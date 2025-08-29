Roma-Tsimikas, è fatta: il giocatore arriva in prestito secco

Roma, 29 agosto 2025 – Ci siamo quasi: la Roma ha individuato il rinforzo ideale per la corsia di sinistra e sta per chiudere l'affare. Il giocatore scelto da Massara è Kostas Tsimikas, terzino sinistro classe 1996 di proprietà del Liverpool. Prenderà il posto di Salah-Eddine, che si trasferirà al PSV, e sarà un rinforzo di esperienza e qualità. Tsimikas arriva dal Liverpool, squadra nella quale milita dalla stagione 2020-21 e con la quale ha giocato 115 partite in carriera. Nonostante non sia mai stato un titolare, in quanto la fascia sinistra dei reds era presidiata da Andrew Robertson, Tsimikas ha sempre dato il suo contributo nei successi della squadra: ad eccezione della prima, ha sempre collezionato più di 25 presenze in stagione con i reds, e quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Tuttavia, in questa sessione di mercato il Liverpool ha acquistato un ulteriore terzino sinistro, ovvero Milos Kerkez, che con Robertson si contenderà il posto da titolare. Il minutaggio di Tsimikas, quindi, si sarebbe ridotto notevolmente, e la Roma ne ha approfittato per inserirsi e prendere in prestito secco il giocatore, dopo che il Liverpool ha aperto a questa possibilità. L'innesto di Tsimikas coincide con l'addio di Salah-Eddine: fin dall'inizio del mercato, quest'ultimo è stato messo ai margini della rosa e in queste settimane ci sono state diverse squadre ad essersi interessate alla sua situazione. In Italia chi ha mostrato più interesse sono stati Cagliari e Torino, ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore, che ha sempre preferito tornare in Olanda piuttosto che cercare una nuova squadra in Italia. La sua prossima squadra sarà il Psv, che ha trovato l'accordo con la Roma per un prestito con diritto di riscatto. L'uscita dell'esterno olandese ha fatto sì che i giallorossi tornassero sul mercato per trovare un giocatore che potesse sostituire Angeliño e, allo stesso tempo, creare con lui una sana competizione. Tsimikas è il giocatore perfetto da questo punto di vista e nella giornata di oggi la trattativa si è chiusa. Ora ai giallorossi non resta altro che rinforzare il reparto offensivo, soprattutto dopo che Sancho è sfumato: saranno giorni impegnativi al massimo per Massara.