Roma: Sanches ce la fa per l'Udinese, concorrenza per Marcos Leonardo

Roma 24 novembre 2023 - Giornata di allenamenti a Trigoria quando si è ormai entrato nelle 48 ore antecedenti alla tredicesima giornata di campionato. Nella giornata di domenica 26 novembre infatti i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico, ore 18, l'Udinese. Sulla carta una sfida alla portata della Roma, che però non deve sottovalutare lo stato di forma dei friulani. A dispetto della classifica infatti i bianconeri sono reduci da sei risultati utili consecutivi in Serie A, con una sola vittoria ma cinque pareggi, con 4 punti raccolti nelle ultime due contro Milan e Atalanta, due dirette concorrenti dei ragazzi di Mourinho per le posizioni di Champions League.

Proprio per questo sarà necessario presentarsi al meglio, onde evitare scivoloni casalinghi, che possono rivelarsi deleteri per la graduatoria. Lo Special One può gioire per le notizie che arrivano dall'infermeria. Renato Sanches non è al meglio, ma è arruolabile e probabilmente partirà dalla panchina nella sfida contro i friulani. Una lieta novella per l'allenatore portoghese, che potrebbe anche riproporre finalmente anche capitan Pellegrini nel centrocampo giallorosso. Due pedine fondamentali per il successo del prossimo tour de force, che impegnerà i giallorossi. Ancora terapie invece per Smalling, il quale spera di rientrare prima dell'anno nuovo. Le sue condizioni saranno monitorate approfonditamente anche dalla dirigenze del club, la quale potrebbe scegliere di cederlo già a gennaio dovesse persistere il suo stato di forma incerto. Il giocatore gode di stima sia tra i club di Premier League, sia in Saudi Pro League, che potrebbe aggiungere ulteriore blasone al proprio campionato.

Oggi a Trigoria sono stati reintegrati in gruppo anche gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e la squadra si è allenata a pieno organico. La seduta odierna è iniziata con il consueto lavoro atletico, per poi passare alla parte tattica con il pallone. A concludere il lavoro è stata la partitella a campo ridotto, con Leandro Paredes protagonista assoluto in campo. I ballottaggi principali di Mourinho per la sfida dell'Olimpico saranno sugli esterni con Spinazzola e Karsdorp al momento favoriti su Zalewski e Kristensen. In attacco largo alla coppia Dybala-Lukaku, ma occhio ad Azmoun che dopo il primo gol in Serie A è tornato anche a brillare con la maglia della Nazionale iraniana, autore di due gol e due assist nelle due partite di Qualificazione Mondiale disputate dalla squadra persiana.

Il Real Madrid a caccia di una punta: Marcos Leonardo tra gli obiettivi?

L'infortunio di Tammy Abraham in estate aveva costretto la Roma a cercare un attaccante. Con gli arrivi last minute di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, il club giallorosso ha potenziato di molto il proprio arsenale offensivo, una situazione generata anche dal rifiuto del Santos di cedere a giugno Marcos Leonardo. Il brasiliano classe 2003 resta però, come dichiarato dallo stesso Tiago Pinto, un obiettivo per gennaio dei giallorossi, con Rafaela Pimienta, l'agente del giocatore, che ha strizzato l'occhio ai capitolini definendo la finestra di gennaio quella migliore per il passaggio in Europa dei talenti carioca.

Oggi però questa pista potrebbe complicarsi terribilmente. Il giocatore è reduce da una stagione super dove sta trascinato quasi di peso i bianconeri brasiliani alla salvezza dopo un avvio di campionato disastroso. Il bottino dell'attaccante parla chiaro: 21 reti e 4 assist in 45 partite giocate tra tutte le competizioni. Numeri da capogiro per un ragazzo di appena venti anni, cifre che hanno attirato lo sguardo indiscreto anche del Real Madrid. Con l'ingaggio di Marcos Leonardo, i Blancos comporrebbero un tridente tutto brasiliano con Vincius Jr. e Rodrygo, centravanti che al momento è l'unico tassello mancante nella squadra di Ancelotti per puntare ad un nuovo successo in Liga e in Champions League. Joselu da solo non basta e per questo i madrileni hanno messo gli occhi sul giocatore del Santos e anche su Mauro Icardi.

Marcos Leonardo però difficilmente si accontenterà di un ruolo da gregario. Consapevole delle sirene europee che suonano su di lui, il giocatore ha già messo in chiaro di voler essere parte fondamentale del progetto, così da poter rappresentare il Brasile ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una dichiarazione di intenti importante che potrebbe allontanare le squadre interessate a lui solo come rinforzo di contorno. Oltre al Real Madrid sul giocatore ci sono infatti anche Arsenal e Newcastle.