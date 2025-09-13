Roma-Torino: Baroni torna a Roma per affrontare i giallorossi, formazioni e orari tv

Roma 13 settembre 2025 - Dopo la pausa per le qualificazioni Nazionali tornano a disputarsi i vari campionati, Serie A compresa. I primi due turni hanno raccontato poco o nulla delle varie squadre, ma hanno delineato una prima idea di quelle che potrebbero essere le forze in campo tra le varie partecipanti. La Roma ha cominciato in maniera perfetta e vuole seguire questo percorso, per farlo dovrà però superare il Torino, a caccia di redenzione dopo un inizio stentato e senza vittorie. Il teatro sarà lo stadio Olimpico, la gara è fissata per la giornata di domenica 14 settembre 2025, con calcio d'inizio fissato per le ore 12:30.

Come scritto in precedenza, l'avvio ei capitolini è stato semplicemente perfetto. La nuova Roma disegnata da Gian Piero Gasperini ha qualche fatica in zona gol, ma ha già mostrato tutte le caratteristiche che hanno reso l'Atalanta vincente nelle ultime stagioni. Uno spiccato agonismo e una fase difensiva cominciata già in attacco grazie al sacrificio degli uomini addetti alla manovra offensiva, nessuno escluso. Mancano ancora i gol, ma i due segnati nelle prime due partite sono valsi il totale di sei punti: il massimo disponibile. Una lezione di cinismo utile perché ha messo i giallorossi subito in scia del loro obiettivo: la qualificazione in Champions League. La stella di Soulé ha ricominciato a brillare fin da subito e in attesa dei gol di Ferguson, altri nuovi acquisti hanno già cominciato a colpire come Wesley, autore del gol-vittoria contro il Bologna. Ora è necessario dare continuità a quanto visto nelle due sfide contro i rossoblù e il Pisa. L'ostacolo è di livello e parlare di prove di maturità è prestissimo, però lanciarsi con una vittoria al debutto europeo, è ideale per un stagione, quella romanista, che sarà lunghissima.

Dall'altra parte invece c'è chi è a caccia di riscatto dopo le prime due giornate di Serie A. Marco Baroni è stato scelto dal Torino per confermare la posizione a metà classifica dei granata, puntando sul suo gioco per tentare l'assalto anche a qualcosa in più. Un punto in due partite è stato il bottino d'esordio per l'allenatore toscano, il quale ha anche patito una severissima punizione dall'Inter nel debutto stagionale, subendo ben 5 reti a San Siro. Il dato allarmante riguarda però lo 0 alla voce reti segnate. Lo scorso anno con la Lazio il tecnico si è fatto apprezzare per la mole di gioco costruita e la quantità di reti segnate, a cui però hanno fatto da contraltare le tante reti subite. Nei granata invece la voce gol recita zero e la difesa ha ancora tanto da registrare. Il calendario non ha di certo aiutato: Inter e Fiorentina come prime due partite non aiutano di certo il percorso di un allenatore in una squadra nuova. Ora però per Baroni il ritorno all'Olimpico e quella Roma, di cui è stato incapace ad avere ragione nei due derby stagionale (un pareggio e una sconfitta). Una chance di riscatto per l'allenatore granata e rovinare l'avvio perfetto dei capitolini.

L'arbitro della partita

L'Aia e la Lega Serie A hanno comunicato come la sfida tra Roma e Torino, in programma alle ore 12.30 di domenica 14 settembre 2025, sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Di Giacinto e Cortese, mentre il quarto ufficiale sarà Perenzoni. Al VAR ci sarà Di Bello, coadiuvato dall’AVAR Aureliano. Seconda direzione della stagione per l'arbitro pugliese, dopo Sassuolo-Napoli nella prima giornata. Per lui si tratterà della sesta partita con in campo la Roma, nei precedenti 3 successi, 1 pareggio e 1 ko per i giallorossi; sono 5 i precedente anche con il Torino, con un bilancio di 3 successi e 2 ko per la formazione piemontese.

Probabili formazioni

Gasperini dovrebbe confermare la stessa difesa vista subire zero gol nelle prime due uscite. Davanti a Svilar allora Mancini dovrebbe essere il terzo di destro, con Mario Hermoso a sinistra ed Evan N'Dicka al centro a completare il terzetto difensivo. Sulla fascia di destra recupera Wesley, ma è ballottaggio aperto con Rensch per il ruolo di titolare. A sinitra invece non si tocca Angeliño, mentre a centrocampo Koné dovrebbe essere sicuro del posto, mentre è sfida tra Cristante ed El Aynaoui per l'altro spot in mediana. Davanti Dybala e Soulé dovrebbero essere i due fantasisti alle spalle di Ferguson, in vantaggio su Dovbyk per il ruolo di prima punta.

Baroni recupera Ismajli in difesa, il quale dovrebbe essere subito titolare e andare a comporre la coppia centrale insieme a Coco, davanti a Israel tra i pali. A destra Pedersen, a sinistra Biraghi, completeranno la linea difensiva a quattro. Asllani confermato in regia, affiancato da Casadei e Gineitis. Davanti è corsa aperta con Simeone avvantaggiato su Adams per il ruolo di punta centrale in un tridente che dovrebbe essere completato da Ngonge a destra e Vlasic a sinistra.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Ismajli, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Torino dello stadio Olimpico, valevole per la terza giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 14 settembre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testomni e Dario Marcolin.