Roma: dopo Pisilli largo ai rinnovi, sul tavolo altri tre possibili nuovi contratti

Roma 27 febbraio 2025 - Il mercato di quest'anno, sia quello estivo, sia quello invernale, ha variato profondamente la rosa giallorossa. L'arrivo di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo ha senza dubbio aperto a una profonda variazione nella gestione stessa della rosa. I capitolini hanno scelto di alleggerire in maniera corposa il precedente impatto degli stipendi a bilancio, concedendosi così spazio per manovre importanti, come quelle che hanno portato nella Capitale Matias Soulé, Artem Dovbyk o Manu Koné. Questa evoluzione ha permesso anche di mettere in mostra nuovi prodotti del vivaio come Niccolò Pisilli e anche scontenti delle gestioni precedenti ora imprescindibili.

Tra questi c'è senza dubbio Mile Svilar, da un anno ormai intoccabile titolare dei giallorossi, una cosa impensabile durante la gestione Mourinho, quando lo Special One chiedeva a gran voce un nuovo vice Rui Patricio. Questa crescita eccellente da parte del giocatore belga di origine serba, ha permesso di risparmiare il pesante ingaggio proprio del suo predecessore portoghese, ma ancora non si è visto blindarlo per il futuro. Da settimane infatti uno dei temi caldi a Trigoria è proprio il rinnovo del portiere e dopo tanti giorni di silenzio, potrebbe essere arrivato il momento della fumata bianca. A spezzare questa mancanza di aggiornamenti è stato il giocatore stesso in tempi non sospetti, quando due settimane fa, nel pre-partita della trasferta di Oporto, confessò come il suo entourage e il club fossero in fase di trattativa.

Negli ultimi giorni è arrivata l'ufficialità del nuovo contratto di Niccolò Pisilli, con firma fino al 2029, mostrando come i nodi dei rinnovi stiano venendo al termine. Nelle ultime giornate sono arrivate le estensioni con relativi aumenti per i giovani Mattia Mannini e Alessandro Romano, due prospetti classe 2006 molto promettenti. Il prossimo sulla mappa giallorossa potrebbe essere proprio Mile Svilar. L'estremo difensore ha tanti estimatori in Europa. Per il giocatore si parla di un quadriennale introno ai 3 milioni di euro a stagione, con anche l'opzione per ora sul tavolo di una possibile clausola rescissoria. C'è grande ottimismo tra le parti e i tempi lunghi sono quelli necessari per un giocatore che può diventare un fulcro della rosa per gli anni a venire.

Altri nomi caldi per il rinnovo contrattuale sono invece quelli di tre veterani, ovvero Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Leandro Paredes. La Joya ha già raggiunto le condizioni del suo rinnovo automatico con scadenza a giugno 2026. La Roma è contenta in generale del giocatore, ma punta a un nuovo accordo con il ragazzo, nel tentativo di spalmare su più stagioni il suo ricco contratto da 8 milioni di euro netti a stagione. Questo aprirebbe spazio salariale per nuovi ingaggi in estate, così da tenere competitivo il livello della rosa. Un discorso simile vale per il faraone: a differenza dell'argentino, l'azzurro non ha ancora avuto il suo rinnovo automatico, ma questo sembra scatterà a breve in base a presenze e gol.

Il giocatore a Roma si trova bene e chissà che proprio come il sudamericano non possa discutere un ulteriore prolungamento con ingaggio nuovamente spalmato su più stagioni. Paredes è invece più in bilico, sempre tentato dal ritorno al suo grande amore: il Boca Juniors, anche se la pista sarebbe più fredda rispetto allo scorso gennaio.