Roma, Tiago Pinto: "Per Dybala e Lukaku timing fondamentale, trattative da 5 giorni"

Roma, 23 novembre 2023 – Nella giornata di ieri si è tenuto il Social Football Summit a Roma, un evento che ha visto molti protagonisti del mondo del calcio, tra questi c'era anche Tiago Pinto, il general manager della Roma. Sono stati diversi i temi affrontati dal dirigente lusitano del club capitolino: dalla seconda squadra, alla struttura societaria, fino a parlare di alcune trattative simbolo di queste ultime stagioni e del futuro proprio del general manager con la società romanista. Ecco le sue parole.

Per cominciare, il dirigente è entrato a gamba tesa sull'argomento di quali abilità si chiedono a un buon direttore sportivo. Queste le parole del general manager giallorosso: "Per fare il direttore sportivo oggi bisogna avere delle skills diversificate. Nella Roma seguo tutto, ma non posso fare tutto. Nel femminile una delle migliori decisioni è stata quella di dare la responsabilità del settore a Betty Bavagnaoli. Quando sono arrivato era da quinto, sesto posto, mentre oggi la Roma vince tanti titoli. Il settore giovanile per è la luce dei miei occhi. In una strategia sportiva il settore giovanile è fondamentale, compreso il rapporto con la prima squadra. Quella è un’area che mi piace accompagnare da vicino”.

Si è anche entrati in argomenti più scottanti, come quello delle seconde squadre. Dopo la Juventus anche l'Atalanta ha avuto la possibilità di iscrivere al campionato di Serie C la propria formazione under 23, con la possibilità eventualmente che altre formazioni possano seguire il loro esempio. Tra queste anche la Roma sembra essere una forte candidata a questo ruolo. “Il settore giovanile della Roma - afferma Tiago Pinto - ha sempre prodotto tanti giocatori, ma farne esordire così tanti come abbiamo fatto non era scontato. Il ruolo dell’allenatore su questo aspetto è importante perché se poi non hai Mourinho che gli apre le porte diventa inutile. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto esordire 19 giocatori, creato ricavi con la cessione dei giovani. E lì c’è tanto della direzione sportiva, ma anche dell’allenatore e del suo staff. Io vengo da una realtà, il Benfica, dove la squadra B è importante. I miei dubbi in Italia però sono diversi e sul regolamento che abbiamo oggi. Poi vanno spesi tanti soldi per creare quella squadra. Poi ho dubbi che possa venire in Serie B e infine ho paura che una squadra B mi serva per posticipare l’uscita dei giocatori: quando sono arrivato avevamo tipo 40 giocatori sotto contratto in uscita, la nostra strategia è stata cercare il percorso giusto per quei giocatori e in questo ci ha aiutato Mauro Leo. E’ un ragionamento che stiamo facendo, ma in questo contesto italiano non sono ancora convinto che la squadra B possa essere importante”.

Da elementi puramente tecnici si è poi virati ad altri aspetti legati al calcio, come l'aspetto economico delle squadre, ormai diventato un valore necessario, non solo in virtù del fair play finanziario, ma anche per rendere sostenibile tutto l'ecosistema calcio. “La parte economica - dice il general manager dei giallorossi - è diventa cruciale, soprattutto dopo il Covid. Quando io sono arrivato a Roma parlavo del calcio sostenibile e mi prendevano in giro, oggi invece lo ripetiamo. La parte economica oggi comanda. E’ importante trovare l’equilibrio tra i paletti della Lega e dell’Uefa. Sta cambiando l’approccio sul calcio e sul mercato”.

Con Tiago Pinto si è poi entrati più nello specifico del suo lavoro come gm della squadra. Non solo però sull'aspetto dei vari compiti individuali che impegnano il lusitano, ma anche dell'organizzazione del lavoro in casa giallorossa. “Nello scouting della Roma - afferma il dirigente portoghese - noi abbiamo quattro tipi di valutazioni: giocatori A che sono i top player, poi B plus che sono quelli che possono essere titolari, B che vanno monitorati e C che non servono alla squadra. Nel nostro database ci sono circa cinquemila giocatori, di questi il 90% dei giocatori A non possiamo prenderli. Non ci sono le capacità finanziarie, poi magari siamo stati bravi in situazioni come quelle di Dybala e Lukaku. Ma i parametri economici sono fondamentali. Considerata la Roma ereditata con tanti giocatori sopra i 30 anni, con infortuni cronici e tanti calciatori fuori rosa, dico che fare più di 150 milioni di vendita e mantenere 80% di giocatori della prima squadra, portando Wijanldum, Lukaku, Mourinho, Matic e Dybala, significa che siamo riusciti a fare tante cose difficili insieme. Io avevo un grande compito, ovvero quello di lasciare la Roma in condizioni migliori di quando l’ho presa il giorno che andrò via. E finanziariamente non ci sono dubbi su questo. Se continuiamo così sarà molto migliore e anche sulla rosa. Sono certo che il tempo dimostrerà quello che abbiamo fatto”.

Dal lavoro specificato come squadra Roma, ad alcune trattative specifiche. Il gm ha continuato il proprio discorso parlando degli ingaggi di Lukaku e Dybala, i due fiori all'occhiello delle ultime due sessioni di mercato estive. Ecco le parole di Tiago Pinto a riguardo: “A loro aggiungo Mourinho. Sono i tre nomi - afferma il dirigente lusitano - che nessuno si aspettavano che sarebbero arrivati. La prima cosa è far vedere l’ambizione della proprietà, poi siamo stati bravi in queste tre situazioni nel timing. Poi Mourinho, Dybala e Lukaku hanno capito che l’amore che possono trovare qui da altre parti non lo troveranno. Nel caso di Paulo e Romelu se avessimo lottato con i club che li volevano all’inizio del mercato non ce l’avremmo fatta. Per questo dico che il timing è stato fondamentale. Noi queste due trattative le abbiamo chiuse in cinque giorni”.

Non solo calcio italiano, c'è spazio anche per il calcio estero nelle domande per Tiago Pinto, in particolare si è parlato dell'Arabia Saudita. La Saudi Pro League questa estate ha investito oltre due miliardi di euro sul mercato, spartiti tra circa 940 milioni di euro per pagare il prezzo dei vari cartellini, e oltre 1,2 miliardi di euro in ingaggi. Numeri da capogiro che non hanno di certo risparmiato polemiche circa la sostenibilità di un tale scossone economico nei campionati europei. “Nessuno negli anni novanta - afferma Pinto - quando la Serie A aveva forza economica, diceva che era prepotente prendendo tutti i migliori, lo stesso vale per la Premier League. Trovo normale quello che l’Arabia Saudita sta facendo. Poi non c’è solo un fattore sociale, ma anche economico”.

L'ultima domanda per il general manager della Roma verteva circa il suo futuro. Il contratto del dirigente portoghese è in scadenza nel giugno del 2024 come quello di José Mourinho e al momento per entrambe le situazioni non si sono aperte piste di rinnovo. Su Tiago Pinto al momento c'è l'interesse della Fiorentina, con il dirigente che non ha commentato la situazione attuale. “Questa è la domanda meno interessante. L’importante - dice Tiago Pinto - è la Roma e il suo futuro. Come ha detto Mourinho ieri sono difensivo. Ne parlo internamente. Dal punto di vista della strategia stiamo facendo un lavoro importante per il futuro del club”.