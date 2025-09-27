Roma-Verona: veneti all'Olimpico a caccia del primo successo, formazioni e orari tv

Roma 27 settembre 2025 - L'urgenza di vincere per chi deve rincorrere sogni d'alta classifica e invece la fame e la cattiveria di chi conta ogni singolo punto per costruire la salvezza. La Roma è partita forte e vuole mantenere la scia delle prime della classe per coronare il ritorno in Champions League sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il Verona invece va a caccia della prima vittoria stagionale per replicare la salvezza conquistata con le unghie e con i denti la scorsa stagione, dopo aver subito l'unica sconfitta stagionale proprio su questo campo. Due prospettive ribaltate che nel pomeriggio di domani, alle ore 15 di domenica 28 settembre 2025, si fronteggeranno allo stadio Olimpico.

I capitolini sono reduci dal loro debutto in Europa League dove hanno ottenuto una vittoria combattuta nella trasferta di Nizza. I giallorossi danno così seguito alla battaglia vinta lo scorso weekend nel derby in casa della Lazio. Un bilancio di quattro vittorie in cinque partite giocate per i giallorossi a testimoniare come la formazione abbia digerito bene l'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla propria panchina. All'Allianz Riviera, in Costa Azzurra, i giallorossi hanno mostrato molto bene come nel nuovo corso tecnico anche i difensori possono giocare un ruolo fondamentale in zona gol. Le due reti di N'Dicka e Mancini sono il risultato degli inserimenti continui da dietro, che hanno aperto in due una difesa disciplinata come quella dei rossoneri di Francia. In avanti manca però ancora qualcosa, le reti di Ferguson e Dovbyk ancora latitano e sebbene fin qui siano state compensate da un grande lavoro corale e tanta qualità in trequarti, presto potrebbero fare la differenza tra i tre punti o meno. Vincere però aiuta a vincere e il clima generalmente positivo intorno alla squadra può essere quella leva utile ad aiutare i due centravanti dalle polveri leggermente bagnate al momento.

Dall'altra parte però ci sarà una squadra che mai ha mostrato di voler giocare il ruolo della vittima. Paolo Zanetti ha dato un'identità forte al Verona e nonostante tutti i cambiamenti anche di quest'estate, la squadra ha già mostrato quella grinta tipica del calcio del suo mister. Il punto strappato al Bentegodi contro la Juventus vale molto di più del +1 segnato in classifica. Gli scaligeri hanno risposto colpo su colpo alla squadra di Tudor e oltre al carattere hanno messo in mostra anche le qualità a disposizione della rosa. Una formazione che quando si distende sugli esterni può fare male a chiunque, merito di giocatori velocissimi, capaci anche di toccare bene il pallone quando attaccano lo spazio. Orban è un attaccante di livello elevatissimo e lasciato libero di attaccare su tutto il fronte offensivo, come fatto nel match contro i bianconeri, può costruire azioni da gol a ripetizione. Da capire come però reagirà a una difesa uomo su uomo a tutto campo come quella di Gasperini, rispetto a quella più posizionale della Juve. Se però il Verona dovesse trovare ritmo nelle sue ripartenze, lì può costruire il suo successo all'Olimpico.

L'arbitro della gara

La designazione dell'Aia per la sfida dell'Olimpico valevole per la quinta giornata di Serie A, ha decretato come sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere il match tra Roma e Verona. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo e Alex Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Valerio Crezzini. A seguire il match in Sala Var ci saranno invece Davide Ghersini (Var) e Rosario Abisso (Avar). Per Feliciani si tratterà della sua terza direzione stagionale, la prima in Serie A, dopo averne diretto 1 di Coppa Italia e 1 di Serie B. Tre i precedenti con la Roma per l'arbitro di Teramo, il bilancio è di 2 successi e 1 pareggio per i giallorossi; stesso numero di incroci con il Verona per il fischietto abruzzese, il bilancio però è rovesciato, ovvero 2 ko e 1 pareggio per gli scaligeri.

Probabili formazioni

In conferenza stampa Gasperini ha dichirato di non amare i turnover troppo profondi, ma qualche cambio nella sfida contro il Verona sembra all'orizzonte. La gara dell'ex potrebbe segnare il debutto per Ghilardi in giallorosso, schierato a destra, con Mancini e N'Dicka, nella linea a protezione di Svilar. A destra dovrebbe tornare titolare Wesley, con Koné e Cristante al centro, mentre Angeliño dovrebbe tornare titolare a sinistra. La trequarti vista nel derby dovrebbe essere confermata con Soulé e Pellegrini uno di fianco all'altro, alle spalle di Ferguson, favorito su Dovbyk per il ruolo di centravanti titolare.

Il Verona dovrebbe confermare in linea di massima lo stesso undici che tanto bene ha fatto nella sfida contro la Juventus al Bentegodi. A guidare la retroguardia ci sarà l'ex di serata Nelsson, affiancato da Nuñez e Frese, a protezione dell'estremo difensore Montipò. Serdar detterà i tempi in mediana, affiancato dai muscoli di Akpa-Akpro e Bernede; mentre sulle corsie dovranno dare velocità e ritmo alla fase offensiva Belghali e Bradaric. In avanti si va verso la conferma della coppia super dinamica composta da Giovane e Orban.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini.

Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Verona dello stadio Olimpico, valevole per la quinta giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 28 settembre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.