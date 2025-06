Roma: schiarita per il rinnovo di Svilar, domani nuovo incontro

Roma 5 giugno 2025 - Mile Svilar è tornato a Roma dopo alcuni giorni di vacanza e per lui sono giorni intensi. Il suo nome è in cima alla lista delle cose da fare in casa giallorossa, il suo rinnovo è la priorità di Florent Ghisolfi per sistemare la difesa in vista dell'arrivo in giallorosso di Gian Piero Gasperini. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027, ma le cifre sono quelle del suo arrivo dal Benfica, prima della sua esplosione tecnica e di affidabilità sotto la guida di mister Daniele De Rossi. Insoddisfazione diffusa per lui a cui il ds capitolino, insieme a Claudio Ranieri e il suo agente si sta cercando di porvi rimedio in queste ore, per blindare il suo futuro e allontanare quelle voci di mercato sempre più insistente che arrivano dall'estero.

Nella mattinata di ieri il giocatore è atterrato a Fiumicino e in giornata ha preso parte al primo colloquio di questi giorni con il club. Al termine dell'incontro c'è stato spazio anche per qualche parola ai cronisti, lasciando intendere come all'orizzonte sembri esserci il sereno. "Oggi ci siamo incontrati con il club - ha spiegato Svilar - Sul rinnovo nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro, ci tengo a specificare che il mio agente non è un problema nella trattativa". Il portiere difende così il proprio agente, implicitamente dicendo come i problemi siano di altra natura nella trattativa tra le parti.

Premiato come il migliore tra i portieri della stagione scorsa di Serie A, in casa Roma c'è fretta per chiudere quanto prima questa pratica per poi spostarsi su altri obiettivi. Senza dubbio lui può essere uno dei pilastri su cui Gian Piero Gasperini può fondare la squadra che verrà, preparandola per una nuova stagione da dividere tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Le parti erano ancora distanti, ma con un briciolo di fiducia sull'esito della trattativa. Rispetto alle richieste iniziali di un rinnovo dal valore di circa 4 milioni, il portiere sembrava aver abbassato le proprie richieste intorno ai 3,5, ma ancora i capitolini non si erano avvicinati a sufficienza a strappare un sì definitivo.

Stando a quanto emerge da alcune indiscrezioni sull'incontro avvenuto in data odierna, le parti ci hanno tenuto a chiarire alcuni malintesi emersi nel corso di queste trattative. Mile Svilar era accompagnato dal suo agente, mentre insieme a Ghisolfi c'era Claudio Ranieri. Il lavoro svolto è servito a stemperare la tensione e distendere i nervi prima di proseguire con la trattativa. L'ex allenatore ha fatto come da garante per trovare un compromesso soddisfacente tra le parti, in attesa di un accordo economico vero e proprio. Serviranno ancora diversi incontri prima di arrivare a una fumata bianca, ma le parti ora sono consapevoli di avere la stessa volontà di arrivare a un accordo. Da parte dell'agente del giocatore non è stata richiesta nessuna commissione o clausola rescissoria, ora starà alla Roma però far quadrare il cerchio per poi mantenere sulla sponda giallorossa del Tevere il portiere di origine serba.