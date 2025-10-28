Roma-Parma: giallorossi contro i ducali per sfatare il tabù casalingo, formazioni e dove vedere la partita in tv

Roma 28 ottobre 2025 – Ci sono due tabù da sfatare e uno si affronterà con l'altro nella serata dello Stadio Olimpico. Nel turno numero 9 di Serie A, il primo infrasettimanale di questa stagione, il Parma fa visita alla Roma in una sfida tra due squadre a caccia di una vittoria per obiettivi diametralmente opposti. Il calcio d'inizio è fissato per domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30.

La squadra di Gian Piero Gasperini sta attraversando nel complesso un buon momento e ora vuole confermare il primo posto ottenuto nell'ultima giornata in coabitazione con il Napoli. Il tabù da sfatare però in casa romanista, sembra assurdo a pensarci, è quello delle partite casalinghe. I giallorossi tra campionato ed Europa League hanno subito tre sconfitte consecutive e tutte quattro i ko in stagione sono arrivati tra le mura amiche. Una difficoltà impronosticabile, se si pensa a come l'Olimpico sia sempre stato un fortino per i capitolini, anche nei periodi di maggiore difficoltà. C'è un trend negativo da invertire immediatamente e per quanto l'avversario non vada mai sottovalutato, l'occasione è senza dubbio ghiotta.

Dall'altra parte il Parma non ha ancora mai vinto lontano dalle mura amiche, anzi la squadra di Carlos Cuesta non ha nemmeno mai realizzato una rete lontano dal Tardini. Le prestazioni della squadra sono in crescita, il tecnico spagnolo ha dato una grande solidità difensiva agli emiliani, ma ora mancano i gol per ottenere le vittorie. L'attacco ducale è il peggiore della Serie A con appena 3 reti segnate, ma nonostante questo la squadra fin qui ha sempre volato al di sopra della zona retrocessione. Per questo è d'obbligo avere fiducia nella crescita del gruppo e anche del proprio allenatore, per una stagione ancora lunghissima.

L'arbitro della gara

Le designazioni dell'Aia hanno decretato come la sfida tra Roma e Parma dello stadio Olimpico sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Zingarelli, con La Penna nel ruolo di quarto uomo. Dall'interno della Sala Var di Lissone la sfida sarà seguita dalla coppia Aureliano e Maggioni. Per l'arbitro senese si tratterà della quinta direzione in carriera in Serie A, la quarta questa stagione, a cui ne aggiunge 1 di Serie B e 1 di Coppa Italia. Debutto assoluto per Crezzini con la Roma, c'è invece un precedente con il Parma, il 2-0 del primo turno di Coppa Italia in questa stagione vinto contro il Pescara.

Probabili formazioni

Come visto già nell'ultima gara contro il Sassuolo, Gasperini potrebbe riproporre Dybala come terminale offensivo, supportato dal duo Soulé e Pellegrini in trequarti. In mediana Wesley e Tsimikas giocheranno sulle fascie, con Cristante e Koné al centro del reparto. Davanti a Svilar si va verso la conferma del terzetto composto da Çelik, Mancini e N'Dicka.

Diverse assenze in casa ducale su cui Cuesta dovrà gioco forza ragionare. Davanti a Suzuki non dovrebbero esserci dubbi: Delprato, Circati e Valenti formeranno la retroguardia del Parma. In mediana ancora out Valeri, a cui si aggiunge quella di Oristanio. Keita sarà l'uomo d'ordine in mediana, affiancato da Bernabé ed Estevez a completare la zona centrale, con Lovik e Birtschgi favoriti per il ruolo di esterni. Davanti la coppia offensiva dovrebbe vedere Cutrone al fianco di Pellegrino.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gian Piero Gasperini.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All. Carlos Cuesta.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Parma dello stadio Olimpico, valevole per la nona giornata di Serie A, inizierà alle ore 18:30 di mercoledì 29 ottobre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Edoardo Testoni e Dario Marcolin.