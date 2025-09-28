Roma-Verona 2-0: Dovbyk e Soulé firmano il quarto successo giallorosso in campionato

Roma 28 settembre 2025 - Non è mai facile giocare contro una squadra aggressiva e mai doma come il Verona, ma nonostante le fatiche di coppa, la Roma porta a casa il successo. All'Olimpico finisce 2-0 in favore dei giallorossi con la prima gioia stagionale di Dovbyk e il gol di Soulé a mandare al tappeto una squadra scaligera combattiva fino all'ultimo secondo. Il successo proietta i giallorossi momentaneamente in vetta, in attesa delle ultime partite di questa quinta giornata. Il Verona invece rimanda ancora l'appuntamento con il primo successo stagionale.

Primo tempo

Gasperini conferma quasi in toto l'undici previsto alla vigilia. In difesa niente Ghilardi, a destra gioca Çelik, con Mancini e N'Dicka a protezione di Svilar. Wesley a destra, Angeliño sul lato opposto, mentre in mediana lavorano Koné e Cristante. Soulé e Pellegrini sono i due trequartisti, mentre la scelta in attacco è Dovbyk. Zanetti invece si affida allo stesso undici che tanto bene ha atto nella sfida al Bentegodi contro la Juventus. Davanti a Montipò allora linea a tre con Nuñez, Nelsson e Frese in difesa. Belghali a destra, Bradaric a sinistra, al fianco di un folto centrocampo composto da Serdar, Akpa Akpro e Bernede. In avanti la coppia d'attacco è composta da Orban e Giovane.

Partita fin da subito molto lottata con tanto agonismo e corsa da entrambi i lati del campo. Il Verona cerca di negare la profondità alla Roma, mantenendo un baricentro molto alto, ma gli inserimenti dei giallorossi trovano spazio per affondare. Dovbyk appare ispirato e se al 4' minuto di gioco si lancia in una bella azione individuale, poi non conclusa con il tiro, è sempre lui al 7' a sbloccare l'incontro. Çelik riceve sulla destra da Wesley e mette in area un cross morbido, dove l'attaccante ucraino tiene bene la posizione su Nuñez e di testa infila la sfera sul palo lontano dove Montipò non può arrivare. Roma avanti per 1-0 dopo meno di dieci minuti sul cronometro.

Il Verona incassa però bene il colpo e con la grinta tipica della squadra di Zanetti passa al contrattacco. Akpa Akpro diventa il primo ammonito della gara per un intervento a centrocampo ai danni di Koné. Gli scaligeri però sono in crescita e quando attaccano la profondità sanno davvero fare paura. Al 15' infatti serve un miracolo (anche fortunoso) di Svilar per evitare il pari ospite. Belghali a destra è servito benissimo da Giovane, il quale fa velo in area proprio sul cross del compagno, liberando Orban sul secondo palo. Il nigeriano calcia a botta sicura, ma il suo destro viene fermato con la faccia dal portiere romanista, lanciatosi a protezione della propria porta.

Gli ospiti però insistono e continuano con la velocità dei propri esterni a mandare in apprensione la difesa avversaria. Diversi recuperi anche in affanno da parte della retroguardia capitolina, la quale però ancora non capitola. Al 28' però proprio la Roma viene graziata dall'erroraccio di Orban sottoporta. Il nigeriano infatti si ritrova il pallone tra i piedi sul cross di Bradaric dentro l'area piccola, ma con lo specchio spalancato calcia contro la traversa, nell'incredulità generale.

L'errore grave di Orban sembra un pochino spegnere l'entusiasmo veronese. La Roma dopo aver faticato nella fase centrale di primo tempo, sembra riprendere campo e alcune scorribande di Pellegrini fanno temere per il secondo giallo di Akpa Akpro, bravo però il francese a non commettere l'errore. Sul finale di periodo nessuna azione degna di nota, da segnalare solo il cartellino giallo sventolato in direzione di Nuñez. Termina così, senza ulteriori sussulti, il primo tempo tra Roma ed Hellas Verona, con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi.

Secondo tempo

Zanetti spende un cambio all'intervallo, giocandosi la carta Gagliardini per l'ammonito Akpa Akpro. E parte forte l'attacco gialloblu a caccia del gol del pari. Nei primi cinque minuti due grandi occasioni: la prima per Serdar, il quale dal limite calcia di poco alto, la seocnda per Giovane che da posizione ben più facile, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La Roma però va in apprensione nei primi minuti e per uscirne serve tutto il talento a disposizione della squadra. Su un paio di uscite i giallorossi riescono però a trovare sollievo e su una di queste spende il suo cartellino giallo proprio il neo entrato Galgiardini, dopo aver atterrato in ritardo Angeliño.

Gasperini aspetta l'ora di gioco per spendere i sui primi cambi, un tris di sostituzioni per lui a dare nuova linfa alla squadra. Entrano Ferguson, Tsimikas ed Hermoso, lasciano il campo Dovbyk, Angeliño e Wesley. In questo nuovo schieramento si sposta come esterno di centrocampo Çelik, mentre in difesa si abbassa il difensore spagnolo appena entrato. Proprio il turco rimane a terra per un paio di minuti dopo un contrasto duro, ma giudicato regolare con l'ex dell'incontro Nelsson.

Proprio come successo nel primo tempo, la squadra ospite cresce in maniera esponenziale nella fase centrale di tempo. Tris di occasioni per il Verona intorno al ventesimo della ripresa. La prima è per Belghali, il cui tentativo con l'esterno destro resta centrale, blocca in sicurezza Svilar. Un minuto più tardi è la volta di Orban, il quale si inserisce con i tempi giusti, ma viene fermato in uscita dal portiere avversario, bravissimo a prendergli il tempo e fermare una chiara occasione da gol. Ultima in ordine cronologico è quella per Bernede, il cui diagonale però è bloccato a terra con sicurezza ancora dall'estremo difensore serbo.

Gasperini legge le difficoltà della sua difesa e prova a dare una scossa inserendo il classe 2005 Ziolkowski, debutto per lui, al posto di N'Dicka. Zanetti risponde scegliendo Sarr per l'attacco al posto di Giovane. Dopo le difficoltà della fase centrale però la Roma torna a farsi pericolosa e in maniera anche un po' fortunosa trova la rete del raddoppio. Al 79' recupero alto di Pellegrini, il quale alimenta l'azione per Ferguson. L'irlandese gioca verso Koné, che in qualche modo riesce a far uscire il pallone verso l'area piccola, dove spunta Soulé, il quale firma il 2-0 giallorosso. L'argentino per altro in preda ai crampi lascia subito dopo il campo in favore di El Shaarawy.

La gara entra negli ultimi cinque minuti con gli ingressi di Kotchap e Cham per Nuñez e Bradaric. Il Verona però accusa il colpo dopo il raddoppio e i giallorossi sfiorano anche il tris. Servono due grandi parate di Montipò per negare il terzo gol prima a El Shaarawy, poi a Cristante, su due tentativi in diagonale. Nel finale ingresso in campo per Kastanos e ammonizione di Belghali. Il Verona ha anche un ultimo sussulto di orgoglio con il gol realizzato da Orban sul cross proprio del cipriota appena entrato, ma nel tentativo di colpire la sfera, il nigeriano tocca con un braccio e il Var annulla il possibile gol per accorciare il risultato. Sono le ultime emozioni di una gara che finisce così. La Roma ottiene così il quarto successo su cinque partite in campionato e si mette per alcune ore in compagnia del Napoli in vetta alla graduatoria, Verona battuto per 2-0 con le reti di Dovbyk e Soulé.