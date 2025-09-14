Roma-Torino 0-1: un lampo di Simeone decide il match dell'Olimpico

Roma 14 settembre 2025 - Lo scorso anno alla guida della Lazio non era riuscito a imporsi nella sfida contro i giallorossi e in questa partita si prende una piccola rivincita. Marco Baroni festeggia il primo succeso sulla panchina granata ai danni della Roma e lo fa grazie al lampo nel secondo tempo di Giovanni Simeone. Il Toro si impone sui capitolini per 0-1 grazie al ritorno al gol dopo oltre un anno in Serie A del Cholito. Fermata l'imbattibilità di Svilar e primo ko stagionale inflitto a Gian Piero Gasperini sulla panchina romanista.

Primo tempo

Qualche sorpresa nell'undici della Roma schierato all'Olimpico da Gasperini. Il vero colpo di scena infatti è in attacco, dove il tecnico di Grugliasco sceglie un attacco molto leggero. Dybala viene infatti schierato come prima punta, supportato da Soulé ed El Aynaoui. In mediana c'è la coppia Cristante e Koné, con Wesley confermato a destra e Angeliño a sinistra. Dietro davanti a Svilar confermata anche la difesa con Hermoso, Mancini e N'Dicka. Colpi di scena anche in casa granata, dove però Baroni colpisce per le scelte in difesa. La retroguardia sarà infatti a tre, con Ismajli, Coco e Maripán davanti a Israel. Pedersen e Biraghi giocano come esterni di centrocampo al fianco della coppia Asllani e Casadei. In avanti confermate invece le impressioni della vigilia: Simeone punta centrale, supportata da Ngonge e Vlasic.

Il copione della gara è semplice: i giallorossi provano fin da subito a imporre la propria superiorità tecnica in campo. Tanti duelli sparsi in giro per il campo, per un avvio di gara molto fisica caratterizzata da diversi falli già nei primi dieci minuti di gioco. In casa Roma l'uomo che accende la luce è Matias Soulé. L'argentino classe 2003 è fin da subito protagonista di un paio di incursioni pericolose, da cui arrivano punizioni interessanti, poi però non trasformate in occasioni da gol.

Il Torino invece prova a giocare di rimessa rispetto ai giallorossi e in alcune occasioni il recupero ottimo da parte della difesa granata, con pochi passaggi si tramuta in azioni offensive. Lo spirito di sacrificio del Cholito Simeone in questo senso è fondamentale nella manovra di Baroni. Un paio di sortite prima sulla fascia sinistra, poi centrali, dove l'argentino è sempre il vertice della manovra, fanno soffrire la retroguardia capitolina, che però riesce sempre a togliere la castagne dal fuoco, senza impensierire Svilar.

La gara diventa così molto tattica e bloccata, non agevolata anche dal caldo di Roma, che spinge Ayroldi a interrompere la gara per il cooling break. Dopo la pausa arrivano i primi cartellini gialli della gara, entrambi per giocatori del Torino. Il primo è Asllani autore di un fallo di frustrazione ai danni di Koné, dove trattiene e spinge a terra il francese dopo aver perso un duello sul pallone vagante. Il secondo giallo invece è per Ismajli, il quale una volta battuto nell'uno contro uno, spende il fallo tattico per fermare la progressione di Soulé.

I giallorossi alzano il proprio baricentro e sul finale di primo tempo provano a cercare il colpo per concludere la prima frazione avanti. Maripán è autore di un salvataggio incredibile su Dybala, una scivolata dal valore di un gol. Il centrale cileno infatti recupera all'ultimo istante possibile sulla Joya, dopo il tocco geniale di Soulé in verticale. Qualche istante dopo invece è Israel a doversi sporcare i guantoni sulla girata aerea di Mancini, centrale però e senza conseguenze. Sono gli ultimi highlights di un primo tempo piuttosto bloccato, terminato con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Due cambi all'intervallo, entrambi di marca giallorossa: entrano Ferguson e Baldanzi, i quali rilevano Dybala ed El Aynaoui, riformando un 2+1 classico per l'attacco giallorosso. Così come si è concluso il primo tempo, si apre la ripresa: i giallorossi schiacciano con il loro gioco i granata a caccia del gol per sbloccare la gara, ma mancano di precisione negli ultimi metri. Israel resta uno spettatore della gara e i capitolini sbattono contro il muro torinese, perfettamente interpretato dalla retroguardia del Toro. Primo cartellino giallo del match anche in casa capitolina, quando Wesley ferma fallosamente con una scivolata Vlasic.

Il colpo per sbloccare il match è dietro l'angolo, ma è il Torino a coglierlo al volo e rompere l'equilibrio. Il minuto è il 59', quando Simeone con una bellissima giocata in corsia evita la pressione di Koné e lancia il tre contro tre per l'attacco granata. Il pallone per Ngonge viene arginato in qualche modo dall difesa romanista, ma la sfera al limite torna tra i piedi del Cholito. L'argentino controlla, si sposta sul suo destro e con il destro a giro la mette sul palo lontano dove Svilar non può nulla. Dopo oltre un anno torna al gol in Serie A il classe 1995, primo gol del campionato per il Toro e risultato di 0-1 all'Olimpico.

Furente in panchina Gasperini, che vede crollare l'imbrattibilità della sua difesa dopo le prime due partite. La Roma prova subito a reagire e ancora una volta a ispirare l'attacco giallorosso è Soulé. L'argentino si costruisce lo spazio dal limite e calcia, cercando il palo lontano a giro, ma la sfera è di poco furi rispetto allo specchio della porta granata. Baroni vuole consolidare il vantaggio e per farlo getta nella mischia forze fresche. Entrano Ilic, Aboukhlal e Adams, lasciano invece il terreno di gioco Casadei, Ngonge e Simeone. Cambio anche per i giallorossi, con l'ingresso di Pisilli per Cristante.

La Roma continua a schiacciare il Torino, ma le migliori occasioni della gara sono tutte di marca granata. Aboukhlal si fa subito vedere, ma il suo destro è respinto molto bene da Svilar, attento a coprire la porta. Gli attacchi giallorossi si fanno più confusionari e per evitare ripartenze i capitolini spendono anche dei cartellini gialli, lo fa Angeliño per fermare l'azione ospite. Decisamente non soddisfatto in panchina Gasperini, si gioca i suoi ultimi cambi quando mancano dieci minuti alla fine: esce proprio lo spagnolo, così come il connazionale Hermoso, al loro posto spazio per El Shaarawy e Çelik. La risposta di Baroni in due cambi separati: prima è la volta di Tameze per Asllani, poco dopo entra invece Anjorin per Vlasic. Tra i due cambi viene ammonito Aboukhlal, mentre Vlasic costringe a un intervento complicato Svilar.

Nel finale di gara, compreso di ben otto minuti di recupero, la Roma si riversa completamente nella metà campo torinese. Il pallone è costantemente nell'area di rigore granata, ma Israel è bravissimo nelle due migliori occasioni per i padroni di casa. Prima si allunga benissimo a negare il gol al debutto stagionale a Pisilli su un colpo di testa ravvicinato. Poi solido sulla bellissima girata dal limite di El Shaarawy, bloccata a due mani dal portiere sudamericano. Sono gli ultimi tentativi dei capitolini, i quali devono purtroppo per loro alzare bandiera bianca. Il Torino trova all'Olimpico la prima vittoria del proprio campionato e lo fa grazie al gol di Simeone, Roma battuta per 0-1 e primo ko per Gasperini sulla panchina giallorossa.