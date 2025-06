Roma: passi in avanti per il rinnovo di Svilar, Dybala pronto a rifirmare

Roma 11 giugno 2025 - Ieri è stata la giornata del grande rifiuto, oggi il sereno torna su Trigoria e all'orizzonte due buone notizie per il futuro della Roma sembrano pronte ad essere comunicate. La scorse 24 ore sono state caratterizzate infatti dalla notizia di Claudio Ranieri di rifiutare l'offerta di allenare la Nazionale. Gabriele Gravina aveva posto grande fiducia sul sì dell'allenatore del Testaccio, ma a sorpresa l'ex tecnico giallorosso ha declinato, lasciando così vacante il ruolo di CT. Ora per la Figc l'arduo compito di trovare l'erede di Spalletti, visto il rifiuto del romano e un Pioli sempre più vicino alla Fiorentina. Sciolte così le riserve del futuro consigliere della famiglia Friedkin, di fatto già attivo nel nuovo ruolo, si torna a lavorare per la Roma di domani, in un centro di Trigoria più tranquillo rispetto alle ore scorse.

Arrivata la notizia del no di Ranieri in mattinata, subito dal centro tecnico Fulvio Bernardini sono ricominciate le varie operazioni di mercato, per la verità mai realmente interrotte, ma rallentate, questo sì, dal buzz mediatico dell'interesse azzurro per l'allenatore ormai in pensione. Al momento la priorità in casa romanista resta la questione dei rinnovi, con due nomi in cima alla lista da voler confermare per la nuova squadra di Gian Piero Gasperini: Mile Svilar e Paulo Dybala.

La questione più delicata al momento è senza dubbio quella legata al portiere belga di origine serba. Nelle ultime giornate si erano intensificate le voci relative a un possibile addio da parte del classe 1999 dai giallorossi. Il Milan ha bussato con prepotenza alla porta del giovane estremo difensore, come possibile sostituto di Mike Maignan, finito sul radar del Chelsea. I rossoneri non sono però stati i soli: il Bayern Monaco era tra i club interessati al giocatore, così come lo stesso Chelsea aveva sondato il terreno . Le parti erano molto distanti, complici anche trattative molto lunghe cominciate addirittura a marzo scorso.

Tutto questo aveva creato grande insoddisfazione da parte del giocatore, tanto da dover prendere parte a un incontro distensivo alla presenza del suo agente, del ds Florent Ghisolfi e anche di Claudio Ranieri. In questo incontro, avvenuto alcuni giorni fa, l'ex allenatore ha fatto da garante circa la volontà del club di trattenere un giocatore volenteroso e non scontento. Questo ha aperto a una nuova fase della trattativa, con richieste leggermente abbassate da parte di Svilar e un'offerta molto più consistente da parte del club romanista. Questa offerta sarebbe arrivata nella giornata di ieri e sarebbe del valore di circa 3 milioni di euro complessivi, a fronte di una richiesta di 3 più bonus. Ora la palla passa al giocatore e al suo entourage, ma i passi in avanti richiesti da parte proprio del portiere belga sono stati fatti e la Roma guarda con grande fiducia alla fumata bianca di questa trattativa. Si lavora per arrivare a un accordo quanto prima per poterlo far scattare dall'inizio della nuova stagione il primo luglio.

Il secondo nome invece sulla lista dei rinnovi giallorossi è quello di Paulo Dybala. L'argentino ha espresso la volontà di restare in Italia e restare alla Roma, per questo motivo il suo contratto in scadenza nel giugno 2026 può diventare un ostacolo sul quieto vivere di questo matrimonio. Le buone notizie però sono all'orizzonte e lo sono sia per la Joya, sia per il club capitolino. Le volontà del giocatore sono note da tempo e dopo un piccolo periodo di vacanza si sarebbe cominciato a muovere il suo entourage. Nello specifico i rappresentanti del sudamericano avrebbero proposto un appuntamento per intavolare le trattative di rinnovo con la formazione romana.

Per il futuro del talentuosissimo numero 21 in giallorosso si parla di un ingaggio spalmato su più stagioni, così da poter anche reinvestire parte dei soldi risparmiati sul mercato e migliorare la rosa. Il giocatore è felice a Roma e già nell'ultima giornata di campionato aveva ribadito come fosse sua priorità restare nella Capitale. Questa mossa da parte dei suoi rappresentanti è un passo importante verso la Roma, con Florent Ghisolfi pronto a trattare un nuovo ingaggio per il giocatore, il quale intanto riprenderà la sua riabilitazione dall'infortunio per poi essere a disposizione quanto prima di mister Gasperini.

Paredes si avvicina al Boca Juniors

I rinnovi sono la priorità, ma il mercato bussa alle porte e potrebbe togliere alcuni ingaggi pesanti dalla rosa giallorossa. Già da diverse sessioni di mercato a questa parte, quando si parla di Leandro Paredes, si parla di un possibile ritorno al Boca Juniors e con il contratto in scadenza a giugno 2026, questa potrebbe essere la volta della fumata bianca. Nato calcisticamente negli Xeneizes, l'argentino è da sempre tifoso del Boca e dopo aver conquistato trofei in tutta Europa è pronto a tornare a casa da Campione del Mondo.

La clausola da circa 3 milioni e mezzo di euro sul cartellino del giocatore si può pagare in più soluzioni e questo sarebbe lo snodo cruciale per spingere il Boca a fare il passo decisivo verso il giocatore. Da parte del giocatore si attende però l'incontro con Gasperini per ottenere il via libera definitivo al ritorno in Argentina.

Diverso il discorso invece per Ebrima Darboe. Il giocatore gambiano è stato un protagonista delle ultime due stagioni in Serie B e anche se il suo talento non si è per ora tradotto in prestazioni al livello della Roma, il suo futuro può essere in Serie A. Sulle sue tracce infatti si sarebbero mosse due neopromosse nel massimo campionato italiano. Pisa e Cremonese stanno infatti tenendo in grande considerazione il ragazzo classe 2001 per la loro stagione e per il giocatore si prospetta un nuovo anno lontano dalla Capitale, questa volta forse anche a titolo definitivo.