatto di cui non c'è nulla da aggiungere. Manu Koné ad esempio in estate verrà pagato 18 milioni di euro al Borussia Monchengladbach, mentre è diversa la situazione di due ultimi arrivati come Nelsson e Gourna-Douath e soprattutto per Alexis Saelemaekers.

Il belga è in prestito secco dal Milan, ma i capitolini ora cominciano a sognare il riscatto, viste le recenti prestazioni di altissimo livello fornite dal giocatore fiammingo. Il ragazzo classe '99 rischia però di non vedere il proprio futuro nella Capitale. In estate tra i club si era parlato di un accordo verbale per un potenziale trasferimento a titolo definitivo a giugno 2025 con una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Da Milanello però adesso filtrano voci ben diverse, pensando a una cifra addirittura doppia rispetto a quella iniziale. Numeri che fanno rallentare l'entusiasmo della dirigenza, cui però potrebbe venire in soccorso un altro potenziale riscatto, questa volta in uscita.

A gennaio Mario Hermoso ha lasciato Roma per volare in Germania, dove dal 31 di gennaio veste la maglia del Bayer Leverkusen. Una partita da titolare e due spezzoni, per un giocatore che poco a poco ta cercando di entrare nelle rotazioni di Xabi Alonso. Un contratto oneroso che potrebbe portare comunque a una plusvalenza in caso di ingaggio in estate da parte delle aspirine a fine stagione. La situazione andrà senza dubbio monitorata: il suo ritorno in Italia non è scontato, ma i giallorossi potrebbero spingere per una sua uscita, così da poter finanziare il riscatto del belga e non solo.