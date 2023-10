Roma sconfitta su tutta la linea, passivo poteva essere più pesante

Roma 31 ottobre 2023 - Una sconfitta pesante, non nel passivo, ma nel gioco. La Roma perde per 1-0 contro l'Inter a San Siro, una sfida in cui non è quasi mai riuscita a mettere in difficoltà i padroni di casa. Certo la squadra di Mourinho ha tutte le attenuanti del caso: dall'assenza del proprio tecnico in panchina, alle rotazioni ridotte all'osso a causa dei pesanti infortuni che stanno falcidiando la rosa romanista; tutto questo però non rende meno pesante la sconfitta subita. I ragazzi in giallorosso hanno subito su tutta la linea. La rete di Thuram è il giusto premio per un'Inter che non ha mai tolto il piede dall'acceleratore, imponendosi sulla partita.

A differenza dello scorso anno, quando José Mourinho seguì la partita dal pullman della squadra, questa volta lo Special One siede in tribuna per seguire i propri ragazzi. Nel match il tecnico propone il consueto 3-5-2 con Kristensen che si aggiudica la maglia da titolare a destra, mentre Zalewski va ad occupare l'altra fascia al posto dell'infortunato Spinazzola. In attacco presente Lukaku, subissato di fischi già durante il riscaldamento, insieme a El Shaarawy. L'Inter risponde con il tandem composto da Thuram e Lautaro Martinez, mentre Dumfries e Dimarco vanno larghi. A centrocampo confermato il terzetto composto da Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan.

Non serve grande fantasia per immaginare l'approccio della Roma alla sfida. I giallorossi scelgono fin dal calcio d'inizio di attendere l'avversario nella propria metà campo per poi provare a colpire in contropiede, facendo da sponda su Lukaku. Come succede spesso, i ragazzi in maglia giallorossa non hanno paura di concedere agli avversari il pallino del gioco, difendendo anche molto presto negli ultimi quaranta metri di campo. La pressione interista però è difficilmente sostenibile, già dai primi minuti, dalla squadra capitolina. Grazie alla continue sortite degli esterni, in particolare Dumfries, autore di una prestazione maiuscola, e alla pressione corale nella zona mediana del campo, i nerazzurri stabiliscono molto presto la superiorità di palleggio, rendendo la partita un vero inferno per la retroguardia ospite.

La Roma non riesce mai a dare sicurezza e stabilità al proprio possesso palla. Non appena i giallorossi provavano a impostare l'azione, tutte le linee di passaggio venivano intasate, andando così a togliere ossigeno alla manovra e lentamente, ma inesorabilmente alle palle perse della squadra di Mourinho. Da parte sua però bisogna ammettere come la Roma non abbia combattuto granché per questo, quasi accettando la superiorità fisica e tecnica degli avversari. La quasi totalità delle azioni offensive giallorosse erano lanci lunghi per un isolato Lukaku, che ha lottato come ha potuto, provando anche a mettere in moto le gambe di El Shaarawy, ma le occasioni erano troppo poche e troppo rare. Il colpo di testa di Cristante è l'unica vera occasione capitolina e nonostante Sommer si debba impegnare a fondo per respingere la capocciata del numero 4 romanista, è troppo poco per pensare di avere la meglio in una sfida di vertice come è stata quella di San Siro.

Il gol di Thuram è solo il giusto premio per una squadra che ha dominato in lungo e in largo. Questo non rende però la rete subita meno dolorosa. Il francese coglie alle spalle un esausto Llorente, lento nel leggere il taglio dell'avversario, consegnando così al transalpino la chance d'oro sull'assist preciso e puntuale di Dimarco.

Le statistiche di Inter-Roma

Le statistiche in questa sfida servono solo a ribadire ulteriormente il dominio di una parte sull'altra, certamente la difesa della Roma ancora una volta dimostra quanto possa essere rocciosa se necessario, ma leggendo i numeri di questa partita la distanza tra le parti è quasi impietosa. Il primo dato che balza agli occhi è quello relativo al possesso di palla: la Roma non va oltre il 33% del tempo complessivo con il pallone tra i piedi, con un fraseggio molto povero sia in termini di quantità (275 passaggi completati) sia in termini di qualità (78% di precisione). L'Inter dall'altra parte porta a termine ben 501 fraseggi, quasi il doppio rispetto ai rivali, con un tasso di realizzazione dell'88%.

Anche la differenza in fase conclusiva lascia poco spazio alle interpretazioni. L'Inter tira la bellezza di 19 volte, anche se l'ottima difesa romanista, riesce a limitare a solo 3 tiri nello specchio. La Roma però fa molto peggio, perché 3 per i giallorossi è il totale dei tentativi in tutti i 90 minuti di incontro. Uno solo il tiro nello specchio dei giallorossi. Lo stesso Cristante ha ammesso come Mourinho avesse preparato il match in modo prettamente difensivo, ma al tempo stesso è improbabile pensare fosse disposto ad accettare un simile dominio. Anche il dato sugli expected goals è pesantemente sbilanciato in favore dei nerazzurri. L'Inter combina per un totale di 2,25 xG, mentre la Roma non supera gli 0,50 xG, con il solo tentativo di Cristante a valere per ben 0,40 xG.

Una disparità offensiva resa ancora una volta palese dal conto dei corner: 8 per l'Inter, mentre i giallorossi non riescono mai a calciare dalla bandierina. Tra gli altri dati i nerazzurri guidano anche nel contro delle palle recuperate con 56 possessi strappati agli avversari contro i solo 45 rubati dai giallorossi. La Roma che però è riuscita a innervosire non poco la squadra di Inzaghi costringendola a commettere, nonostante tutti i dati di cui sopra, ben 14 falli, contro i soli 9 dei romanisti, anche se il conto degli ammoniti recita 4 giocatori della Roma (Mancini, N'Dicka, Paredes e Cristante), contro i due soli dell'Inter (Pavard e Çalhanoglu).

La Roma vuole trattenere Lukaku, si studia lo scambio con Abraham

Dall'Inghilterra non hanno dubbi: Romelu Lukaku non sarà più un giocatore del Chelsea la prossima estate. Questa l'indiscrezione del Daily Mirror di oggi. Stando alle rivelazioni della redazione britannica, il centravanti belga non avrebbe più posto nelle idee del club inglese. Nonostante il grande investimento fatto per riportarlo in Premier League due stagioni fa, la terza parentesi di Big Rom in maglia Blues volgerebbe ormai al termine. Tra questi prova ad approfittarne la Roma, consapevole di avere finalmente il centravanti che cercava per far rendere al massimo la propria formazione.

Per questo, stando al racconto del giornale inglese, il centravanti potrebbe finire coinvolto in un grosso scambio tra formazione londinese e formazione romanista. La Roma a differenza dell'Inter vuole provare a chiudere subito l'affare e sembra essere disposta ad uno scambio molto interessante. L'idea suggerita dalla stampa inglese è quella di far compiere a Tammy Abraham il percorso inverso, un ritorno a Londra per il bomber inglese, dopo averlo comprato ormai due estati fa proprio dalla formazione britannica. A fare la differenza in questa ipotesi di scambio, potrebbe essere la condizione del giocatore dopo l'infortuno al ginocchio. Se al rientro l'inglese classe '97 dovesse fin da subito riuscire a fare la differenza, ecco che la sua appetibilità sul mercato potrebbe aumentare e strappare di conseguenza il sì ai Blues.