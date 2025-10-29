Roma-Parma 2-1, Hermoso e Dovbyk fanno correre la Lupa

Roma, 29 ottobre 2025 – La Roma ha conquistato i tre punti contro il Parma, durante la nona giornata di Serie A. I giallorossi si sono imposti in questo turno infrasettimanale contro i ducali, confitti con il risultato di 2-1 allo stadio Olimpico.

Tutte le marcature sono state realizzate nella ripresa, con Hermoso che ha aperto la danza dei gol al 63' sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il raddoppio lo ha firmato Dovbyk da subentrato all'81', mentre gli ospiti hanno tentato di riaprire la sfida al minuto 86 con la zampata di Circati.

La squadra di Gian Piero Gasperini la spunta e porta a casa tre punti preziosi, che le permettono di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica. Gli emiliani di Cuesta restano invece fermi a quota 7 punti, momentaneamente a +3 dalla zona retrocessione.

Le formazioni titolari

Sia Gasperini che Cuesta scelgono la difesa tre per approcciare il match in avvio. Nella Roma Svilar difende i pali, aiutato da Hermoso, Mancini e Ndicka. Celik e Wesley sono i due esterni, mentre Cristante e Koné lavorano in mezzo al campo. Soulé e Dybala si posizionano a supporto di Ferguson. Il Parma schiera Suzuki in porta, Delprato, Circati e Valenti nella linea difensiva. Britschgi ed Estevez corrono sulle fasce e Ordonez, Bernabé e Sorensen occupano i ruoli di centrocampisti centrali. Cutrone e Pellegrino formano la coppia offensiva.

Primo tempo

La partita inizia con un fallo duro di Valenti su Ferguson, che condiziona la serata della Roma. Il centravanti infatti non riesce a proseguire il match e viene sostituito dopo pochissimi minuti dal calcio d'inizio. Nonostante questo imprevisto k.o, i giallorossi spingono sull'acceleratore e restano costantemente nella metà campo del Parma. Suzuki compie il suo primo intervento all'11' su Wesley, che con il destro non riesce ad impensierire più di tanto il giapponese con una conclusione rasoterra. I ducali provano ad entrare in partita con un giro palla abbastanza lento e sterile, che però impedisce ai padroni di casa di mantenere il pallino del gioco.

Al 24' Bernabé ha una chance interessante su calcio di punizione, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa di Svilar. La sfida fatica a decollare e i tanti errori iniziano a far perdere la pazienza a Gasperini. Svilar sale in cattedra al 36', quando Pellegrino sgroppa sulla fascia e serve Ordonez, il quale arriva a rimorchio e impegna l'estremo difensore ad un intervento con i piedi.

Sul ribaltamento di fronte Bailey calcia fuori un pallone dal limite dell'area piccola, tuttavia per sua fortuna viene ravvisato un fuorigioco precedente di Mancini. La Roma trova l'illusione del gol al 39' con Soulé, ma un check del Var ravvisa la posizione attiva e in fuorigioco di Celik.

L'ultimo sussulto della prima frazione è di Dybala, che costringe il portiere ad un bel salvataggio su una incornata ben calibrata del numero 10. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità.

Secondo tempo

Si ricomincia e nella Roma Gasperini boccia Bailey, entrato dopo l'infortunio di Ferguson e già sostituito. Il Parma si fa vedere con Sorensen, che prova a chiudere un contropiede rapido con un tap-in, bloccato da Svilar. Dall'altra parte del campo risponde Dybala, fermato da Suzuki in tuffo. Il portiere ospite si ripete su Wesley al 55', ma viene bucato al 63' sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Dybala batte dalla bandierina, Hermoso stacca tutto solo all'altezza del secondo palo e insacca il gol che sblocca il risultato. La squadra di Cuesta ha incassato il colpo e soffre: al minuto 67 Mancini cerca il raddoppio, stavolta la sfera termina in curva. Comincia la girandola delle sostituzioni e gli ospiti cercano una reazione.

Al 79' Sorensen conclude con forza e precisione dal limite dell'area, Svilar vola e con la punta delle dita solleva il pallone fuori dallo specchio della sua porta. Dovbyk all'81' sembra mettere la parola fine al match con il gol del 2-0.

Uno scambio con Cristante in area diventa propizio per calciare di controbalzo, grazie ad un rimpallo favorevole che l'ucraino concretizza. Il Parma però non ci sta e va in rete con Circati cinque minuti dopo: una lunga rimessa laterale in area permette a Benedyczak di spizzare la sfera, che diventa buona sul secondo palo per l'italiano, il quale in allungo batte Svilar.

Il tabellino del match

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (85' Ghilardi), Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (85' Rensch); Soulé (73' Dovbyk), Dybala; Ferguson (7' Bailey. 46' El Aynaoui). Allenatore: Gasperini. Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi (90+1' Begic), Ordonez, Bernabé (78' Cremaschi), Sorensen, Estevez (78' Almqvist); Cutrone (60' Benedyczak), Pellegrino (78' Djuric). Allenatore: Carlos Cuesta. Marcatori: 63' Hermoso (Rom), 81' Dovbyk (Rom), 86' Circati (Par) Direttore di gara: Valerio Crezzini. Ammonizioni: Pellegrino, Ordonez Espulsioni: -

Leggi anche: Spalletti-Juve ci siamo, ora tocca ai giocatori